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Cine va juca rolul lui James Bond. Schimbare radicală în abordarea personajului

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Britain LFF Primetime Red Carpet
Robert Pattinson. Foto: Profimedia
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Actorul britanic Robert Pattinson, care s-a făcut cunoscut în saga pentru adolescenți Twilight la începutul anilor 2000, apoi prin roluri marcante în The Batman, precum și în Mickey 17 sau The Odyssey, a fost ales să-l interpreteze pe James Bond, au anunțat luni producătorii. Robert Pattinson îi succede astfel lui Daniel Craig, care a îmbrăcat de șase ori costumul agentului secret, dar și lui Sean Connery, Roger Moore sau Pierce Brosnan, pentru a-i menționa doar pe cei mai cunoscuți interpreți ai agentului 007, scrie France Info.

Această alegere reprezintă o schimbare radicală în abordarea personajului: producătorii au evitat întotdeauna actorii celebri pentru a-l interpreta pe acest personaj, creat acum aproape 80 de ani de romancierul britanic Ian Fleming.

Anunțul a fost făcut de Amazon MGM Studios, conform site-ului oficial al personajului 007.

Următorul film din seria Bond, cel de-al 26-lea din serie, va fi regizat de Denis Villeneuve, regizorul filmului „Dune”, iar scenariul va fi scris de Steven Knight, creatorul serialului „Peaky Blinders”. Data lansării și titlul rămân încă secrete.

Un scurt videoclip teaser publicat pe Instagram îl arăta pe Pattinson în rolul lui Bond, îndreptând o armă, urmat de textul: „James Bond se va întoarce”.

Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp

— James Bond (@007) November 16, 2026

Legenda spune: „Identitate confirmată”.

O altă postare anunța: „Robert Pattinson este James Bond”.

Editor : M.C

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