Susţinut de doi actori de valoare, Sebastian Stan şi Renate Reinsve, regizorul Cristian Mungiu abordează tema copiilor maltrataţi în „Fjord”, un film puternic, aşa cum consideră Le Figaro. La premiera de luni, de la Cannes, echipa a fost aplaudată timp de 12 minute, un record deja pentru actuala ediție a festivalului de film.

Pe locul al doilea în ceea ce priveşte ovaţiile la acest moment al festivalului se află filmul „Paper Tiger” al lui James Gray, care a primit luni ovaţii de 10 minute, şi „All of a Sudden” al lui Ryusuke Hamaguchi, care vineri a fost aplaudat timp de 11 minute.

Deşi nu se apropie nici pe departe de cea mai lungă ovaţie din istoria Festivalului de la Cannes, toate aceste reacţii sunt extrem de entuziaste. De exemplu, filmul „Anora” al lui Sean Baker, care a câştigat Palme d’Or la festival şi, ulterior, Oscarul pentru Cel mai bun film, a primit o ovaţie de 10 minute în 2024.

„Fjord” marchează debutul lui Mungiu în limba engleză. În acest film, cei doi actori interpretează rolurile unui cuplu mixt, format dintr-un român şi o norvegiană, care se mută împreună cu copiii lor în satul de lângă fiordul în care s-a născut soţia. Noua lor viaţă nu decurge conform planurilor atunci când se ciocnesc de un cuplu cu o viziune asupra vieţii cu totul diferită.

Filmul este prima producţie a lui Mungiu din ultimii trei ani, după drama din 2022 intitulată „R.M.N.”.

Regizorul a participat de patru ori la Festivalul de la Cannes, câştigând Palme d’Or pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” în 2007, premiul pentru cel mai bun scenariu pentru „Dincolo de dealuri” în 2012 şi premiul pentru cel mai bun regizor pentru „Bacalaureat” în 2016.

Neon a achiziţionat deja drepturile de difuzare ale filmului pentru Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Australia şi Noua Zeelandă.

