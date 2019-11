Cum a acceptat actorul Șerban Pavlu să joace o scenă homosexuală explicită în „Monștri”: A fost o discuție pe care am avut-o eu cu mine

Actorul Șerban Pavlu interpretează o scenă homosexuală explicită în filmul „Monștri” al tânărului regizor Marius Olteanu. Invitat în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, actorul a povestit că nu a acceptat ușor să joace această scenă, nu i-a fost ușor să ia decizia și a explicat ce l-a determinat în cele din urmă să o facă.

Șerban Pavlu, actor: A fost intens. Nu a fost o chestie simplu de... În primul rând, scena cu totul, ce o precede, este o chestie destul de complexă, nu e așa, o chestie făcută de amorul artei. A fost o discuție lungă, o discuție în primul rând pe care am avut-o eu cu mine.

Marius Olteanu mi-a propus rolul ăsta într-o primă fază, scenariul ăsta, săracu', s-a tot amânat, a fost o muncă enormă prin care a trecut el în primul rând, și când am primit scenariul, am avut... L-am terminat de citit, l-am închis, am zis: Băi, în niciun caz, dar de ce să fac eu treaba asta, de ce să mă expun eu în felul ăsta, de ce să trec eu prin așa ceva, doar pentru că...

Și pe urmă a început discuția: Doar pentru că ce?

Pentru că cineva, uite, vrea să facă, să șocheze, să epateze... E adevărat, există lucrurile astea, dar de ce trebuie să vorbesc eu despre ele? Și i-am și spus: NU.

Chestia a fost că el a continuat să mă întrebe și la distanță de aproape un an, cred, a revenit, serios, mi-a spus: Măi, te rog, spune-mi foarte clar că nu vrei, dacă nu vrei, pentru că acum o să încercăm să intrăm în pre-producție.

Speram, cumva, că trecuse, gata, zic, mă, a trecut, aoleu, huh, s-a dus...

Am fost obligat să mă gândesc din nou și m-am întrebat, sincer, de ce nu doresc să fac lucrul ăsta.

Nu era o scenă proastă pentru un actor, actoricește, vorbele, dialogul, scena în sine e foarte bună, e o chestie nuanțată, complexă, oamenii ăia sunt oameni adevărați, cu ideile lor, cu nefericirile lor, cu problemele lor, adică pentru un actor era o chestie foarte bună. Și, evident, la sfârșit, această scenă, de sex, despre asta e vorba.

Și m-am întrebat: cum e posibil să refuzi așa, categoric, lucrul ăsta, dar să accepți fără niciun fel de..., dimpotrivă, cu bucurie și cu interes profesional... o scenă de violență extremă, o scenă în care tragi cu mitraliera, omori oameni, le tai gâtul cu un cuțit, îi omori cu mâinile goale... Un actor nu ar spune NU la chestia asta, în schimb are o reticență enormă în a... Adică acea violență nu este indecentă în vreun fel, nu e grotescă, nu e la nelocul ei...

Și aici argumentele le pot spune chiar din rândul colegilor mei: Mă, da' de ce trebuie să..., chestiile astea le poți sugera atât de frumos în film, de ce trebuie să...

Acum eu nu vorbesc despre filme porno, vorbesc despre filme artistice sau care se doresc a fi artistice. E treaba ta să judeci scenariul și să spui: Băi, nu mi se pare o chestie artistică!

Dar dacă tu consideri că e o chestie artistică, dar acea chestie te jenează, mi se pare că ești într-o situație de impostură. Adică de ce nu sugerăm atunci când eu scot arma și vă execut în direct și vă explodează capetele? Omul zice da, domnule, trag, vine cineva de la efecte speciale, instalează niște sânge, niște punguțe în care eu trag, puf, puf... filmul ăsta, „Joker”...

Florin Negruțiu, jurnalist: Exact la „Joker” mă gândeam și eu. Dar după ce v-ați explicat filosofia din spatele acestei scene, ați mai avut un blocaj în a juca scena asta?

Șerban Pavlu: Da, am avut și am trecut peste el. Nu e simplu. Pentru mine n-a fost o chestie simplă...

Florin Negruțiu: Și reacțiile care au fost?

Șerban Pavlu: Mai mici decât mi-am imaginat, mai mici, nu s-a...

Florin Negruțiu: Ați vorbit cu familia de scena asta înainte?

Șerban Pavlu: Am vorbit înainte, în timpul și după. Nu a fost o problemă. Familia mea e alături de mine în căutările mele artistice, nu-i o problemă. Am o familie, formată din soție, copii...

Florin Negruțiu: Tradițională.

Șerban Pavlu: O familie tradițională, exact, uitasem cuvântul. Da, am o familie tradițională, dar avem foarte mulți prieteni homosexuali, nu e o discuție pentru noi.

Despre filmul „Monștri”

„Monștri” a fost singurul lungmetraj românesc selectat și premiat în aceast an la Berlinală. Reprezintă debutul regizorului Marius Olteanu și a fost prezentat în premieră în secțiunea Forum, obținând Premiul publicului din partea publicației Tagesspiegel.

Pelicula prezintă o zi din viaţa unui cuplu căsătorit. Ea caută răspunsuri. El caută companie. Împart același pat de ani de zile, dar nu par să mai meargă de multă vreme pe același drum. Este o poveste de dragoste despre compromis, presiuni sociale și revelaţii dureroase.

Șerban Pavlu joacă rolul partenerului interpretului principal (actorul Cristian Popa).

Din palmaresul filmului mai fac parte și Marele Premiu la Sofia, precum și Premiul pentru cel mai bun scenariu la Festivalul de Film din Muntenegru. A fost proiectat în competiția Tel Aviv LGBT Film Festival și prezentat în avanpremieră românească la TIFF, unde a obținut Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru Debut.

În cinematografe a intrat din această toamnă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor: Luana Păvălucă