Live TV

Celebra actriță franco-rusă Marina Vlady a murit la vârsta de 88 de ani. A jucat în peste 80 de filme

Data publicării:
Marina Vlady. Foto Profimedia
Marina Vlady. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Actrița, scriitoarea și cântăreața Marina Vlady, laureată a premiului pentru interpretare la Festivalul de la Cannes în 1963 pentru „Le lit conjugal”, a decedat joi, la vârsta de 88 de ani, a anunțat familia sa agenției AFP, preluate de France Info.

A murit „acasă, înconjurată de cei dragi și de animalele sale”, au precizat copiii ei, care au amintit că Marina Vlady s-a bucurat de „o viață lungă, frumoasă și plină”.

Născută în 1938, ea s-a impus încă din adolescență ca una dintre figurile marcante ale cinematografiei franceze.

Descoperită la 16 ani în Avant le déluge al lui André Cayatte, a jucat, printre alții, alături de Robert Hossein, Orson Welles sau Jean Yanne.

Rolul său din „La Princesse de Clèves”, regizat de Jean Delannoy în 1961, este unul dintre cele mai cunoscute. După doi ani, interpretarea sa din „Le Lit conjugal”, regizat de Marco Ferreri, i-a adus Premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de la Cannes.

Începând cu anii 1990, s-a dedicat mai mult teatrului, continuând în același timp și cariera de scriitoare.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Arnaud Denis 2
1
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului...
termometru în soare care indică temperaturi ridicate
2
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de...
o femeie baga buletinul de vot in urna la alegerile prezidentiale
3
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în...
Vânzare imobil fără acordul copiilor. Foto Getty Images
4
Poate un părinte să vândă casa fără acordul copiilor? Când poate fi contestată tranzacția...
sorin grindeanu
5
Replica lui Siegfried Mureşan după ce Sorin Grindeanu i-a cerut să demisioneze din...
Corinna Schumacher, declarații în premieră despre Michael Schumacher: ”Și astăzi plâng”
Digi Sport
Corinna Schumacher, declarații în premieră despre Michael Schumacher: ”Și astăzi plâng”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rusia atacă centre de date din Ucraina. Foto Andrii Sîbiha X
De ce devine internetul o țintă strategică pentru Rusia în Ucraina și ce riscuri apar pentru civili
vladimir putin langa comandanti militari
Mark Rutte dă asigurări că NATO este pregătită să facă faţă atacurilor hibride ale Moscovei. „Rusia îşi intensifică acţiunile”
Xenia Fedorova
UE o sancționează pe fosta șefă a RT France pentru propagandă pro-rusă. Xenia Fedorova are și ordin de expulzare din Franța
Polish PM warns of Russian border attacks
Criză la granița Poloniei: de ce au fost evacuate punctele de trecere după loviturile rusești asupra vestului Ucrainei
Cruise missiles, flag of Russia in background - defense concept - 3D illustration
Rusia pregătește racheta Dan-T, arma-surpriză din anii '90 care ar putea schimba soarta războiului din Ucraina
Recomandările redacţiei
Siegfried Muresan.
Siegfried Mureşan anunță că va prezenta mâine programul de guvernare...
original_govr4840
Ilie Bolojan, după întâlnirea cu Standard & Poor’s: „Anul 2027 va...
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu: N-am văzut niciun program de guvernare până acum...
calin georgescu inquam george calin
DIICOT a pus sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia
Ultimele știri
Asociaţia Italienilor din România a cerut în instanţă anularea decretului prin care Siegfried Mureşan a fost desemnat premier
A început lupta în instanță pentru averea lui Dolly Parton. Agentul cântăreţei a obţinut ordin judecătoresc împotriva unui nepot
Sighiartău: Prestaţia politică a lui Grindeanu, de un ridicol care ne aduce aminte de Ciolacu. Continuă declinul început în era Dragnea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii lasă în urmă o perioadă grea începută acum opt ani. Până în aprilie 2027 li se schimbă perspectiva...
Cancan
Mama lui Vlad Bălțățeanu, AUDIATĂ! Afecțiunea de care suferă femeia a dat peste cap ancheta
Fanatik.ro
Nicolae Stanciu a refuzat Rapid și Dinamo: Gigi Becali dezvăluie discuția despre revenirea la FCSB
editiadedimineata.ro
Marea Britanie creează un centru național pentru combaterea dezinformării și a deepfake-urilor
Fanatik.ro
FCSB, din nou o forță după revenirea lui Laurențiu Reghecampf? Daniel Pancu, despre tandemul Gigi Becali...
Adevărul
Afacerea „austriacă” a lui Călin Georgescu. De la profituri uriașe la umbra rețelelor financiare cu legături...
Playtech
Cine este bugetarul cu venituri de peste 134.000 de lei pe lună. Bogdan Mîndrescu ocupă trei funcții de...
Digi FM
Au profitat că doi pensionari erau în vacanță, le-au ocupat casa și au schimbat încuietoarea. Ce s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
I-au suspendat permisul de conducere până în 2099! Ministerul a anunțat motivul + Reacția șoferului: ”Mai...
Pro FM
Otilia Bilionera a înflorit după ce s-a căsătorit. Arată superb în costum de baie și radiază lângă soțul ei...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Îți mai amintești de Nadia din „American Pie”? Shannon Elizabeth are acum 53 de ani și duce o viață complet...
Adevarul
Sfatul unui pediatru de la „Marie Curie” pentru părinți, în sezonul virozelor: când nu este nevoie de UPU
Newsweek
Casa de Pensii anunță cu ce sume de bani au fost recalculate greșit pensiile. Curtea de Conturi se înșală!
Digi FM
Taylor Swift, alături de doi actori celebri în noul ei videoclip. Ce surpriză le-a pregătit fanilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul uman ar putea fi format, de fapt, din două organe distincte. Noile descoperiri indică o imagine cu...
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta Jones, născuți în aceeași zi. Cum arată copiii lor, un băiat și o fată
UTV
Unde și-a petrecut David Popovici vacanța. Sportivul a ales un sat din apropierea Sighișoarei