Filmul „One Battle After Another”, cel mai recent film al lui Paul Thomas Anderson, conduce în topul nominalizărilor pentru Globurile de Aur, considerate o trambulină pentru Premiile Oscar, conform anunţurilor făcute luni la Beverly Hills. Pelicula „Sentimental Value” se află pe poziţia a doua, cu opt nominalizări, urmată de thrillerul „Sinners”, cu şapte nominalizări.

În prezent, colecția Paul Thomas Anderson rămâne inexistentă în ceea ce privește trofeele importante, comenteză The Guardian. În ciuda faptului că este responsabil pentru unele dintre filmele recunoscute pe scară largă ca fiind cele mai bune ale secolului până în prezent, inclusiv „There Will Be Blood”, „The Master” și „Magnolia”, scenaristul și regizorul nu a câștigat încă un Oscar, un Glob de Aur sau mai mult de un Bafta (scenariul original pentru „Licorice Pizza” din 2021).

Nominalizările la Globurile de Aur de luni sugerează că acest lucru este pe cale să se schimbe, epopeea sa contraculturală „One Battle After Another” conducând lista nominalizărilor cu nouă mențiuni pe lista scurtă, inclusiv pentru cea mai bună comedie sau musical, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu original, actor principal pentru Leonardo DiCaprio, actor principal pentru Chase Infinity, actriță în rol secundar pentru Teyana Taylor și două șanse de a câștiga premiul pentru actor în rol secundar – pentru Sean Penn și Benicio del Toro. Coloana sonora compusă de Jonny Greenwood a fost, de asemenea, nominalizată.

Anderson, în vârstă de 55 de ani, a mai fost aici, desigur – are deja 11 nominalizări la Oscar, unul dintre cele mai mari numere pentru cineva care încă nu a câștigat – dar sezonul de până acum indică faptul că „One Battle After Another”, în care DiCaprio joacă rolul unui luptător pentru libertate care se confruntă cu extremistul adept al supremației albe interpretat de Penn, este al zecelea film al său și este considerat principalul favorit.

Săptămâna trecută a câștigat atât premiile Gotham, cât și New York Film Critics Circle, iar duminică a triumfat și la premiile Los Angeles Film Critics Association.

Filmul cu cele mai mari șanse de a crea surpriza pare să fie „Sinners”, thrillerul cu fantome al lui Ryan Coogler, care se petrece în Mississippi și îl reunește cu Michael B Jordan, starul din „Fruitvale Station” și „Creed”, și care a fost un mare succes la box office când a fost lansat în primăvara trecută. Sinners a obținut șapte nominalizări la Globuri, inclusiv pentru cel mai bun film dramatic, regizor și actor.

Coogler a intrat în istorie în 2018, când filmul său Marvel, „Black Panther”, a încasat 1,3 miliarde dolari – cea mai mare sumă obținută de un film regizat de un afro-american – și a devenit primul film cu supereroi nominalizat la categoria cel mai bun film.

Niciun regizor de culoare nu a câștigat încă Globul de Aur sau Oscarul pentru cel mai bun regizor, deși mulți – printre care Steve McQueen și Barry Jenkins – au regizat filme care au câștigat premiul pentru cel mai bun film.

Atât „Sinners”, cât și „One Battle After Another” sunt produse de studioul Warner Bros, care în prezent face obiectul unei propuneri de achiziție din partea Netflix. Deși este puțin probabil ca vreo tranzacție să se finalizeze până la jumătatea lunii ianuarie, când vor avea loc Globurile, dacă se va finaliza până la 15 martie, aceasta ar spori șansele gigantului de streaming de a obține primul său și mult râvnit premiu pentru cel mai bun film.

Filmul „Sentimental Value” al lui Joachim Trier a avut rezultate considerabil mai bune decât se aștepta, cu opt nominalizări, inclusiv pentru actrița principală Renate Reinsve, actrița secundară Inga Ibsdotter Lilleaas și Elle Fanning, actorul secundar Stellan Skarsgård, plus recunoașterea scenariului original și a regiei filmului.

