Festivalul de Film de la Veneţia: „Father Mother Sister Brother” a câştigat Leul de Aur. Lista câştigătorilor

„Father Mother Sister Brother”, de Jim Jarmusch, a câştigat, sâmbătă, Leul de Aur la cea de-a 82-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia.

„La naiba”, a spus Jarmusch pe scenă în timp ce accepta trofeul, adăugând: „Noi toţi cei care facem filme aici nu suntem motivaţi de competiţie, dar apreciez sincer această onoare neaşteptată”. „Arta nu trebuie să abordeze direct politica pentru a fi politică. Ea poate genera empatie şi o legătură între noi, ceea ce este de fapt primul pas pentru rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm. Aşadar, vă mulţumesc că aţi apreciat filmul nostru liniştit”, a spus regizorul, citat de News.ro.

Cel mai vechi festival de film din lume a fost una dintre cele mai puternice din ultimii ani, cu producţii apreciate ale lui George Clooney, Dwayne Johnson, Julia Roberts, Guillermo del Toro, Emma Stone, Park Chan-wook, Paolo Sorrentino, Jim Jarmusch şi mulţi alţii.

Prezentatoarea Emanuela Fanelli a început ceremonia reamintind publicului laureaţii onorifici ai acestei ediţii: Kim Novak, Werner Herzog, Gus Van Sant şi Julian Schnabel.

Câştigătoarea premiului Orizzonti pentru Cel mai bun regizor, Anuparna Roy („Songs of Forgotten Trees”), şi-a încheiat discursul emoţionant cu un apel curajos la solidaritate împotriva „evenimentelor dezastruoase din Palestina: „Fiecare copil merită pace, libertate şi eliberare, iar Palestina nu face excepţie. Nu vreau aplauze pentru asta”, a spus ea în aplauze. „S-ar putea să-mi supăr ţara mea, dar nu mai contează pentru mine”.

Conflictul din Palestina a fost menţionat încă o dată de realizatorii filmului „On the Road” de David Pablos, care a câştigat marele premiu al secţiunii Orizzonti.

Marele creator italian Giorgio Armani, care a murit joi, la vârsta de 91 de ani, a fost ovaţionat la gala de închidere a Festivalului. Premiul sptectatorilor „Armani Beauty” a fost acordat filmului „Calle Málaga”, de Maryam Touzani.

În discursul său, Touzani a dedicat premiul mamei sale, partenerului şi producătorului său Nabil Ayouch, precum şi fiului ei. „Bucuria pe care o simt este profundă”, a spus ea, „dar la fel este şi durerea pe care o simt, pentru că, la fel ca mulţi dintre noi, nu pot uita ororile la care sunt supuşi în fiecare minut, în fiecare secundă, locuitorii din Gaza, poporul palestinian... Ne ştergem lacrimile şi refuzăm să ne pierdem umanitatea. Politica poate eşua, dar arta este şi va fi întotdeauna un refugiu pentru justiţie, libertate şi umanitate”.

Premiul „Luigi De Laurentiis” pentru debutul cinematografic, al cărui juriu a fost prezidat de Charlotte Wells, regizoarea filmului „Aftersun”, a fost acordat filmului „Short Summer” din selecţia Giornate. La primirea premiului, regizoarea Nastia Korkia a declarat: „Astăzi se împlinesc 1.291 de zile de la invazia pe scară largă a Ucrainei. Nu am văzut niciodată războiul de aproape, dar de 1.291 de zile simt influenţa lui. Ca şi radiaţiile... distruge societatea din interior”. Ea a continuat: „Sper din tot sufletul că vom rămâne cu ochii larg deschişi şi vom găsi puterea de a opri războiul”.

Copa Volpi pentru cea mai bună actriţă i-a revenit lui Xin Zhilei din filmul „The Sun Rises on Us All” al lui Cai Shangjun, care a avut premiera în ultima zi, urmat de un discurs de acceptare în limba mandarină al actriţei. „Sunt foarte fericită şi foarte mândră”, a spus ea, înainte de a ignora de două ori muzica de play-off pentru a-şi continua mulţumirile.

Copa Volpi pentru cel mai bun actor a revenit actorului italian Toni Servillo pentru rolul principal din filmul „La Grazia” al lui Paolo Sorrentino. Ca veteran experimentat, el l-a numit pe preşedintele juriului, Alexander Payne, ca fiind un regizor pe care îl admiră de ani de zile, înainte de a menţiona Palestina în discursul său, primit cu căldură, despre demnitatea umană.

„Dedic acest premiu Semilunii Roşii Palestiniene şi tuturor celor care au riscat totul pentru a salva vieţi în Gaza. Ei sunt adevăraţii eroi”, a spus Ben Hania în discursul său emoţionant de acceptare a Marelui Premiu al Juriului. „Vocea mâinii este vocea Gazei însăşi, un strigăt de ajutor pe care întreaga lume l-a auzit, dar la care nimeni nu a răspuns. Vocea ei va continua. Vocea ei va continua să răsune până când responsabilitatea va fi reală, până când dreptatea va fi făcută”, a continuat regizoarea.

