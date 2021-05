Celebrul actor George Clooney a împlinit 60 de ani. Născut la 6 mai 1961, câștigător a două premii Oscar, el se poate mândri la această vârstă cu o carieră de succes, o viață ca-n povești și o familie fericită.

George Clooney și-a început cariera în actorie în anii 80. Primul său rol important a fost în 1984 în sitcomul „E/R”. Au urmat apoi filme de succes pentru actorul american de origine irlandeză precum „Furtună perfectă” sau „Marea Hoinăreală”.

Cel mai de succes film comercial în care a jucat George Clooney a venit în 2001. „Ocean's Eleven”, în regia lui Steven Soderbergh, a avut încasări de peste 400 de milioane de dolari la nivel mondial. Pelicula a avut două continuări, una lansată în 2004, cealaltă în 2007.

Primul mare succes al carierei lui George Cloony a venit în 2006, când a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru filmul „Syriana”. El interpretează un agent CIA care începe să descopere adevărul șocant despre munca pe care o făcuse cu pasiune toată viața.

În 2013, George Cloony avea să câștige din nou premiul Oscar, de data aceasta pentru cel mai bun film, dar în calitate de producător, nu de actor. El este implicat si în activitãtile din spatele camerelor de luat vederi, în calitate de scenarist și regizor.

Cel mai râvnit burlac s-a însurat la 53 de ani

Desemnat de două ori cel mai sexy bărbat în viață, George Clooney a fost timp de zeci de ani cel mai râvnit burlac de la Hollywood.

- Dacă zvonurile sunt adevărate, acum ai relații cu cinci femei. Cum ții pasul? E obositor? îl întreba la un moment dat o jurnalistă.

- Sunt foarte sportiv, a răspuns Clooney zâmbind.

- Trebuie să fie obositor.

- Așa e.

- E vorba de o avocată britanică, de un model, Katie Holmes...

- Știu, și ele au fost încântate să audă că avem o relație, a comentat cu umor George Clooney.

În 2014, George Clooney a renunțat la burlăcie și s-a însurat cu o celebră avocată britanică. În 2017, au devenit părinții a doi copii, Alexander și Ella.

- A fost foarte ciudat, pentru că acesta nu era planul meu, a povestit Clooney într-un interviu.

- Da, ai spus asta tot timpul.

- Am spus mereu că nu voi fi tată, urăsc copiii. Apoi am cunoscut-o pe Amal și când ne-am căsătorit a devenit clar că amândoi ne simțeam foarte norocoși în viață, norocoși că ne-am găsit în viețile noastre. Ne-am gândit că am fi egoiști să nu împărțim acest noroc și cu alți oameni, inclusiv cu acești doi năzdrăvani, a explicat actorul ce l-a făcut să-și schimbe optica.

Iată câteva ipostaze foto în care actorul a fost surprins de-a lungul anilor:

George Clooney în 1984, într-o scenă din „E/R” Foto: Profimedia Deschide galeria foto

