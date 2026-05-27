Live TV

Video Filmul „Dracula” revine după aproape 70 de ani cu scenele macabre care făceau spectatorii să leșine în cinematografe

Data actualizării: Data publicării:
LES CICATRICES DE DRACULA - SCARS OF DRACULA (1970)
Christopher Lee, în filmul „Dracula” (1958). Sursa: Profimedia

Filmul clasic de groază „Dracula”, lansat de studiourile Hammer în 1958, va fi relansat într-o versiune restaurată care include secvențe considerate pierdute timp de decenii. Scenele, eliminate după ce au șocat publicul la primele proiecții și ar fi provocat leșinuri în cinematografe, îl readuc pe Christopher Lee într-unul dintre cele mai controversate roluri din istoria cinematografiei horror, anunță The Independent.

Filmul Hammer din 1958, regizat de Terence Fisher și avându-l în rol principal pe Christopher Lee, a avut scene sângeroase de până la trei minute eliminate din versiunea lansată în Marea Britanie și SUA, după ce a șocat spectatorii din Japonia. Însă, după ce au fost descoperite într-un depozit al Warner Bros, scenele au fost adăugate la o versiune restaurată în format 4K, care va fi lansată mai târziu în acest an. Va fi pentru prima dată când publicul din afara Japoniei va vedea versiunea completă.

John Gore, directorul executiv al Hammer Films, a descris filmul ca fiind „o pagină din istoria cinematografiei britanice pe care publicul o credea pierdută pentru totdeauna”, adăugând:

Au tăiat destul de multe scene pentru că au spus: «E prea macabru». Iar acum aceste scene au fost reintroduse. Toate momentele esențiale care fuseseră eliminate au fost readuse în film

Una dintre scenele în cauză arată colții contelui Dracula picurând sânge după ce a ucis-o pe una dintre victimele sale.

Personajul literar Dracula, creat de Bram Stoker, mai fusese adus pe marile ecrane și înainte, în filmele „Nosferatu” (1922) al lui F. W. Murnau și „Dracula” (1931) al lui Tod Browning - însă această versiune a fost prima care l-a prezentat pe vampir cu colți și a marcat, de asemenea, prima interpretare de la apariția filmului color, ceea ce înseamnă că imaginea sângelui ar fi putut fi prea dură pentru unii.

„Totul a început atunci când Christopher Lee a spus: «Vreau mai mulți dinți aici», așa că producătorii s-au conformat”, a declarat Gore pentru Deadline. „Oamenii țipau, ceea ce era și scopul.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a continuat: „Afacerea lui Hammer se baza pe cenzură. Obținerea certificatului de film interzis minorilor era crucială pentru marketing, dar nu puteau merge prea departe, deoarece cenzorilor nu le plăcea ce vedeau - tot sângele acela.”

Printre secvențele reintegrate se numără o scenă în care Dracula, interpretat de Lee, se năpustește asupra femeii pe care urmează să o muște - scenă care fusese tăiată din cauza caracterului său prea explicit -, precum și momente din scena sângeroasă a morții lui Dracula.

Versiunea remasterizată a filmului va fi lansată în octombrie, iar Gore a declarat că echipa sa explorează în prezent catalogul Hammer pentru a vedea ce alte filme pot fi restaurate.

Dracula a fost un succes de box-office pentru Hammer Films, încasând 2,6 milioane de lire sterline la nivel global, cu un buget de doar 81.412 lire sterline.

Citește și:

Lungmetrajul „Jurnalul unei cameriste”, scris și regizat de Radu Jude, în selecția Quinzaine des Cineastes de la Cannes 2026

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Avertizare meteo de furtuni.
2
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
Alexander Lukashenko
3
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
4
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și Bolojan. Ce variantă de...
Dmitri Medvedev
5
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Digi Sport
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
noi imagini cu accidentul provocat de tânărul elvețian de 19 ani, în timp ce fugea de polițiști cu o mașină furată
VIDEO Noi imagini cu accidentul provocat de „nepotul lui Dracula”. O cameră de bord a filmat momentul impactului
Screenshot 2024-10-22 222156
Șoferul elvețian autointitulat „nepotul lui Dracula” a fost arestat preventiv. „S-a îndreptat cu viteză de 160-180 printre mașini”
Prim-ministrul Bavariei Markus Söder tine in mana un tricou al nationalei de fotbal a romaniei și premierul Marcel Ciolacu tine in mana un tricoul al echipei nationale de fotbal a germaniei
Ciolacu i-a dus premierului bavarez o ladă frigorifică cu mici și l-a invitat în România. „Să nu mergem într-o noapte cu lună plină”
winnie
"Winnie the Pooh, Sânge și miere": Horror-ul cu buget redus pe cale să devină un fenomen mondial. Winnie și Piglet redevin sălbatici
Vlad Țepeș
Cum era Dracula cu adevărat? O scrisoare veche de peste 500 de ani ar putea dezvălui detalii despre viața lui Vlad Țepeș
Recomandările redacţiei
Map of Moldova, Europe, European Union, with state borders, capital cities, rivers and seas, capital Chisinau, close up
Bruxelles-ul are, în sfârșit, un calendar pentru aderarea Republicii...
crima targu jiu
Triplă crimă în Târgu Jiu: O femeie și doi bărbați au fost găsiți...
trump
Donald Trump ameninţă să „arunce în aer” Omanul, într-o aparentă...
incendiu prtovocat de drone explozive la kiev
Reacția MAE român după amenințările Moscovei pentru diplomații de la...
Ultimele știri
Crystal Palace a câştigat Conference League învingând în finală Rayo Vallecano. Andrei Raţiu, integralist
Ciprian Ciucu prezintă nereguli sesizate în cei peste 5 ani ca primar: „Am văzut multe. Aș putea scrie o culegere”
Femeie din Moscova, închisoare pentru un clip cu o narghilea din cozonac de Paște. „Vinovată de jignirea sentimentelor credincioșilor”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Shakira, aprecieri la adresa fostului iubit. Ce a spus despre relația cu Gerard Pique, la 4 ani de la...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Încă o lovitură pentru CFR Cluj după plecarea lui Pancu: FIFA i-a dat interdicție la transferuri! Despre ce...
Adevărul
„Mi s-a scârbit". Dezvăluirile unei angajate de la un magazin de haine despre ce lasă clienții în cabinele de...
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord în timp record: oferta de 80 de milioane de euro a Barcelonei a fost acceptată și se dă prima mare...
Pro FM
Paris Jackson, despre relația cu tatăl ei, celebrul Michael Jackson: "Nu e treaba nimănui. El a fost cel mai...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Noile metode de înșelăciune care îi lasă pe bătrâni fără economii. Semnalele care ar trebui să ridice...
Newsweek
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...