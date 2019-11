Cel mai bun film din 2019, ales de revista Time

Revista Time a numit pelicula "Durere şi glorie" (Pain&Glory) a lui Pedro Almodóvar ca fiind cel mai bun film din 2019, calificând producţia menţionată drept cea mai "strălucitoare şi emoţionantă" creaţie a cineastului spaniol, transmite EFE marţi.



Publicaţia a situat "Durere şi glorie", film inspirat din chiar viaţa lui Almodóvar, înaintea unor succese din acest an precum 'Once Upon a Time...in Hollywood', de Quentin Tarantino, poziţia a treia, sau 'The Irishman', de Martin Scorsese, care a ocupat poziţia a doua.

Totodată, Time apreciază rolul lui Antonio Banderas, actorul principal din pelicula lui Almodóvar, ca "interpretarea vieţii sale" şi o descrie pe Penelope Cruz, mama personajului central, ca "radioasă", scrie Agerpres.

"Durere şi glorie" poate fi pelicula cea mai strălucitoare şi emoţionantă a lui Almodóvar, o panoramă de culori vibrante şi emoţii şi mai intense", a notat revista Time.

Imediat după podium, publicaţia a situat filmul 'Marriage Story', cu Scarlett Johansson şi Adam Driver, în regia lui Noah Baumbach, iar pe poziţia a cincea, adaptarea Gretei Gerwig, "Little Women", în care irlandeza Saoirse Ronan joacă rolul central.

Pelicula sud-coreeană 'Parasite', de Bong Joon Ho, care se anunţă ca una din favoritele la Oscar pentru cel mai bun film internaţional, ocupă locul al şaselea, iar 'Knives Out', de Rian Johnson, cu Ana de Armas, apare pe poziţia a şaptea.

'Dolomite is my Name', regizat de Craig Brewer, cu Eddie Murphy, este situat pe poziţia a opta, iar 'A Beautiful Day in the Neighborhood', de Marielle Heller, pe locul al nouălea.



Top 10 este închis de 'Hustlers', regia şi scenariul Lorene Scafaria, cel mai recent film cu Jennifer López, centrat pe povestea a două dansatoare de striptease care reuşesc să înşele clienţi de pe Wall Street.

Editor web: A.P.