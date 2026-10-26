Eric Bauza, vocea lui Bugs Bunny și Daffy Duck, a murit la vârsta de 46 de ani

Eric Bauza, actorul de dublaj cunoscut pentru că a dat voce unor personaje din seria Looney Tunes, precum Bugs Bunny sau Daffy Duck, a încetat din viaţă la vârsta de 46 de ani, transmite luni agenţia de presă EFE.

"Eric Bauza, actor de dublaj recompensat cu Emmy şi vocea actuală a unor personaje legendare din (universul) "Looney Tunes" - precum Bugs Bunny şi Daffy Duck, pe lângă multe alte personaje de desene animate foarte îndrăgite", a decedat în mod neaşteptat, au scris rudele sale pe Instagram, citate de Agerpres.

Potrivit publicaţiei Variety, care a avut acces la dosarele medicului legist din Los Angeles, Bauza a decedat duminică din cauza unei boli cardiovasculare hipertensive.

De-a lungul carierei sale, Bauza a fost unul dintre cei mai solicitaţi actori de dublaj din industrie. El a împrumutat vocea sa unor personaje precum celebrii Bugs Bunny şi Daffy Duck, dar şi Tweety sau Elmer Fudd.

Printre rolurile sale s-au numărat, de asemenea, cocoşul Foghorn Leghorn, Porky Pig şi Road Runner, iar vocea sa poate fi auzită în filmul Looney Tunes lansat recent intitulat "Coyote vs. Acme".

De asemenea, el a dat voce unor personaje din "Space Jam", "Looney Tunes Cartoons" şi alte producţii.

Eric Bauza a fost nominalizat de cinci ori la premiile Daytime Emmy pentru activitatea sa în "Looney Tunes Cartoons", "Muppet Babies" şi "The Adventures of Puss in Boots".

De asemenea, el a câştigat trei premii Emmy la categoria programe pentru copii şi familie pentru "Teen Titans Go!", "Bugs Bunny Builders" şi "Looney Tunes Cartoons", pe lângă o nominalizare pentru "Daffy in Wackyland".

La momentul decesului său, actorul de origine canadiană se afla în faza de preproducţie a două proiecte: "Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical", în care îl interpreta pe Daffy Duck, şi "The Dragon Masters", în care îi dădea voce personajului Shogun King.

Editor : A.P.