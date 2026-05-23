Regizorul român Cristian Mungiu a intrat sâmbătă seară în istoria cinematografiei europene, după ce a câștigat premiul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes pentru lungmetrajul „Fjord”. Este pentru a doua oară când cineastul român obține cel mai prestigios trofeu acordat pe Croazetă, o performanță extrem de rară în lumea filmului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Victoria de anul acesta îl plasează pe Mungiu într-un club select al marilor regizori care au reușit să câștige de două ori Palme d’Or, alături de nume legendare precum Francis Ford Coppola, Emir Kusturica sau Michael Haneke.

În filmul „Fjord”, cineastul român Cristian Mungiu îşi plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios româno-norvegian (Sebastian Stan şi Renate Reinsve) se stabileşte împreună cu cei cinci copii ai săi şi pare, la început, că se integrează fără probleme într-o societate care îşi proclamă toleranţa şi respectul faţă de minorităţi.

"Fjord", de Cristian Mungiu, a câştigat Palme d'Or Deschide galeria foto





Însă totul se schimbă brusc atunci când apar suspiciuni de violenţă domestică împotriva copiilor. Autorităţile norvegiene încep să-i privească cu ochi critici pe cei doi soţi, pun la îndoială educaţia lor strictă, care exclude utilizarea platformei video YouTube şi a smartphone-urilor, şi le critică credinţa religioasă.



Tensiunea creşte până când se declanşează o procedură de plasament care îi vizează pe copii, inclusiv pe cel mai mic dintre fraţi, un nou-născut care era încă alăptat de mama sa.



„Fjord” este un film despre dificultatea de a înţelege pe cineva care gândeşte altfel, o poveste despre polarizare, despre incapacitatea de a dialoga, despre lucrurile care îi despart pe oameni şi cele care încă îi mai ţin împreună.

Al doilea Palme d’Or pentru România

Primul mare triumf al lui Cristian Mungiu la Cannes a venit în 2007, când filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” a câștigat Palme d’Or și a devenit primul - și până acum singurul - lungmetraj românesc recompensat cu marele premiu al festivalului.

La aproape două decenii distanță, regizorul a revenit, așadar, în centrul atenției internaționale cu „Fjord”, un film care a impresionat criticii și juriul încă din primele zile ale festivalului..

Înainte de ceremonia oficială de decernare a trofeelor, lungmetrajul acumulase deja patru premii acordate de organizații și asociații partenere ale festivalului, semn că producția era considerată una dintre favoritele ediției din acest an.

Echipa filmului „Fjord” a stârnit un val de bliţuri şi speculaţii pe covorul roşu

Regizorul Cristian Mungiu a revenit, sâmbătă seară, la ceremonia de închidere, însoţit de cei doi actori principali, Sebastian Stan şi Renate Reinsve, doi artişti care au făcut deja senzaţie la Cannes.

Cristian Mungiu a fost deja reocompensat pentru „Fjord” cu patru trofee: Premiul François Chalais (François Chalais Prize), Prix de la Citoyenneté (Citizenship Award), Premiul Juriului Ecumenic (Ecumenical Jury Prize) şi Premiul FIPRESCI (International Critics' Prize).

Cea de-a 79-a gală de decernare a premiilor de pe Croazetă s-a desfăşurat la Palatul Festivalurilor şi Congreselor din Cannes. Prezentatoarea ceremoniei a fost actriţa franceză Eye Haidara. Juriul competiţiei oficiale a fost prezidat de regizorul sud-coreean Park Chan-wook.

Premiile au fost înmânate de Geena Davis, Xavier Dolan, Pierfrancesco Favino, Gael García Bernal, Nadine Labaki şi Zoe Saldaña.

Citește și:

Filmul „Fjord” regizat de Cristian Mungiu a primit patru premii la Cannes, înaintea galei de premiere

Editor : C.A.