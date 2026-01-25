„Fiecare sare la gâtul cuiva”. Regizorul seriei „Avatar”, James Cameron, explică de ce a părăsit SUA și unde a ales să trăiască

Regizorul James Cameron a declarat că modul în care Noua Zeelandă a gestionat pandemia de Covid-19 este motivul pentru care a decis să se mute definitiv acolo, părăsind SUA. Într-un interviu publicat de The Guardian, Cameron – care a filmat o mare parte din cel mai recent film „Avatar” în emisfera sudică – a descris situația din SUA sub mandatul lui Donald Trump „ca și cum ai privi un accident de mașină repetându-se la nesfârșit”.

Regizorul a detaliat motivele sale într-un nou interviu acordat emisiunii In Depth cu Graham Bensinger, spunând că a făcut această mutare „pentru sănătatea sa mintală”.

El și soția sa au cumpărat o fermă în Noua Zeelandă în 2011 și au decis, după pandemie, să se mute definitiv acolo.

„Noua Zeelandă a eliminat complet virusul”, a spus el. „De fapt, au eliminat virusul de două ori. A treia oară, când a apărut într-o formă mutantă, a reușit să treacă. Dar, din fericire, aveau deja o rată de vaccinare de 98%.”

El a continuat: „De aceea iubesc Noua Zeelandă. Oamenii de acolo sunt, în mare parte, sănătoși la cap – spre deosebire de cei din Statele Unite, unde rata de vaccinare a fost de 62% și este în scădere, mergând în direcția greșită. Așadar, unde ați prefera să trăiți? Într-un loc care crede cu adevărat în știință, este rațional și unde oamenii pot colabora în mod coerent pentru atingerea unui obiectiv comun, sau într-un loc în care fiecare sare la gâtul cuiva, toată lumea se ceartă, este extrem de polarizată, întoarce spatele științei și, practic, ar fi în haos total dacă ar apărea o altă pandemie?”

Cameron se alătură unui exod tot mai mare de celebrități din industria cinematografică care părăsesc SUA, invocând al doilea mandat al lui Trump la Casa Albă drept motiv principal.

George Clooney a obținut recent cetățenia franceză, pe care Jim Jarmusch a anunțat că o solicită și el, în timp ce Ellen DeGeneres s-a mutat în Marea Britanie, iar Rosie O’Donnell în Irlanda.

Citește și:

Dezastrul Titanic, recreat cu realitatea virtuală: De ce sunt oamenii atrași să retrăiască momentul scufundării legendarei nave

Editor : C.A.