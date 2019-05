„Game Of Thrones”. Dezvăluirile actriței Emilia Clarke despre următoarele episoade: „Căutaţi cel mai mare TV”

''Căutaţi cel mai mare TV'', este îndemnul actriţei Emilia Clarke pentru fanii "Game Of Thrones", care spune că următoarele episoade din serie vor fi ''nebune''. Interpreta personajului Daenerys Targaryen a dezvăluit că următoarele părţi ale ultimei serii vor fi ''chiar mai lungi'' decât episodul recent difuzat.





În a treia parte a ultimului sezon al seriei, majoritatea personajelor importante au fost angrenate într-o bătălie sângeroasă desfăşurată aproape toată durata episodului. Următoarele episoade vor aduce şi mai multă acţiune, le-a transmis Clarke fanilor seriei.



Invitată la emisiunea ''Jimmy Kimmel Live'', actriţa a declarat că următoarele episoade ''vor fi nebune''.



''Episodul cinci este mai mare'', iar episoadele ''patru, cinci şi şase sunt toate nebuneşti'', a spus ea, citată de Agerpres.



''Căutaţi cel mai mare TV'', i-a îndemnat Emilia Clarke pe fanii ''Game Of Thrones''.



Ultimul episod, al şaselea, intitulat ''The Long Night'', a fost filmat timp de 55 de nopţi, a dezvăluit vedeta.



''Ceea ce aţi văzut a fost într-adevăr ceea ce a fost când am filmat. Au fost sânge şi noroi şi oameni furioşi ţipând. Şi în culise erau sânge şi noroi. A fost uimitor că nu am omorât pe nimeni. A fost extraordinar'', a spus ea.



Clarke a dezvăluit, de asemenea, că prietenii săi nu se uită la ''Game Of Thrones''.

