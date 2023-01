Globuri de Aur 2023 s-au dat, dar în privința ținutelor purtate de vedete încă nu există un verdict clar, ci doar foarte multe opinii. Iată câteva dintre cele mai reușite și cele mai nereușite, după părea revistelor de modă.

Iată cele mai spectaculoase rochii de la Globurile de Aur 2023:

Rihanna și A$AP Rocky, care au sărit peste defilarea pe covorul roșu, au fost cel bine îmbrăcat cuplu la Globurile de Aur, potrivit Vogue. Cântăreața a fost premiată la gală pentru cea mai bună melodie originală - single-ul ei din Black Panther, „Lift Me Up”.

Ea și partenerul ei au optat pentru negru complet. El în frac, iar Rihanna într-o rochie de catifea cu umeri goi și capă cu trenă.

Margot Robbie a purtat o rochie Chanel cu paiete, tul de măsate și franjuri. Vedeta din Barbie și-a promovat subtil prin rozul ținutei filmul în care joacă rolul celebrei păpuși și care va fi lansat la vară. A fost nevoie de 750 de ore de muncă pentru a o crea și a încorpora 30.000 de elemente de broderie - paiete, margele și pene.

Jamie Lee Curtis, nominalizată la un Glob de Aur pentru rol secundar, a ratat trofeul, dar ținuta ei a fost cu siguranță câștigătoare. Actrița din filmul Halloween a purtat o salopeta Valentino, fără bretele, lungă până în pământ cu pelerină de dantelă, care a fost printre preferatele criticilor.

În topul celor mai prost îmbrăcate vedete la gala Globurilor de Aur de anul acesta conduce Heidi Klum. Asta din cauza ținutei în stil showgirl de Las Vegas. Super-modelul a purtat o rochie foarte scurtă paietată cu despicătură care urcă de pe coapsă spre talie și piept, garnisită cu un boa de pene violet - un pic prea mult, spun cei care se pricep la modă.

Lungmetrajul "The Fabelmans", regizat de Steven Spielberg, şi comedia cu accente noir "The Banshees of Inisherin" au câştigat principalele trofee atribuite marţi seară la gala Globurilor de Aur 2023 în cadrul unui show ce a marcat revenirea vedetelor de la Hollywood la o ceremonie care a fost ignorată de posturile de televiziune în 2022 din cauza unui scandal uriaş provocat de absenţa diversităţii şi de practicile lipsite de etică utilizate în trecut de organizatorii evenimentului, Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), informează agenţiile de presă internaţionale.

