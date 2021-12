Cu Film Now, pasionații de acțiune încep anul 2022 în forță

Primiți cu semănatul? La Film Now, acțiunea nu cunoaște pauze, așadar, pasionații de film sunt așteptați să ocupe noile locuri în fața celor mai așteptate producții ale lunii ianuarie. Dacă simți că în aceste zile de sărbătoare nu ai mai avut timp să te bucuri de filmele preferate, e momentul să rezervi câteva momente doar pentru tine.

Duminică, 2 ianuarie, de la ora 20:00, ai șansa să pornești în aventură, vizionând Dora în căutarea Oraşului Secret/ Dora and The Lost City of Gold (2019). Dora este o adolescentă care, până acum, și-a petrecut cea mai mare parte a vieții explorând jungla, dar a sosit vremea să lase aventurile la o parte și să înfrunte viața de liceu. Noua etapă vine cu o serie de aventuri. Unele de zi cu zi, altele excepționale. Alături de câțiva colegi și de maimuța Boots, Dora va trebui să plece din nou în necunoscut să își salveze părinții și să dezlege misterul din spatele unei civilizații incașe pierdute. Avându-i în distribuție pe Benicio Del Toro, Eva Longoria, Isabela Merced, Eugenio Derbez și Michael Peña, Dora în căutarea Oraşului Secret te așteaptă doar pe Film Now.

Vineri, 14 ianuarie, de la ora 21:45, în premieră TV, ai Mauritanul/ The Mauritanian(2021). Producția aduce în prim-plan o poveste reală, în care un avocat al apărării, asociatul ei și un procuror militar descoperă o conspirație de anvergură, în timp ce investighează cazul unui presupus terorist din 11 septembrie, închis timp de 6 ani în centrul de detenție de maximă securitate de la Guantanamo. Filmul, lăudat de critici pentru interpretarea de excepție, avându-i în distribuție pe Jodie Foster și Taher Rahim, este bazat pe istoria adevărată a lui Mohamedou Ould Slahi, închis timp de 14 ani, fără să fie vinovat, în centrul american pentru detenția teroriștilor de la Guantanamo.

Sâmbătă, 15 ianuarie, de la ora 21:55, ai un nou film de acțiune care îți va tăia răsuflarea: Ape ucigaşe/ Crawl (2019). Împotriva oricărei logici, fosta înotătoarea de performanță, Haley (interpretată de Kaya Scodelario), se îndreaptă spre gura unui uragan de categoria 5, care urmează să lovească orașul ei natal din Florida, cu speranța de a-l salva pe tatăl ei, Dave (interpretat de Barry Pepper), pe care nu poate să îl contacteze. Pentru a reuși, va trebui să facă față uraganului dezlănțuit, apelor ce inundă zona și unor prădători fioroși care se ivesc din ele. Pot scăpa fără să fie mâncați de vii?

Gerard Butler și Frank Grillo îți aduc un film de acțiune cu încă o premieră TV: Copshop (2021), miercuri, 19 ianuarie, de la ora 20:00. În deșertul Nevada, escrocul Teddy Murretto are un plan prin care să se ascundă de asasinul Bob Viddick, aflat pe urmele sale. Atacând un om al legii, se lasă reținut pentru a se adăposti în secția de poliție dintr-un mic orășel. Din păcate, planul se dovedește a fi la fel de bun și pentru urmăritor, care nu trebuie decât să aștepte în apropiere pentru a-și duce misiunea la capăt.

Tot în premieră TV, sâmbătă, 22 ianuarie, de la ora 20:00, ai o poveste impresionantă: Două inimi/ 2 Hearts (2020). Bazat pe o poveste adevărată inspirațională, filmul prezintă o călătorie romantică care celebrează viața, dragostea și generozitatea spiritului, provocând publicul să creadă că miracolele sunt posibile. Iată cum un student (Jacob Elordi) se îndrăgostește nebunește de o colegă (Tiera Skovbye), iar un exilat cubanez (Adan Canto) simte fluturii iubirii față de o stewardesă (Radha Mitchell). Destinele lor vor fi strâns legate, dar într-un mod pe care niciunul dintre ei nu ar fi putut să îl prevadă.

# Dora în căutarea Oraşului Secret

DORA AND THE LOST CITY OF GOLD - 2019, Paramount

Duminică, 02 ianuarie, ora 20:00

Regia: James Bobin

Cu: Benicio Del Toro, Eva Longoria, Isabela Merced, Eugenio Derbez, Michael Peña

# Mauritanul

THE MAURITANIAN - 2021, Vertical

În premieră TV, vineri, 14 ianuarie, ora 21:45

Regia: Kevin Macdonald

Cu: Benedict Cumberbatch, Jodie Foster, Shailene Woodley

# Ape ucigaşe

CRAWL - 2019, Paramount

Sâmbătă, 15 ianuarie, ora 21:55

Regia: Alexandre Aja

Cu: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Morfydd Clark

# Copshop

COPSHOP - 2021, Vertical

În premieră TV, miercuri, 19 ianuarie, ora 20:00

Regia: Joe Carnahan

Cu: Frank Grillo, Gerard Butler

# Două inimi

2 HEARTS - 2020, Universal

În premieră TV, sâmbătă, 22 ianuarie, ora 20:00

Regia: Lance Hool

Cu: Adan Canto, Jacob Elordi, Radha Mitchell, Tiera Skovbye

