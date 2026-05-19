Cristian Mungiu, la Cannes 2026: „Nu sunt aici pentru a face pe placul cuiva. În cinema trebuie să îţi asumi riscuri”

Prin intermediul celui mai recent lungmetraj al său, „Fjord", selectat în competiţia oficială a Festivalului de la Cannes, Cristian Mungiu pune sub semnul întrebării abuzurile comise în numele ideologiilor progresiste, fără să se teamă că stârneşte dezbateri. „Cinemaul trebuie să rămână polemic", a declarat regizorul român, recompensat cu trofeul Palme d'Or în 2007.

„Mi se pare că, în cinematografie, am început să pierdem puţin din libertatea de a exprima cu adevărat ceea ce gândim. Sunt prea multe filme politicoase care îţi confirmă că ideologia zilei este cea corectă, iar asta nu este ceea ce ar trebui să facă cinematografia”, a declarat el într-un interviu pentru AFP, citat de Agerpres.

În „Fjord", cineastul român îşi plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios (Sebastian Stan şi Renate Reinsve) se stabileşte împreună cu cei cinci copii ai săi şi pare, la început, că se integrează fără probleme într-o societate care îşi proclamă toleranţa şi respectul faţă de minorităţi.

Însă totul se opreşte brusc atunci când apar suspiciuni de violenţă domestică împotriva copiilor. Autorităţile norvegiene încep să-i privească cu ochi critici pe cei doi soţi, pun la îndoială educaţia lor strictă, care exclude YouTube şi smartphone-urile, şi le critică credinţa religioasă.

Tensiunea creşte până când se declanşează o procedură de plasament care îi vizează pe copii, inclusiv pe cel mai mic dintre fraţi, un nou-născut care era încă alăptat de mama sa.

Cristian Mungiu refuză să ia partea taberei conservatoare, el care a câştigat trofeul Palme d'Or în urmă cu aproape 20 de ani cu „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile", un film care denunţa incriminarea avortului în România comunistă.

Regizorul român recunoaşte însă că are „mult mai multe aşteptări de la o societate progresistă care consideră că a găsit răspunsurile potrivite pentru viitor şi care se consideră întotdeauna superioară".

„Nu contează", adaugă el, că filmul său ar putea să-i bucure pe criticii curentului „woke" şi „să îi irite pe susţinătorii acestuia".

„Nu sunt aici pentru a face pe placul cuiva", a subliniat regizorul român, care a scris totodată dialogurile şi scenariul filmului. „În cinema trebuie să îţi asumi riscuri", a mai spus Cristian Mungiu.

„Cele mai bune intenţii"

Inspirat din fapte reale, filmul „Fjord" rezonează cu povestea personală a cineastului român, în vârstă de 58 de ani, care a crescut în România condusă de Nicolae Ceauşescu, dictatorul care a domnit timp de decenii (1967-1989) în numele unui comunism care promitea emanciparea, dar care, de fapt, oprima poporul român.

„Am crescut sub un regim care considera că ştia mai bine decât noi, cetăţenii, ceea ce aveam noi nevoie", îşi aminteşte Cristian Mungiu.

„Am crezut că asta s-a oprit odată cu căderea comunismului, dar astăzi descoperim că se poate întâmpla, chiar şi cu cele mai bune intenţii, în societăţile democratice", a adăugat el.

Cristian Mungiu nu vede însă noul său film ca pe o critică la adresa progresismului actual, ci ca pe o reflecţie asupra polarizării crescânde din societăţile noastre.

„Este cu adevărat important ca acest lucru să genereze un fel de dezbatere asupra motivelor pentru care avem acest gen de societăţi radicalizate, atât la stânga, cât şi la dreapta. Uneori ne întrebăm cum am ajuns în acest punct şi de ce ne este atât de greu să trăim într-o societate în care oamenii au valori diferite", a explicat regizorul român.

La un nivel mai personal, „Fjord" l-ar putea introduce pe Cristian Mungiu în cercul foarte restrâns al cineaştilor care au câştigat de două ori trofeul Palme d'Or, notează jurnaliştii de la AFP.

„Sunt foarte bucuros că, după doi ani de muncă în care întreaga echipă a filmului şi actorii spuneau 'ne vom revedea la Cannes', acest lucru s-a întâmplat cu adevărat. Dar acum trecem la un alt nivel de presiune", a adăugat Cristian Mungiu.

Proiectat luni pe Croazetă, filmul „Fjord", care va fi lansat şi în Franţa în luna august, a fost bine primit de critica internaţională şi se numără printre pretendenţii serioşi la câştigarea trofeului Palme d'Or, care va fi decernat sâmbătă seară, subliniază jurnaliştii de la AFP.

„Este absolut firesc şi omenesc să speri că vei primi un premiu", a adăugat cineastul român.

Cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes se desfăşoară în perioada 12-23 mai.

