Drama "The Fabelmans", comedia "The Banshees of Inisherin", serialele "House of the Dragon", "The White Lotus" şi "Abbott Elemnetary" au fost câştigătoare la gala Globurilor de Aur, desfăşurată marţi seară la Los Angeles. Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a adresat în timpul ceremoniei un mesaj de pace.

Steven Spielberg a câştigat trofeul la categoria "cel mai bun regizor" iar Cate Blanchett, Colin Farrell, Austin Butler, Kevin Costner, Michelle Yeoh, Julia Garner, Zendaya, Quinta Brunson, Tyler James Williams, Angela Bassett şi Ke Huy Quan au fost câştigători la categoriile de interpretare.

Steven Spielberg a câştigat trofeul la categoria "cel mai bun regizor". FOTO: Profimedia Images

Cea de-a 80-a ediţie a premiilor acordate de Asociaţia Presei Străine la Hollywood (HFPA) a fost prezentată de actorul Jerrod Carmichael, spectacolul fiind transmis de NBC şi Peacock.

Actorul Jerrod Carmichael a glumit pe seama Asociaţiei, vorbind de elefantul din cameră la începutul spectacolului, într-un monolog neobişnuit şi sincer: "Sunt aici pentru că sunt negru! Să vă spun ce s-a întâmplat. Acest show, Globurile de Aur, nu a fost difuzat anul trecut din cauza Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood - despre care nu voi spune că este o organizaţie rasistă, dar care nu a avut un singur membru de culoare până la moartea lui George Floyd. Aşa că faceţi ce vreţi cu această informaţie".

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de pace în cadrul ceremoniei: "Nu va fi al treilea Război Mondial. Asta nu este o trilogie. Ucraina va opri agresiunea rusă pe pământul nostru".

"Al Doilea Război Mondial nu se terminase încă, dar valul s-a întors, toţi ştiau cine va câştiga. Erau încă bătălii şi lacrimi, şi atunci au apărut premiile Globurile de Aur pentru a-i onora pe cei mai buni performeri ai anului 1943", a spus Zelenski. "Acum este 2023, războiul din Ucraina nu s-a încheiat încă, dar valul se întoarce. Şi deja este clar cine va câştiga. Mai sunt lupte şi lacrimi, dar acum vă pot spune cu siguranţă cine sunt cei mai buni din anul precedent, aţi fost voi. Oamenii liberi ai lumii libere. Cei care s-au unit pentru a sprijini poporul ucrainean liber, în lupta noastră comună pentru libertate", a spus Zelenski în aplauzele sălii.

Actorul de comedie Eddie Murphy a primit primi premiul onorific "Cecil B DeMille" în cadrul galei. El a transmis câteva sfaturi pe care le-a urmat în carieră: "Plăteşte-şi taxele, vezi-ţi de treabă şi nu rosti dracului numele soţiei lui Will Smith!".

Eddie Murphy a primit primi premiul onorific "Cecil B DeMille". FOTO: Profimedia Images

Lista completă a premiilor atribuite la gala de decernare a Globurilor de Aur 2023

CINEMATOGRAFIE:

Cel mai bun film - dramă: "The Fabelmans"

Cel mai bun film - comedie/musical: "The Banshees of Inisherin"

Cel mai bun regizor: Steven Spielberg ("The Fabelmans")

Cel mai bun actor într-un film-dramă: Austin Butler ("Elvis")

Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical: Colin Farrell ("The Banshees of Inisherin")

Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Cate Blanchett ("Tar")

Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical: Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once")

Cel mai bun actor în rol secundar: Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All at Once")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Forever"

Cel mai bun scenariu: Martin McDonagh ("The Banshees of Inisherin")

Cea mai bună coloană sonoră: Justin Hurwitz ("Babylon")

Cel mai bun cântec original: "Naatu Naatu", compus de M.M. Keeravani pentru filmul "RRR"

Cel mai bun film străin: "Argentina, 1985" (Argentina)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Pinocchio"

Premiul onorific Cecil B. DeMille: Eddie Murphy

TELEVIZIUNE:

Cel mai bun serial-dramă: "House of the Dragon"

Cel mai bun serial - comedie/musical: "Abbott Elementary"

Cel mai bun actor într-un serial-dramă: Kevin Costner ("Yellowstone")

Cel mai bun actor într-un serial - comedie/musical: Jeremy Allen White ("The Bear")

Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă: Zendaya ("Euphoria")

Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Quinta Brunson ("Abbott Elementary")

Quinta Brunson a primit premiul pentru cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical. FOTO: Profimedia Images

Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: ("The White Lotus: Sicily")

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV: Amanda Seyfried ("The Dropout")

Cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV: Evan Peters ("Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story")

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie/lungmetraj TV: Paul Walter Hauser ("Black Bird")

Paul Walter Hauser a primit premiul cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie/lungmetraj TV. FOTO: Profimedia Images

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie/lungmetraj TV: Jennifer Coolidge ("The White Lotus")

Jennifer Coolidge a primit premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie/lungmetraj TV. FOTO: Profimedia Images





Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial TV: Tyler James Williams ("Abbott Elementary")

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial TV: Julia Garner ("Ozark")

Premiul onorific Carol Burnett: Ryan Murphy.

Editor : G.M.