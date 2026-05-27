Filmul clasic de groază „Dracula”, lansat de studiourile Hammer în 1958, va fi relansat într-o versiune restaurată care include secvențe considerate pierdute timp de decenii. Scenele, eliminate după ce au șocat publicul la primele proiecții și ar fi provocat leșinuri în cinematografe, îl readuc pe Christopher Lee într-unul dintre cele mai controversate roluri din istoria cinematografiei horror, anunță The Independent.

Filmul Hammer din 1958, regizat de Terence Fisher și avându-l în rol principal pe Christopher Lee, a avut scene sângeroase de până la trei minute eliminate din versiunea lansată în Marea Britanie și SUA, după ce a șocat spectatorii din Japonia. Însă, după ce au fost descoperite într-un depozit al Warner Bros, scenele au fost adăugate la o versiune restaurată în format 4K, care va fi lansată mai târziu în acest an. Va fi pentru prima dată când publicul din afara Japoniei va vedea versiunea completă.

John Gore, directorul executiv al Hammer Films, a descris filmul ca fiind „o pagină din istoria cinematografiei britanice pe care publicul o credea pierdută pentru totdeauna”, adăugând:

Au tăiat destul de multe scene pentru că au spus: «E prea macabru». Iar acum aceste scene au fost reintroduse. Toate momentele esențiale care fuseseră eliminate au fost readuse în film

Una dintre scenele în cauză arată colții contelui Dracula picurând sânge după ce a ucis-o pe una dintre victimele sale.

Personajul literar Dracula, creat de Bram Stoker, mai fusese adus pe marile ecrane și înainte, în filmele „Nosferatu” (1922) al lui F. W. Murnau și „Dracula” (1931) al lui Tod Browning - însă această versiune a fost prima care l-a prezentat pe vampir cu colți și a marcat, de asemenea, prima interpretare de la apariția filmului color, ceea ce înseamnă că imaginea sângelui ar fi putut fi prea dură pentru unii.

„Totul a început atunci când Christopher Lee a spus: «Vreau mai mulți dinți aici», așa că producătorii s-au conformat”, a declarat Gore pentru Deadline. „Oamenii țipau, ceea ce era și scopul.”

El a continuat: „Afacerea lui Hammer se baza pe cenzură. Obținerea certificatului de film interzis minorilor era crucială pentru marketing, dar nu puteau merge prea departe, deoarece cenzorilor nu le plăcea ce vedeau - tot sângele acela.”

Printre secvențele reintegrate se numără o scenă în care Dracula, interpretat de Lee, se năpustește asupra femeii pe care urmează să o muște - scenă care fusese tăiată din cauza caracterului său prea explicit -, precum și momente din scena sângeroasă a morții lui Dracula.

Versiunea remasterizată a filmului va fi lansată în octombrie, iar Gore a declarat că echipa sa explorează în prezent catalogul Hammer pentru a vedea ce alte filme pot fi restaurate.

Dracula a fost un succes de box-office pentru Hammer Films, încasând 2,6 milioane de lire sterline la nivel global, cu un buget de doar 81.412 lire sterline.

