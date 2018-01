Film al lui Steven Spielberg, interzis în Liban

Libanul a interzis drama despre cotidianul The Post cu câteva zile înainte ca filmul să aibă premiera la Beirut, scrie The Hollywood Reporter, scrie News.ro.

O sursă implicată în lansarea internaţională a filmului a afirmat că pelicula, în care joacă Meryl Streep şi Tom Hanks, a fost prezentată comisiei de cenzură libaneze, care l-a respins, citând "un boicot israelian" pe lista care-l include pe Spielberg din cauza Oscarului primit pentru "Lista lui Schindler" (filmul din 1993 a avut câteva scene filmate în Ierusalim).

Problema a fost transferată la Ministerul de Interne din Liban, care ar putea anula decizia.

Spre deosebire de Gal Gadot, al cărei film "Wonder Woman" a fost interzis în Liban în luna mai, Spielberg nu este cetăţean israelian, nici nu a luptat în armata israeliană. Liban este oficial în război cu Israelul.

Italia Film era pregătită să laseze filmul în Liban pe 18 ianuarie. Un purtător de cuvânt al lui Amblin Entertainment deţinută de Spielberg a precizat că nu poate comenta din cauză că oficialii libanezi nu au transmis distribuitorului filmului "The Post" că nu va fi difuzat din cauza cenzurii.

Sursa a mai spus că vestea a fost un şoc dat fiind că în ultimii trei ani cel puţin cinci filme regizate sau produse de Spielberg au fost acceptate şi aprobate de comisia de cenzură şi doar acum este invocată inlcluderea lui Spielberg în lista "boicotului israelian".

Ambele filme "Marele Uriaş Prietenos/ The BFG" şi "Podul Spionilor/ Bridge of Spies", apărute înainte de "The Post", au fost lansate în Liban.

Filmul este centrat pe decizia luată de cotidianul The Washington Post de a publica, în 1971, celebrul dosar clasificat Pentagon Papers, documente care descriu implicarea politică şi militară a Statelor Unite în Războiul din Vietnam.

Tom Hanks îl întruchipează pe editorul Washington Post Ben Bradlee, iar Streep joacă rolul publicistului Katherine Graham. În 1971, ziarul a decis să publice dezvăluiri din cele 47 de volume ale dosarului Pentagon Papers.

În cazul filmului "Wonder Woman", guvernul libanez a luat act de faptul că vedeta Gal Gadot a lucrat în armată (aşa cum li se cere tuturor cetăţenilor israelieni).

De la premiera în 22 decembrie, "The Post", cu un buget de 50 de milioane de dolari, a încasat 4,2 milioane de dolari.

Weekendul acesta, "The Post" a fost proiectat în alte 2.819 cinematografe şi se estimează că va avea încasări de 18,6 milioane de dolari pentru trei zile.