Filmul „How to Have Sex” a câștigat marele premiu la secțiunea „Un Certain Regard” de la Cannes

Filmul cu titlul provocator „How to Have Sex”, despre trei trei adolescente britanice care pleacă într-o vacanţă cu scopul de a consuma alcool, a merge în cluburi şi a avea întâlniri romantice, a câştigat vineri principalul premiu în secţiunea „Un Certain Regard” din cadrul Festivalului de Film de la Cannes, informează Reuters, preluat de Agerpres.

Ceremonia de premiere a întâmpinat un mic obstacol: regizoarea Molly Manning Walker nu s-a aflat în sală în momentul anunţului premiului pentru filmul ei de debut. Cineasta se întorcea din Italia, iar drumul de la aeroport a durat mai mult decât era prevăzut. Preşedintele juriului, John C. Reilly, a fredonat un cântec pentru a amuza spectatorii în timpul aşteptării.

„Am alergat până aici din Italia, oameni buni”, a spus regizoarea britanică când a urcat în cele din urmă pe scenă cu respiraţia întretăiată, îmbrăcată într-un tricou şi pantaloni scurţi.

Manning Walker a spus că a vrut să facă un film din perspectiva unor fete şi că speră că va declanşa o dezbatere mai amplă în ceea ce priveşte ideea de consimţământ şi relaţii sexuale de calitate.

The Hollywood Reporter a sintetizat filmul ca fiind „remarcabil”, iar The Guardian i-a acordat patru stele din cinci şi l-a caracterizat „un film interesant de nesentimental, fără clişeele din filmele despre maturizare”.

„Hounds”, în regia lui Kamal Lazraq, un film plasat în Casablanca, despre un tată şi fiul acestuia care trebuie să suporte consecinţele unei răpiri eşuate, a fost recompensat cu Premiul Juriului.

Primul film sudanez inclus în selecţia oficială a Festivalului de la Cannes, „Goodbye Julia”, a primit Freedom Prize.

Regizorul Mohamed Kordofani a mulţumit poporului sudanez pentru sprijinul acordat precum şi pentru faptul că nu a renunţat. „În cele mai grele momente pentru ţara mea, sunt extrem de mândru că sunt sudanez”, a spus el.

„The Buriti Flower”, o poveste despre populaţia indigenă Kraho din inima pădurii braziliene, a câştigat Ensemble Prize, acordat regizorilor Joao Salaviza şi Renee Nader Messora.

„Vrem să mulţumim, să pomenim şi să cinstim memoria indigenilor a căror viaţă a fost curmată de masacrele de pe tot teritoriul continentului nostru”, a spus vineri Nader Messora.

„Un Certain Regard” este o secţiune competiţională dedicată filmelor de artă, paralelă cu competiţia principală care va anunţa sâmbătă câştigătorul Palme d'Or.

