Gala Premiilor OSCAR® 2019, în exclusivitate la Film Now și Digi24

Film Now și Digi24 vor transmite în data de 25 februarie 2019, de la ora 02:00, regalul cinematografiei mondiale, Gala Premiilor Academiei Americane de Film. Este al cincilea an în care Film Now și Digi24 aduc telespectatorilor din România emoțiile decernării celor mai râvnite trofee ale industriei cinematografice.

Ediția specială dedicată Galei Premiilor OSCAR® va începe la ora 2:00 (în noaptea de duminică spre luni, 24 spre 25 februarie 2019) și va urmări pas cu pas, alături de invitați de marcă, sosirea vedetelor pe covorul roşu de la Dolby Theater din Hollywood. Vom intra în atmosfera ceremoniei de premiere cu ultimele predicții despre favoriții galei de anul acesta, iar apoi vom trăi, alături de cinefilii din toată lumea, momentele dezvăluirii marilor câştigători.

Așteptarea deschiderii plicurilor care dau laureații din acest an va fi mai ușoară, deoarece organizatorii au decis ca ceremonia să dureze doar trei ore. O altă premieră organizatorică va fi formula de prezentare din acest an. Nimeni n-a reușit să afle cert, până astăzi, cine vor fi prezentatorii Premiilor OSCAR® 2019.

Suspansul va fi la fel de ridicat pe parcursul Galei ca în așteptarea ei, fiindcă ediția a nouăzeci și una a Premiilor Academiei Americane de Film nu are un favorit clar. “Bohemian Rhapsody” este iubit de public, dar nu și de critici. “The Green Book” a fost înconjurat de controverse încă de la lansare, iar regizorul filmului, Peter Farrely, a făcut recent niște mărturisiri revoltătoare. Coloana sonoră a peliculei “A Star Is Born” a cucerit întreg mapamondul, dar Bradley Cooper nu a ajuns pe lista regizorilor nominalizați.

Nu în ultimul rând, în 2019, scena Teatrului Dolby va fi folosită și cu rolul de platformă de activism social. Numeroase vedete de film și celebrități sunt ambasadori ai fondului Time's Up, apărut în 2018, care susține lupta împotriva abuzurilor, hărțuirii și agresiunii sexuale asupra femeilor. Aparițiile și declarațiile făcute de staruri la Premiile Grammy, BAFTA sau Globurile de Aur vor fi probabil reluate și la Gala Oscar. Susținătorii mișcării poartă toaletele negre în semn de protest, iar trandafirii albi şi insignele cu mesaje de susținere vor da şi mai multă încărcătură evenimentului cinematografic și monden aşteptat de publicul din întreaga lume.

În săptămânile care precedă Gala, Digi24 oferă cinefililor pasionați o nouă ediție a “Goanei dupa aur”, campanie dedicată premiilor OSCAR® care urmărește evoluția acestora de-a lungul timpului. Televiziunile Digi24 și Film Now fac parte din Digi | RCS & RDS. Grupul Digi mai deține deține singurul post TV Ultra HD, Digi 4K, televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, și 4, televiziunile tematice Digi World, Digi Life și Digi Animal World, televiziunile de muzică UTV, Music Channel, Hit Music și posturile de radio Pro FM, Digi FM, Music FM, Dance Fm și Chill FM.

Etichete:

,

,

,