„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu, ar putea primi cinci nominalizări la Oscar. Ce categorii sunt vizate

Filmul câştigător al Palme d'Or la Cannes anul acesta, „Fjord”, de Cristian Mungiu, ar putea primi nominalizări la cinci categorii, potrivit predicţiilor actualizate ale specialiştilor de la revista Variety.

„Fjord” a fost inclus de Minsiterul Culturii pe lista proiectelor culturale strategice pentru susţinerea producţiei în competiţia pentru premiile Oscar.

În ultimii ani, filme prezentate pe Croazetă au fost nominalizate sau recompensate cu Oscar.

Variety a numit „Fjord” - „o dramă socială ingenios construită”, Screen Daily îl considera pe Cristian Mungiu „unul dintre marii gânditori morali ai cinematografiei contemporane", Deadline îl descria drept „o dramă magistrală a vremurilor noastre polarizate”, iar IndieWire afirma despre Cristian Mungiu că „disecă necruţător capcanele reacţionare ale globalizării”.

Turnat în principal în Norvegia, în primăvara lui 2025, filmul reuneşte actori vorbind engleză, norvegiană, suedeză şi română. O condiţie pentru a putea fi selectat la Oscaruri.

„Festivalul de Film de la Cannes a scos în evidenţă câţiva concurenţi care merită urmăriţi, printre care se numără în special câştigătorul Palme d’Or, „Fjord”, al lui Cristian Mungiu, precum şi filmele care au împărţit premiul pentru cel mai bun regizor: „Fatherland”, al lui Pawel Pawlikowski, şi „La Bola Negra”, al duo-ului format din Javier Ambrossi şi Javier Calvo. Neon, Mubi şi Netflix se vor asigura că vor profita de acest elan prin participarea la mai multe festivaluri din circuitul cinematografic”, scrie Variety.

Mungiu ar putea fi printre cei mai buni regizori, în timp ce actriţa Renate Reinsve ar putea fi selectată la categoria de interpretare.

De asemenea, filmul regizorului român s-ar califica şi la categoria Scenariu original şi Lungmetraj internaţional.

„Odiseea” lui Christopher Nolan, ar putea fi selectat la 14 categorii, urmat de „Dune: Partea a treia”, cu 12.

Cel mai bun film

“Being Heumann” (Apple Original Films), Kevin Walsh, David Permut, John W. Beach, Kevin Cleary

“The Debut” (A24), Jesse Eisenberg, Emma Stone, Dave McCary, Ali Herting

“Digger” (Warner Bros.), Alejandro G. Iñárritu, Tom Cruise, Mary Parent

“Dune: Part Three” (Warner Bros.), Cale Boyter, Mary Parent, Denis Villeneuve

“Fjord” (Neon), Pascal Caucheteux, Dyveke Bjørkly Graver, Cristian Mungiu, Andrea Berensten Ottmar, Marco Perego, Tudor Reu

“La Bola Negra” (Netflix), Javier Ambrossi, Javier Calvo, Jorge Pezzi

“The Odyssey” (Universal Pictures), Christopher Nolan, Emma Thomas

“Project Hail Mary” (Amazon MGM Studios), Amy Pascal, Ryan Gosling, Phil Lord, Christopher Miller, Rachel O’Connor

“Wild Horse Nine” (Searchlight Pictures), Graham Broadbent, Pete Czernin, Martin McDonagh, Anie Overland

“Wildwood” (Laika), Sam Wilson

Cel mai bun regizor

Jesse Eisenberg, “The Debut” (A24)

Martin McDonagh, “Wild Horse Nine” (Searchlight Pictures)

Cristian Mungiu, “Fjord” (Neon)

Christopher Nolan, “The Odyssey” (Universal Pictures)

Denis Villeneuve, “Dune: Part Three” (Warner Bros.)

Cea mai bună actriţă în rol principal

Sandra Hüller, “Fatherland” (Mubi)

Julianne Moore, “The Debut” (A24)

Inde Navarette, “Obsession” (Focus Features)

Renate Reinsve, “Fjord” (Neon)

Léa Seydoux, “Gentle Monster” (Netflix)

Scenariu original

“The Debut” (A24) - Jesse Eisenberg

“Fjord” (Neon) - Cristian Mungiu

“Josephine” (Sumerian Pictures) - Beth de Araújo

“Werwulf” (Focus Features) - Robert Eggers and Sjón

“Wild Horse Nine” (Searchlight Pictures) - Martin McDonagh

Cel mai bun film străin

“All of a Sudden”, Japonia (Neon)

“Fatherland”, Germania (Mubi)

“Fjord”, România (Neon)

“La Bola Negra”, Spania (Netflix)

“Minotaur”, Rusia (Mubi)

Editor : C.S.