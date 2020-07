Film Now continuă seria premierelor în luna august cu aclamatul „1917: Speranță și moarte”

În luna august, Film Now continuă seria premierelor pe micul ecran, cu o capodoperă a filmului de război, “1917: Speranță și moarte”. În Primul Război Mondial, Frontul de Vest a reprezentat principalul teatru de luptă și cel mai crunt dintre ele: o linie de demarcație aproape nemișcată pe harta Europei, ce a făcut milioane de victime. Regizorul Sam Mendes transpune întreaga oroare a istoriei, plecând de la o poveste adevărată și construind ficțiunea în jurul ei, cu ajutorul unei distribuții strălucite.

În aprilie 1917, o retragere a trupelor germane se dovedește o capcană mortală. Doi tineri soldaţi britanici - Schofield și Blake - primesc ordinul să treacă prin aparentul „no man's land” pentru a transmite comandantului unui alt regiment să nu se lase păcălit. Misiunea celor doi tineri e aproape sinucigașă, dar - dacă ar reuși - ar putea salva 1600 de soldați, inclusiv pe fratele lui Blake.

Într-o alegere pe cât de îndrăzneață, pe atât de evocatoare, filmul se derulează într-un cadru aparent neîntrerupt - precum coșmarul continuu al vieții unui soldat de pe Frontul de Vest. Sam Mendes a fost inspirat de o poveste a bunicului său, scriitorul Alfred Mendes - el însuși mesager într-o situație asemănătoare, în Primul Război Mondial.

“1917” a câștigat Globul de Aur pentru cea mai bună dramă și cea mai bună regie, precum și 3 Oscaruri pentru realizare, din 10 nominalizări, adunând încasări de aproape 400 de milioane de dolari la nivel mondial, la un buget de patru ori mai mic. “1917: Speranță și moarte” este pe Film Now, sâmbătă, 29 august, de la 21:55.

Ac țiunea și comedia încing atmosfera în august la Film Now

Duminică, 16 august, de la ora 20:00, telespectatorii sunt invitați la o comedie cu gangsteri Cockney, în cel mai pur stil Guy Ritchie. Fanii “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” și “Snatch” vor iubi “Gangsteri cu stil” / “The Gentlemen” - noua poveste cu criminali îngrozitori, dar care creează dependență. Mickey Pearson e un american care și-a construit la Londra o afacere din traficul de marijuana. Dar când se află că vrea să iasă din schemă, între competitori pornește un război ce nu duce lipsă de intrigi, șantaj, mită, amenințări și crime.

“Gangsteri cu stil” are o distribuție cum numai regizori de talia lui Guy Ritchie pot aduna pe același platou de filmare. Criticat drept "incorect politic" sau aplaudat ca "ofensator în mod imparțial", filmul are priză la public: cele 115 milioane de dolari în box-office fac din “The Gentlemen” una dintre producțiile cu cele mai mari încasări de anul acesta. Vineri, 21 august, de la ora 20:00, Film Now își așteaptă telespectatorii cu o nouă premieră, o comedie aparte: “Complet străini” / “Perfetti Sconosciuti”. În filmul regizorului italian Paolo Genovese, șapte prieteni se întâlnesc la cină. Se cunosc din copilărie și unii formează astăzi cupluri. Dintr-o discuție în alta, hotărăsc să joace un joc care să demonstreze dacă au sau nu secrete unii față de ceilalți. Pe durata serii, își vor pune toate telefoanele pe masă, ca să asculte orice apel și să citească orice mesaj. Ce pornește ca o glumă se transformă într-o catastrofă, pe măsură ce tot mai multe secrete ies la iveală. “Perfetti Sconosciuti” este dovada că o comedie spumoasă are întotdeauna în ea cel puțin o dramă.

Iubitorii filmelor de arte marțiale sunt răsfățați luna viitoare pe Film Now cu două producții deosebite, din același univers: “Ip Man 4” și “Maestrul Z: Moștenirea lui Ip Man”. Duminică, 09 august, de la ora 20:00, Donnie Yen reia pentru a patra și ultima dată rolul lui Ip, legendarul maestru de Wing Chun - mentor al lui Bruce Lee, în marea finală a acestei serii de arte marțiale.

După moartea soției, relația lui Ip cu fiul său se înrăutățește. La fel și starea lui de sănătate. Diagnosticat cu cancer, Ip Man hotărăște să plece în Statele Unite, pentru ca fiul lui să poată avea un viitor mai bun, dar și pentru a oferi ajutor studentului său, Bruce Lee, care și-a deschis o școală de arte marțiale în San Francisco. Însă tensiunile cu maeștrii locali kung fu sunt mari, iar discriminarea rasială e mai adânc înrădăcinată decât se aștepta. Aceasta va fi ultima mare confruntare a legendarului Ip Man.

Separat, renumitul regizor și coregraf de arte marțiale Yuen Woo-Ping adună o distribuție nemaipomenită pentru un spin-off al seriei Ip Man, reușind o producție valoroasă, de sine stătătoare, în acest univers. În “Maestrul Z: Mostenirea lui Ip Man”, Michelle Yeoh, Dave Bautista, Tony Jaa și Max Zhang fac o demonstrație de stil Wing Chun deopotrivă pe placul fanilor genului și al criticii de film. Învins de maestrul Ip, expertul în arte marțiale Cheung Tin Chi (Zhang Jin) încearcă să ducă o viață normală în Hong Kong, alături de fiul său, dar asta se dovedește imposibil. Duminică, 2 august, de la ora 20:00, pe Film Now, complicata lume a străinilor, banilor și triadelor îl va atrage din nou în luptă.

1917: Speranță și moarte

1917 - 2019, Freeman

Sâmbătă, 29 august, la 21:55

Regia: Sam Mendes

Cu: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Andrew Scott, Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Mark Strong, Richard Madden

Gangsteri cu stil

The gentlemen - 2019, Freeman

Duminică, 16 august, la 20:00

Regia: Guy Ritchie

Cu: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Jeremy Strong, Michelle Dockery, Hugh Grant

Complet străini

Perfetti Sconosciuti - 2016, Independența Film

Vineri, 21 august, la 20:00

Regia: Paolo Genovese

Cu: Alba Rohrwacher, Giuseppe Battiston, Kasia Smutniak, Valerio Mastandrea

Ip Man 4

2019, PROGRAMS4M

Duminică, 9 august, la 20:00

Regia: Wilson Yip

Cu: Donnie Yen, Scott Adkins, Miriam Yeung Chin Wah

Maestrul Z: Mostenirea lui Ip Man

Master Z: Ip Man legacy - 2018, PROGRAMS4M

Duminică, 2 august, la 20:00

Regia: Woo-Ping Yuen

Cu: Zhang Jin, Dave Bautista, Michelle Yeoh, Tony Jaa