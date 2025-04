Emoția prinde viteză în luna mai, pe Film Now

În mai, Film Now devine destinația în care trăirile accelerează pulsul, iar poveștile rulează fără pedala de frână apăsată: de la vibrația motoarelor dezlănțuite sau pericolele care pândesc din umbră, până la iubiri fragile și efemere sau comedii romantice în care patrupedele au și ele un cuvânt de spus. Pregătește-te pentru o lună în care fiecare film se dovedește a fi un salt în necunoscut – intens, imprevizibil și absolut irezistibil!

Duminică, 04 mai, de la ora 20:00, pune-ți centura și îmbarcă-te într-o cursă cum n-ai mai văzut, doar pe Film Now! Inspirat din fapte reale, Ford v Ferrari/ Marea provocare: Le Mans '66 (2019) te aruncă în mijlocul unei confruntări legendare: încercarea ambițioasă a companiei Ford de a învinge Ferrari pe terenul său, în celebra competiție de 24 de ore de la Le Mans, pentru a-și recâștiga onoarea pierdută. Soluția? Carroll Shelby, un constructor vizionar și Ken Miles, un pilot greu de stăpânit, însă de neînlocuit. Cei doi construiesc o mașină revoluționară care sfidează cronometrele și limitele, dar înainte să triumfe pe circuit trebuie să treacă de propriul sistem: birocrație, reguli, egouri. Pelicula este mai mult decât viteză, adrenalină pe patru roți sau drifturi spectaculoase – este despre oameni care refuză să accepte „nu” drept răspuns și care privesc imposibilul doar ca pe un punct de plecare. Lasă-ți grijile pe avarii și dă volumul emoțiilor mai tare pentru o experiență amețitoare, de la primul viraj până la ultima curbă!

Miercuri, 14 mai, de la ora 22:05, pătrunde și mai adânc în abisul groazei cu thriller-ul fenomen Călugărița II/ THE NUN II (2023), pe Film Now! Această ecranizare preia firul narativ al blockbusterului omonim din 2018 odată cu moartea misterioasă a unui preot, în Franța anilor ’50, care redeschide porțile terorii. Sora Irene se află, din nou, față în față cu demonul Valak, o prezență malefică ascunsă în cele mai întunecate colțuri. Decorurile gotice și atmosfera apăsătoare creează o senzație copleșitoare, în care liniștea e doar o iluzie, iar spaima se instalează treptat și sigur. Parte din celebra franciză „The Conjuring Universe”, producția va rămâne cu tine multă vreme după ce luminile s-au stins.

Vineri, 16 mai, de la 20:00, Film Now aduce în premieră TV E timpul să iubești/ WE LIVE IN TIME (2024), un lungmetraj impresionant care ridică o întrebare tulburătoare: ce-ai face dacă sufletul-pereche ar apărea exact când viața ta e pe cale să se schimbe pentru totdeauna? Florence Pugh și Andrew Garfield interpretează rolurile lui Almut și Tobias, două destine rătăcite care se întâlnesc accidental și decid să meargă mai departe împreună, până când un diagnostic crunt le perturbă realitatea. Regizorul John Crowley plasează intriga într-un joc nonliniar al timpului, în care gesturile mărunte capătă greutate, iar hotărârile devin puncte de cotitură. Tandrețea și durerea se întrepătrund, într-o incursiune prin trecut, prezent și proiecții ale viitorului, unde dragostea capătă nuanțe neașteptate. Cadrele atent construite și o chimie care transcede ecranul te provoacă să reflectezi asupra fragilității clipei, în timp ce finalul deschis lasă loc pentru noi perspective.

Duminică, 18 mai, de la ora 20:00, Film Now te transpune în lumea DC Comics cu Blue Beetle (2023). Jaime Reyes, proaspăt absolvent de colegiu, se întoarce acasă plin de speranțe și aspirații, însă își găsește căminul complet diferit de cum l-a lăsat. În căutarea unui rost, ajunge să intre întâmplător în posesia unei relicve străvechi a biotehnologiei extraterestre: Cărăbușul. Când artefactul îl alege, fără voia lui, drept gazdă simbiotică, transformându-l astfel în supereroul Blue Beetle, soarta lui Jaime ia o turnură radicală. Armura incredibilă pe care o primește îi conferă puteri uimitoare, dar și abilități dificil de controlat. Te așteaptă secvențe de acțiune și momente savuroase, într-o aventură despre maturizare, familie și responsabilități.

Sâmbătă, 24 mai, de la ora 20:00, Film Now îți propune Puppy Love (2023), o comedie romantică ideală pentru o seară relaxantă de weekend. Când Nicole, o fire energică și impulsivă, îl cunoaște pe Max, un tip retras și puțin anxios, întâlnirea lor este un fiasco și amândoi se grăbesc să-și șteargă numerele de telefon. Doar că planurile le sunt date peste cap atunci când descoperă că... patrupedele s-au îndrăgostit! Și, surpriză: urmează și pui! Brusc, cei doi se trezesc în ipostaza de co-părinți dedicați, deși nu au nimic în comun în afară de câini. Printre scene haioase și stângăcii adorabile, Nicole și Max învață că uneori iubirea adevărată vine camuflată în haos și că drumurile încurcate pot duce exact acolo unde trebuie. O peliculă cu umor și sensibilitate bine dozate care demonstrează că uneori începuturile dezastruoase ascund cele mai imprevizibile povești.

Abonații Digi TV care optează pentru pachetul Digital și aleg extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună au acces la o selecție de filme îndrăgite de public și laureate de juriile unor festivaluri de renume.

-------------------------------------------------------------

# Marea provocare: Le Mans ’66

FORD V FERRARI/ 2019

Duminică, 04 mai, la 20:00

Regia: James Mangold

Cu: Christian Bale, Matt Damon, Jon Bernthal, Josh Lucas, Noah Jupe, Tracy Letts

---

# Călugărița II

THE NUN II/ 2023

Miercuri, 14 mai, la 22:05

Regia: Michael Chaves

Cu: Taissa Farmiga, Storm Reid, Jonas Bloquet

---

# E timpul să iubești

WE LIVE IN TIME/ 2024

Vineri, 16 mai, la 20:00

Regia: John Crowley

Cu: Andrew Garfield, Florence Pugh, Grace Delaney

---

# Blue Beetle

BLUE BEETLE/ 2023

Duminică, 18 mai, la 20:00

Regia: Angel Manuel Soto

Cu: Xolo Maridueña, Becky G, Bruna Marquezine, George Lopez, Susan Sarandon

---

# Puppy Love

PUPPY LOVE/ 2023

Sâmbătă, 24 mai, la 20:00

Regia: Nicholas Fabiano, Richard Alan Reid

Cu: Lucy Hale, Grant Gustin, Jane Seymour, Nore David