Personalităţi importante de la Hollywood, precum Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Alfonso Cuarón şi alţii, au contribuit la creşterea popularităţii filmului, alăturându-se echipei sale în calitate de producători executivi, în timp ce criticii l-au salutat ca pe o „acuzaţie intensă şi răsunătoare” a campaniilor genocidare ale Israelului împotriva populaţiei palestiniene.

Între filmele din competiţia de anul acesta s-au regăsit: „“Frankenstein”, de Guillermo del Toro, “The Wizard of the Kremlin”, de Olivier Assayas, “Jay Kelly”, de Noah Baumbach, “The Voice of Hind Rajab”, de Kaouther Ben Hania, “A House of Dynamite”, de Kathryn Bigelow, “The Sun Rises on Us All”, de Cai Shangjun, “The Testament of Ann Lee”, de Mona Fastvold, “Father Mother Sister Brother”, de Jim Jarmusch, “Bugonia”, de Yorgos Lanthimos, “No Other Choice”, de Park Chan-wook, “The Smashing Machine” de Benny Safdie, şi “La Grazia”, de Paolo Sorrentino.

Anul trecut, Pedro Almodóvar a câştigat Leul de Aur pentru „The Room Next Door”, cu Tilda Swinton şi Julianne Moore în rolurile principale. Brady Corbet a câştigat Leul de Argint pentru Cel mai bun regizor pentru filmul său „The Brutalist”, care a câştigat trei premii Oscar, iar Nicole Kidman a câştigat Cupa Volpi pentru Cea mai bună actriţă.

Juriul competiţiei 2025 a fost condus de regizorul filmului „The Holdovers”, Alexander Payne, şi i-a inclus pe actriţa şi scriitoarea braziliană nominalizată la Oscar Fernanda Torres („I’m Still Here”), renumitul autor iranian Mohammad Rasoulof („The Seed of the Sacred Fig”), regizorul, scenaristul şi producătorul român Cristian Mungiu, câştigător al Palme d’Or („4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”), regizorul francez Stéphane Brizé („Out of Season”), regizoarea italiană Maura Delpero („Vermiglio”) şi actorul şi producătorul chinez Zhao Tao („Caught by the Tides”).

„Dinţi de lapte"/ "Milk Teeth", al doilea lungmetraj de ficţiune scris şi regizat de Mihai Mincan, a avut premiera mondială în cadrul secţiunii competitive Orizzonti.

Palmares:

Leul de Aur pentru cel mai bun film: „Father Mother Sister Brother” de Jim Jarmusch

Marele Premiu al Juriului: „The Voice of of Hind Rajab”, de Kaouther Ben Hania

Leul de Argint pentru cel mai bun regizor: Benny Safdie pentru „The Smashing Machine”

Premiul special al juriului: „Sotto le nuvole”, de Gianfranco Rosi

Cel mai bun scenariu: Valerie Donzelli şi Gilles Marchand pentru „À pied d’œuvre” (“At Work”)

Copa Volpi pentru cea mai bună actriţă: Xin Zhilei pentru rolul din filmul „The Sun Rises on Us All”

Copa Volpi pentru cel mai bun actor: Toni Servillo pentru rolul din filmul „La Grazia”

Premiul „Marcello Mastroianni” pentru cel mai bun tânăr actor/ actriţă: Luna Wedler pentru rolul din „Silent Friend”

Secţiunea Orizzonti

Cel mai bun film: “En el camino” (“On the Road)”, de David Pablos

Cel mai bun regizor: Anuparna Roy pentru “Songs of Forgotten Trees”

Premiul special al juriului: “Harà Watan” (“Lost Land”), de Akio Fujimoto

Cea mai bună actriţă: Benedetta Porcaroli pentru rolul din “Il Rapimento di Arabella” (“The Kidnapping of Arabella”)

Cel mai bun actor: Giacomo Covi pentru rolul din “Un Anno di Scuola” (“A Year of School”)

Cel mai bun scenariu: “Hiedra” (“The Ivy”), de Ana Cristina Barragán

Cel mai bun scurtmetraj: “Without Kelly”, de Lovisa Sirén

Premiul Armani Beauty: „Calle Málaga”, de Maryam Touzani.

Premiul „Luigi De Laurentis” pentru film de debut: „Short Summer”, de Nastia Korkia

Secţiunea Venezia Classici

Cel mai bun documentar: “Mata Hari”, de Joe Beshenkovsky şi James A. Smith

Cel mai bun film restaurat: “Bashu, the Little Stranger”, de Bahram Beizai

Secţiunea Venezia Immersive

Marele Premiu: “The Clouds Are Two Thousand Meters Up”, de Singing Chen

Premiul special al juriului: “Less Than 5gr of Saffron”, de Négar Motevalymeidanshah

Premiul pentru realizare: “A Long Goodbye”, de Kate Voet şi Victor Maes.

