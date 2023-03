Cele mai spectaculoase ținute de la Premiile Oscar 2023

Covorul roșu de la decernarea premiilor Oscar 2023 a fost, de fapt, de culoarea șampaniei, dar starurile au strălucit oricum la cea mai așteptată festivitate din lumea filmului. Vedetele au ales ținute dramatice, colorate și unele din ele au îmbrăcat rochii cu decupaje îndrăznețe.

Cele mai spectaculoase ținute de la Oscar 2023

Jamie Lee Curtis, la Oscar 2023 FOTO: Profmedia Images Deschide galeria foto

„Everything Everywhere All at Once”, marele câștigător de la Oscar 2023

Filmul „Everything Everywhere All at Once” a fost marele câştigător al celei de-a 95-a gale de decernare a premiilor Oscar, organizată duminică seară la Los Angeles, unde această peliculă regizată de cineaştii Daniel Kwan şi Daniel Scheinert a câştigat şapte trofee, inclusiv la categoria "cel mai bun lungmetraj".

Pelicula, o combinaţie între comedie şi film SF, despre proprietara americano-chineză a unei spălătorii, care trebuie să facă faţă unui audit din partea fiscului şi care se luptă în acelaşi timp cu atacatori veniţi din universuri paralele, s-a impus şi la categoriile „cea mai bună regie”, „cea mai bună actriţă în rol principal” (Michelle Yeoh), „cel mai bun actor în rol secundar” (Ke Huy Quan), „cea mai bună actriţă în rol secundar” (Jamie Lee Curtis), „cel mai bun scenariu original” (Daniel Kwan şi Daniel Scheinert) şi „cel mai bun montaj” (Paul Rogers).

Editor : D.C.