Este unul dintre cele șase filme nominalizate la categoria „Cel mai bun film în limba străină”, alături de „It Was Just an Accident” al lui Jafar Panahi. Câștigătorul Palme d'Or a fost propus de Germania pentru acest premiu, regizorul său – ale cărui experiențe în închisoare au inspirat filmul – fiind în dizgrația guvernului țării sale, care săptămâna trecută l-a condamnat la încă un an de închisoare. Filmul său este nominalizat și la categoriile „Cel mai bun film dramatic”, „Cel mai bun scenariu original” și „Cel mai bun regizor”.

Rezultatele bune obținute de ambele filme, precum și de „No Other Choice” al lui Park Chan-Wook și „The Secret Agent” al lui Kleber Mendonça Filho – fiecare dintre ele obținând trei nominalizări – sunt dovada atât a creșterii internaționalismului Globurilor, cât și a unui an relativ slab pentru Hollywood în ceea ce privește succesele critice, în timp ce filmele în limbi străine au prosperat.

Între timp, „Hamnet”, adaptarea romanului lui Maggie O'Farrell realizată de Chloé Zhao, a obținut șase nominalizări la categoriile cel mai bun film dramatic și cel mai bun regizor, precum și la scenariul adaptat, iar actorii principali, Jessie Buckley și Paul Mescal, au fost nominalizați la categoriile individuale. În 2021, Zhao a devenit a doua femeie care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun regizor, pentru „Nomadland”.

Un rezultat puțin mai slab decât se aștepta a obținut „Marty Supreme”, povestea nebunească a lui Josh Safdie despre un escroc de tenis de masă interpretat de Timothée Chalamet, care este nominalizat la trei premii: actor principal într-o comedie sau musical, scenariu original și regie. Gwyneth Paltrow a ratat nominalizarea la categoria actriță în rol secundar pentru o interpretare pe care mulți au perceput-o ca fiind revenirea ei în carieră.

Chalamet, care împlinește 30 de ani la sfârșitul acestei luni, este considerat de mulți ca fiind finalistul sezonului trecut în cursa pentru cel mai bun actor, rolul său ca „Bob Dylan în A Complete Unknown” pierzând toate premiile, cu excepția celui acordat de Screen Actors Guild, care a revenit lui Adrien Brody pentru „The Brutalist”.

Cu „Wicked: For Good”, Jon M Chu a depășit cele patru nominalizări obținute anul trecut cu prima sa producție, obținând cinci nominalizări, inclusiv pentru cea mai bună comedie sau musical, cea mai bună actriță pentru Cynthia Erivo și cea mai bună actriță în rol secundar pentru Ariana Grande. Nominalizarea lui Erivo o face prima femeie de culoare nominalizată de două ori la această categorie.

Nominalizările la categoria televiziune din acest an au fost dominate de drama inovatoare „The White Lotus” a HBO/Sky și de îndrăzneața serie „Adolescence” a Netflix, care au obținut șase, respectiv cinci nominalizări.

Au fost anunțați anterior câștigătorii premiilor pentru întreaga carieră, Helen Mirren și Sarah Jessica Parker, care vor primi premiile Cecil B DeMille și, respectiv, Carol Burnett, în cadrul unei ceremonii care va avea loc pe 8 ianuarie.

Premiile principale ale Globurilor de Aur de anul trecut au fost câștigate de „The Brutalist” și „Emilia Pérez”, în timp ce premiile pentru rolurile principale au fost câștigate de Brody, Demi Moore, Fernanda Torres și Sebastian Stan. Ceremonia a fost prezentată de Nikki Glaser, care revine pentru ceremonia de anul acesta, pe 11 ianuarie. Nominalizările la Oscar vor fi dezvăluite pe 22 ianuarie, înainte de ceremonia din 15 martie.

Editor : B.E.