Film Now îți aduce producții thriller la final de vară

În luna august, Film Now dedică ultima săptămână iubitorilor de producții thriller. De asemenea, la final de vară, extraopțiunea Film Now, alături de oricare și oricâte alte extraopțiuni TV, este oferită gratuit timp de 3 luni atât clienților noi, care achiziționează pachetul TV Digital, cât și celor existenți, care fac upgrade la acesta. Mai multe detalii în cadrul campaniei TV când nu TVde nimeni.

Luni, 23 august, de la ora 20:00, Film Now prezintă The Place Beyond the Pines/ Destine la răscruce. Producția urmărește povestea lui Luke (Ryan Gosling), un cascador pe motocicletă, care se vede nevoit să facă o schimbare de carieră atunci când află că are un copil cu Romina (Eva Mendes). Decis să se implice în viața fiului său, Luke ajunge să comită o serie de infracțiuni pentru a-şi întreţine familia. Faptele lui atrag imediat atenția poliției, iar Avery (Bradley Cooper), un tânăr polițist, vede în prinderea cascadorului propria șansă de a se remarca într-un departament guvernat de corupție. Mult timp mai târziu, când fiii celor doi bărbați devin prieteni, deznodământul jafurilor lui Luke va influența relația dintre aceștia, iar adevărul despre tații lor va pune viețile tuturor în pericol. Cu o acțiune care se întinde pe 15 ani, urmărește doar la Film Now modul în care relaţia dintre poliţistul Avery şi cascadorul Luke îi afectează pe copiii acestora.

Miercuri, 25 august, de la ora 21:35, Film Now difuzează The Stepfather/ Tatăl vitreg. Michael Harding (Penn Badgley) se întoarce fericit de la academia militară și o găsește pe mama sa, Susan (Sela Ward), fericită și îndrăgostită de un bărbat pe nume David Harris (Dylan Walsh). Acesta pare în fața tuturor tatăl și soțul perfect, dar nu și pentru Michael, care bănuiește că bărbatul are ceva de ascuns. Tânărul vrea să elucideze misterul bărbatului și începe să pună cap la cap informațiile despre cel care urmează să îi devină tată vitreg. Ajutat de prietena sa, Kelly (Amber Heard), de tatăl biologic, Jay (Jon Tenney), și de prietenele mamei sale, Michael descoperă că bărbatul este un psihopat în căutarea unei familii perfecte. Urmărește deznodământul fascinant al unei producții thriller de excepție doar la Film Now!

Official Secrets/ Secrete oficiale se vede la Film Now luni, 30 august, de la ora 20:00. Bazat pe fapte reale cu implicații internaționale, filmul spune povestea lui Katharine Gun (Keira Knightley), o specialistă britanică de la serviciile secrete, a cărei slujbă implică procesarea informațiilor confidențiale. În 2003, imediat înaintea izbucnirii războiului din Irak, Gun primește un document cu o decizie șocantă: Statele Unite solicită ajutorul britanicilor pentru a strânge informații compromițătoare despre membrii Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, astfel încât să îi poată șantaja să voteze în favoarea invaziei Irakului. Gun nu poate sta nepăsătoare în fața planului pentru declanșarea unui război ilegal și ia o decizie copleșitoare: își trădează guvernul și trimite notificarea presei. Astfel, este declanșată o serie explozivă de evenimente care vor expune o vastă conspirație politică. Vezi la Film Now ce se va întâmpla cu Gun și care sunt consecințele publicării notificării!