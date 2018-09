Gala Premiilor Emmy 2018 - Lista câștigătorilor

Cea de-a 70-a ediţie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, supranumite "Oscarurile televiziunii americane", a fost dominată de producţiile "Game of Thrones" şi "The Marvelous Mrs. Maisel". Agerpres prezintă lista celor mai importante trofee atribuite luni seară la Los Angeles.

Foto: Gulliver/Getty Images



Cel mai bun serial dramatic - "Game of Thrones"

Cel mai bun serial de comedie - "The Marvelous Mrs. Maisel"

Cea mai bună miniserie TV - "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Cel mai bun lungmetraj de televiziune - "Black Mirror - USS Callister"

Cel mai bun serial cu scenete de varietăţi - "Saturday Night Live"

Cel mai bun talk-show - "Last Week Tonight with John Oliver"

Cel mai bun program-competiţie de tip reality-show - "RuPaul's Drag Race"

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie - Bill Hader ("Barry)

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie - Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic - Matthew Rhys ("The Americans")

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic - Claire Foy ("The Crown")

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie - Henry Winkler ("Barry")

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie - Alex Borstein ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic - Peter Dinklage ("Game of Thrones")

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic - Thandie Newton ("Westworld")

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Darren Criss ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story")

Cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Regina King ("Seven Seconds")

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Jeff Daniels ("Godless")

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Meritt Weaver ("Godless")

Cea mai bună regie a unui serial de comedie - Amy Sherman-Palladino ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Cea mai bună regie a unui serial dramatic - Stephen Daldry ("The Crown")

Cea mai bună regie pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Ryan Murphy ("The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story")

Cea mai bună regie a unui serial de varietăţi - Glenn Weiss ("The Oscars 2018")

Cel mai bun scenariu pentru un serial dramatic - Joel Fields şi Joe Weisberg ("The Americans")

Cel mai bun scenariu pentru un serial de comedie - Amy-Sherman Palladino ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Cel mai bun scenariu pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - William Bridges şi Charlie Brooker ("Black Mirror - USS Callister")

Cel mai bun scenariu pentru un show de varietăţi - John Mulaney ("John Mulaney: Kid Gorgeous At Radio City").

