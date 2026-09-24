Celebra actriță franco-rusă Marina Vlady a murit la vârsta de 88 de ani. A jucat în peste 80 de filme

Actrița, scriitoarea și cântăreața Marina Vlady, laureată a premiului pentru interpretare la Festivalul de la Cannes în 1963 pentru „Le lit conjugal”, a decedat joi, la vârsta de 88 de ani, a anunțat familia sa agenției AFP, preluate de France Info.

A murit „acasă, înconjurată de cei dragi și de animalele sale”, au precizat copiii ei, care au amintit că Marina Vlady s-a bucurat de „o viață lungă, frumoasă și plină”.

Născută în 1938, ea s-a impus încă din adolescență ca una dintre figurile marcante ale cinematografiei franceze.

Descoperită la 16 ani în Avant le déluge al lui André Cayatte, a jucat, printre alții, alături de Robert Hossein, Orson Welles sau Jean Yanne.

Rolul său din „La Princesse de Clèves”, regizat de Jean Delannoy în 1961, este unul dintre cele mai cunoscute. După doi ani, interpretarea sa din „Le Lit conjugal”, regizat de Marco Ferreri, i-a adus Premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de la Cannes.

Începând cu anii 1990, s-a dedicat mai mult teatrului, continuând în același timp și cariera de scriitoare.