Ce spune actorul britanic Jude Law despre eventuale „repercusiuni” după ce l-a interpretat pe Putin în filmul „Magul de la Kremlin”

Data publicării:
jude law
Jude Law. Foto: Profimedia

Actorul britanic Jude Law declară că nu-i este frică de „repercusiuni” şi că nu i-a fost frică să se strecoare în pielea lui Vladimir Putin în „Le mage du Kremlin„ („Magul de la Kremlin”), prezentat duminică la a 82-a ediţie a Mostra de la Veneţia, relatează AFP.

„Nu mi-a fost frică de repercusiuni. M-am simţit încrezător pe mâna lui Olivier (Assayas, regizorul filmului), iar scenariul este o poveste spusă în mod inteligent, nuanţat”, a declarat starul britanic, în vârstă de 52 de ani.

Nu este vorba despre „căutarea controversei de dragul controversei”, a subliniat el în conferinţa de presă a filmului.

Este pentru prima oară când un actor de această anvergură îl încarnează pe cel mai puternic om de la Kremlin, notează AFP, citată de News.ro.

În film, Jude Law poartă o perucă, adoptă bosumflarea liderului de la Kremlin şi a făcut judo.

„E o nebunie ce poţi să faci cu o perucă bună”, a ironizat el.

Apoi, serios, a explicat că ştia puţine, iniţial, despre viaţa lui Vladimir Putin, şi că s-a sprijinit pe numeroase imagini şi înregistrări video cu acesta.

La un moment dat, „devine un fel de obsesie, cauţi tot mai mult material recent”.

Ideea lui Olivier Assayas era să lucreze cu un actor care are „puterea, inteligenţa şi telentul necesare pentru a încarna personajul fără să semene cu Vladimir Putin”.

Regizorul francez, care oscilează între filme internaţionale precum „Carlos” şi altele mai intime, vede în „Le mage du Kremlin” un film despre „transformarea politicii”.

Adaptat după romanul de succes al lui Giuliano da Empoli, acest lungmetraj, filmat în engleză, urmăreşte cariera lui Vadim Baranov, jucat de Paul Dano, un consilier din umbră al lui Vladimir Putin, inspirat în mare parte de Vladislav Surkov, fondatorul partidului prezidenţial Rusia Unită.

Filmul urmează să apară în Franţa în ianuarie 2026, dar a făcut deja Kremlinul să reacţioneze.

„Putin este unul dintre cei mai experimentaţi şi mai strălucitori lideri ai planetei. Cu greu îi poţi supraestima influenţa asupra afacerilor internţaionale. Este, deci, natural ca diverse ţări din lume să fie interesate de el”, a declarat purtătorul său de cuvânt Dmitri Peskov.

Editor : Liviu Cojan

