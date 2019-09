Film Now prezintă în premieră al doilea sezon al serialului “Cineva acolo sus

Imediat după lansarea în Statele Unite, Film Now aduce în premieră telespectatorilor din România cel de-al doilea sezon al comediei “God friended me” (“Cineva acolo sus”), marca Warner Bros. Personajele îndrăgite din prima serie, fiul de preot “rătăcit” Miles și prietenii săi Cara, Rakesh și Ali se întorc pentru noi aventuri și căutări pe urmele contului de Facebook care le-a dat viețile peste cap. Li se alătură Joy, o tânără care, la finalul primului sezon, îl caută pe Miles pentru că se confruntă cu aceeași dilemă. Cine se ascunde în spatele contului “Dumnezeu” de pe Facebook? Cel de-al doilea sezon a fost filmat parțial la Paris și aduce fanilor serialului imagini spectaculoase din exteriorul muzeului Luvru, de pe malul Senei și din împrejurimile turnului Eiffel.

Sezonul 2 “God friended me”, Film Now, marți, 1 octombrie, ora 17:30

“Am crescut într-o familie în care mersul la biserică duminica era ceva normal. Pentru mine, să joc un personaj care parcurge drumul credinței în sens invers este o experiență din care am foarte mult de învățat”, a declarat recent pentru CBS Brandon Micheal Hall, actorul care-l interpretează pe Miles. Miles Finer, protagonistul serialului e un fiu de preot de care religia, pur și simplu, nu s-a lipit. Miles este inteligent, optimist și sociabil, dar nu crede în Dumnezeu, în ciuda educației primite. Atunci când e adăugat ca prieten pe Facebook de către “Dumnezeu”, certitudinile lui Miles încep să slăbească. Cara Bloom, jurnalistă alături de care investighează activitatea online a lui “Dumnezeu”, îl ajută în căutările sale, împreună cu Ali, sora lui Miles, și cel mai bun prieten al acesteia, Rakesh, hacker de ocazie. Stephen Lilien și Bryan Wynbrandt sunt creatorii serialului, iar rolurile principale sunt interpretate de Brandon Micheal Hall (“The Mayor”), Violett Beane (“The Flash”), Jessica Lu (American Horror Story) Suraj Sharma (“Life of Pi”), Javicia Leslie (“MacGyver”) și Joe Morton (“Terminator”). “God friended me” va fi difuzat în fiecare marți de la ora 17:30 și, în reluare, joia, de la 12:00. Programul Film Now e disponibil pe site-ul https://www.filmnow.ro/program.

Televiziunea Film Now (pay-tv) este parte a grupului Digi | RCS & RDS. Grupul Digi mai deține televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice Digi World, Digi Life și Digi Animal World, televiziunile de muzică UTV, Music Channel, Hit Music și posturile de radio Pro FM, Digi FM, Music FM, Dance Fm și Chill FM.