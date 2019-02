Gala de decernare a premiilor Oscar, în exclusivitate la Digi24 și Film Now

Digi24 va difuza în noaptea de 24 spre 25 februarie 2019, la ora 00:30, o ediție specială dedicată Galei Premiilor Academiei Americane de Film. Cel mai așteptat eveniment cinematografic al anului este transmis în direct și în exclusivitate de televiziunile Film Now și Digi24 pentru al cincilea an consecutiv.

Program difuzare Digi24

00:00 Ca-n filme

00:30 Ediție specială cu Oana Zamfir, Vlad Zamfirescu, Manuela Cernat și Laurențiu Damian

01:30 Red Carpet

03:00 Gala Premiilor Oscar

Program difuzare Film Now

„Premiile Oscar împlinesc anul ăsta 91 de ani. Prin istorie, numele consacrate și tendințele artistice lansate, au impus repere cinematografice universale. Ne-au ajutat să descoperim și să iubim filmul. Ne-au demonstrat că, măcar uneori, divertismentul și valoarea artistică nu sunt incompatibile. Poate că premiile europene ne-au rafinat privirea, însă Oscarul ne-a deschis prima dată ochii”, explică actorul Vlad Zamfirescu.

„Anul acesta avem o competiție echilibrată, cu filme pe toate gusturile: politice, de artă, de epocă, muzicale, drame sociale, comedii. Favoritul meu este „Război rece”, de Pawel Pawlikowski , love story tragic, regal de frumusețe vizuală, dureroasă și necesară evocare a opresiunii comuniste din spațiul Europei de Est. Îl recomand publicului românesc alături de „Vicele” („Vice”), „Roma”, „La poarta eternității” („At Eternity's Gate”) și „Cartea verde” (“Green Book”)”, a declarat Manuela Cernat, scenarist de marcă.

„Fără pelicule precum „Vice”, „Green Book”, „Bohemian Rhapsody”, „Can you ever forgive me” sau „At Eternity’s Gate”, mulți dintre noi, mai ales tinerii, poate nu am ajunge la poveștile extraordinare de viață ale unor artiști precum Freddie Mercury, Vincent van Gogh, Don Shirley sau ale unor politicieni precum Dick Cheney, care a condus o vreme Statele Unite al Americii fără ca aproape nimeni să știe. E minunat că un mediu atât de frumos - filmul - are și un conținut atât de valoros. Sper să îmi fiți alături duminică spre luni când ne vom bucura de cel mai important eveniment al cinematografiei”, a spus Oana Zamfir, prezentator Digi24.

Ediția specială dedicată Galei OSCAR®, găzduită de Oana Zamfir, îi are ca invitați pe actorul Vlad Zamfirescu, regizorul Laurențiu Damian și pe Manuela Cernat, profesor de teatru și scenarist. Odată cu sosirea vedetelor pe covorul roşu, Oana Zamfir și invitații săi vor discuta ultimele predicții despre favoriții de anul acesta, dar și controversele pe care le-au creat, ca în fiecare an, unele nominalizări.

Premii, oferite de Film Now și Digi24, pot câștiga și cinefilii care vor reuși să ghicească marii câștigători ai Galei Oscar® de anul acesta. Detaliile concursului sunt disponibile aici.

