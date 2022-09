Festivalul de Film de la Veneția 2022, lista câștigătorilor. Cate Blanchett, desemnată cea mai bună actriță

Documentarul "All the Beauty and the Bloodshed ", regizat de Laura Poitras, a câştigat sâmbătă seară cel mai important trofeu - Leul de Aur - atribuit în cadrul celei de-a 79-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia. Cate Blanchett a fost desemnată cea mai bună actriță pentru rolul din filmul "Tar", în timp ce Coppa Volpi pentru cel mai bun actor i-a fost acordat lui Colin Farrell, pentru rolul din filmul "The Banshees of Inisherin".

Lista principalelor premii care au fost atribuite sâmbătă seară la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia.

Competiţia Oficială:

Leul de Aur pentru cel mai bun film: "All The Beauty and the Bloodshed", regizat de Laura Poitras. Filmul câştigător prezintă cariera fotografei şi activistei Nan Goldin şi eforturile ei de a obţine un verdict în instanţă împotriva companiei Purdue Pharma, deţinută de familia Sackler şi considerată vinovată pentru epidemia de opioide din Statele Unite.În 2021, acest trofeu prestigios a revenit filmului francez "L'événement", regizat de Audrey Diwan, în care rolul principal a fost jucat de actriţa de origine română Anamaria Vartolomei.

Marele Premiu al Juriului, recompensat cu Leul de Argint: "Saint Omer", regizat de Alice Diop

Leul de Argint pentru cel mai bun regizor: Luca Guadagnino, pentru filmul "Bones and All"

Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă: Cate Blanchett, pentru rolul din filmul "Tar".Filmul "Tar", regizat de Todd Field, prezintă povestea personajului Lydia Tar, considerată una dintre cele mai talentate compozitoare şi dirijoare de muzică clasică din lume, devenită prima femeie care a fost aleasă să dirijeze o prestigioasă orchestră germană. Tema principală a acestui lungmetraj este "cancel culture" ("cultura anulării"). În 2021, acest trofeu revenit actriţei spaniole Penelope Cruz pentru interpretarea ei din filmul "Madres Paralelas", scris şi regizat de Pedro Almodovar.

Coppa Volpi pentru cel mai bun actor: Colin Farrell, pentru rolul din filmul "The Banshees of Inisherin". Filmul "The Banshees of Inisherin", regizat de Martin McDonagh, prezintă povestea unui conflict ce apare între doi prieteni atunci când unul dintre ei pune brusc capăt prieteniei lor, iar decizia lui duce la o serie de consecinţe alarmante pentru amândoi. Anul trecut acest trofeu a fost atribuit actorului filipinez John Arcilla, protagonistul filmului "On the Job: The Missing 8", regizat de Erik Matti.

Premiul pentru cel mai bun scenariu: Martin McDonagh, pentru filmul "The Banshees of Inisherin"

Premiul Special al Juriului: "No Bears", regizat de Jafar Panahi

Premiul Marcello Mastroianni pentru cel mai bun actor debutant sau cea mai bună actriţă debutantă: Taylor Russell, pentru rolul din filmul "Bones and All", regizat de Luca Guadagnino

Leul de Aur pentru întreaga carieră: Catherine Deneuve şi Paul Schrader

Secţiunea Orizzonti:

Premiul pentru cel mai bun film: "War World III", de Houman Seyedi

Premiul pentru cel mai bun regizor: Tizza Covi şi Rainer Frimmel, pentru filmul "Vera"

Premiul Special al Juriului: "Bread and Salt", de Damian Kocur

Premiul pentru cea mai bună actriţă: Vera Gemma, pentru rolul din filmul "Vera"

Premiul pentru cel mai bun actor: Mohsen Tanabandeh, pentru rolul din filmul "War World III"

Premiul pentru cel mai bun scenariu: Fernando Guzzoni, pentru filmul "Blanquita"

Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj: "Snow in September", de Lkhagvadulam Purev-Ochir

Premiul Luigi De Laurentiis pentru film de debut: "Saint Omer", regizat de Alice Diop

Secţiunea Venice Immersive:

Premiul Special al Juriului: "Eggscape", de German Heller

Marele Premiul al Juriului: "From the Main Square", de Pedro Harres

Premiul pentru cea mai bună experienţă: "The Man Who Couldn't Leave", de Singing Chen

Secţiunea Venice Classics:

Cel mai bun film restaurat: "Branded To Kill", de Koroshi No Rakuin

Cel mai bun documentar despre cinema: "Fragments of Paradise", de KD Davison

Premiul Publicului Armany Beauty: "Nezouh", de Soudade Kaadan.

