Live TV

Video Globurile de Aur 2026: „One Battle After Another” conduce în topul producțiilor cu cele mai multe nominalizări

Data publicării:
statui golden globes
FOTO: Gulliver/ Getty Images

Filmul „One Battle After Another”, cel mai recent film al lui Paul Thomas Anderson, conduce în topul nominalizărilor pentru Globurile de Aur, considerate o trambulină pentru Premiile Oscar, conform anunţurilor făcute luni la Beverly Hills. Pelicula „Sentimental Value” se află pe poziţia a doua, cu opt nominalizări, urmată de thrillerul „Sinners”, cu şapte nominalizări.

În prezent, colecția Paul Thomas Anderson rămâne inexistentă în ceea ce privește trofeele importante, comenteză The Guardian. În ciuda faptului că este responsabil pentru unele dintre filmele recunoscute pe scară largă ca fiind cele mai bune ale secolului până în prezent, inclusiv „There Will Be Blood”, „The Master” și „Magnolia”, scenaristul și regizorul nu a câștigat încă un Oscar, un Glob de Aur sau mai mult de un Bafta (scenariul original pentru „Licorice Pizza” din 2021).

Nominalizările la Globurile de Aur de luni sugerează că acest lucru este pe cale să se schimbe, epopeea sa contraculturală „One Battle After Another” conducând lista nominalizărilor cu nouă mențiuni pe lista scurtă, inclusiv pentru cea mai bună comedie sau musical, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu original, actor principal pentru Leonardo DiCaprio, actor principal pentru Chase Infinity, actriță în rol secundar pentru Teyana Taylor și două șanse de a câștiga premiul pentru actor în rol secundar – pentru Sean Penn și Benicio del Toro. Coloana sonora compusă de Jonny Greenwood a fost, de asemenea, nominalizată.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Anderson, în vârstă de 55 de ani, a mai fost aici, desigur – are deja 11 nominalizări la Oscar, unul dintre cele mai mari numere pentru cineva care încă nu a câștigat – dar sezonul de până acum indică faptul că „One Battle After Another”, în care DiCaprio joacă rolul unui luptător pentru libertate care se confruntă cu extremistul adept al supremației albe interpretat de Penn, este al zecelea film al său și este considerat principalul favorit.

Săptămâna trecută a câștigat atât premiile Gotham, cât și New York Film Critics Circle, iar duminică a triumfat și la premiile Los Angeles Film Critics Association.

Filmul cu cele mai mari șanse de a crea surpriza pare să fie „Sinners”, thrillerul cu fantome al lui Ryan Coogler, care se petrece în Mississippi și îl reunește cu Michael B Jordan, starul din „Fruitvale Station” și „Creed”, și care a fost un mare succes la box office când a fost lansat în primăvara trecută. Sinners a obținut șapte nominalizări la Globuri, inclusiv pentru cel mai bun film dramatic, regizor și actor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Coogler a intrat în istorie în 2018, când filmul său Marvel, „Black Panther”, a încasat 1,3 miliarde dolari – cea mai mare sumă obținută de un film regizat de un afro-american – și a devenit primul film cu supereroi nominalizat la categoria cel mai bun film.

Niciun regizor de culoare nu a câștigat încă Globul de Aur sau Oscarul pentru cel mai bun regizor, deși mulți – printre care Steve McQueen și Barry Jenkins – au regizat filme care au câștigat premiul pentru cel mai bun film.

Atât „Sinners”, cât și „One Battle After Another” sunt produse de studioul Warner Bros, care în prezent face obiectul unei propuneri de achiziție din partea Netflix. Deși este puțin probabil ca vreo tranzacție să se finalizeze până la jumătatea lunii ianuarie, când vor avea loc Globurile, dacă se va finaliza până la 15 martie, aceasta ar spori șansele gigantului de streaming de a obține primul său și mult râvnit premiu pentru cel mai bun film.

Filmul „Sentimental Value” al lui Joachim Trier a avut rezultate considerabil mai bune decât se aștepta, cu opt nominalizări, inclusiv pentru actrița principală Renate Reinsve, actrița secundară Inga Ibsdotter Lilleaas și Elle Fanning, actorul secundar Stellan Skarsgård, plus recunoașterea scenariului original și a regiei filmului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Este unul dintre cele șase filme nominalizate la categoria „Cel mai bun film în limba străină”, alături de „It Was Just an Accident” al lui Jafar Panahi. Câștigătorul Palme d'Or a fost propus de Germania pentru acest premiu, regizorul său – ale cărui experiențe în închisoare au inspirat filmul – fiind în dizgrația guvernului țării sale, care săptămâna trecută l-a condamnat la încă un an de închisoare. Filmul său este nominalizat și la categoriile „Cel mai bun film dramatic”, „Cel mai bun scenariu original” și „Cel mai bun regizor”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Rezultatele bune obținute de ambele filme, precum și de „No Other Choice” al lui Park Chan-Wook și „The Secret Agent” al lui Kleber Mendonça Filho – fiecare dintre ele obținând trei nominalizări – sunt dovada atât a creșterii internaționalismului Globurilor, cât și a unui an relativ slab pentru Hollywood în ceea ce privește succesele critice, în timp ce filmele în limbi străine au prosperat.

Între timp, „Hamnet”, adaptarea romanului lui Maggie O'Farrell realizată de Chloé Zhao, a obținut șase nominalizări la categoriile cel mai bun film dramatic și cel mai bun regizor, precum și la scenariul adaptat, iar actorii principali, Jessie Buckley și Paul Mescal, au fost nominalizați la categoriile individuale. În 2021, Zhao a devenit a doua femeie care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun regizor, pentru „Nomadland”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un rezultat puțin mai slab decât se aștepta a obținut „Marty Supreme”, povestea nebunească a lui Josh Safdie despre un escroc de tenis de masă interpretat de Timothée Chalamet, care este nominalizat la trei premii: actor principal într-o comedie sau musical, scenariu original și regie. Gwyneth Paltrow a ratat nominalizarea la categoria actriță în rol secundar pentru o interpretare pe care mulți au perceput-o ca fiind revenirea ei în carieră.

Chalamet, care împlinește 30 de ani la sfârșitul acestei luni, este considerat de mulți ca fiind finalistul sezonului trecut în cursa pentru cel mai bun actor, rolul său ca „Bob Dylan în A Complete Unknown” pierzând toate premiile, cu excepția celui acordat de Screen Actors Guild, care a revenit lui Adrien Brody pentru „The Brutalist”.

Cu „Wicked: For Good”, Jon M Chu a depășit cele patru nominalizări obținute anul trecut cu prima sa producție, obținând cinci nominalizări, inclusiv pentru cea mai bună comedie sau musical, cea mai bună actriță pentru Cynthia Erivo și cea mai bună actriță în rol secundar pentru Ariana Grande. Nominalizarea lui Erivo o face prima femeie de culoare nominalizată de două ori la această categorie.

Nominalizările la categoria televiziune din acest an au fost dominate de drama inovatoare „The White Lotus” a HBO/Sky și de îndrăzneața serie „Adolescence” a Netflix, care au obținut șase, respectiv cinci nominalizări.

Au fost anunțați anterior câștigătorii premiilor pentru întreaga carieră, Helen Mirren și Sarah Jessica Parker, care vor primi premiile Cecil B DeMille și, respectiv, Carol Burnett, în cadrul unei ceremonii care va avea loc pe 8 ianuarie.

Premiile principale ale Globurilor de Aur de anul trecut au fost câștigate de „The Brutalist” și „Emilia Pérez”, în timp ce premiile pentru rolurile principale au fost câștigate de Brody, Demi Moore, Fernanda Torres și Sebastian Stan. Ceremonia a fost prezentată de Nikki Glaser, care revine pentru ceremonia de anul acesta, pe 11 ianuarie. Nominalizările la Oscar vor fi dezvăluite pe 22 ianuarie, înainte de ceremonia din 15 martie.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
4
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
Dmitri Medvedev
5
Reacția lui Dmitri Medvedev, după ce Elon Musk a cerut „abolirea” Uniunii Europene. I-a...
"Fetele lui Dan Petrescu au venit în țară și i-au fost alături". Ultimele detalii despre starea antrenorului
Digi Sport
"Fetele lui Dan Petrescu au venit în țară și i-au fost alături". Ultimele detalii despre starea antrenorului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Gluma făcută de Nikki Glaser la Globurile de Aur despre P. Diddy, acuzat de multiple agresiuni sexuale, care a stârnit controverse
Globurile de aur 2025. Jeremy Strong a copiat ţinuta lui Anne Hathaway din „The Princess Diaries”. Reacția actriței
Nadia Comăneci.
Nadia Comăneci, la Globurile de Aur. Cum s-a îmbrăcat fosta gimnastă
Globurile de Aur 2025. Care au fost cele mai bune momente: glume, ținute și emoții
Screenshot 2025-01-06 at 09.17.04
Globurile de aur 2025. Sebastian Stan, declarație de dragoste pentru România în discursul de la câștigarea premiului
Recomandările redacţiei
traian basescu pe strada
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR...
drona israel
„Valize cu cash”. Firma din Israel de la care România cumpără drone...
tenerife
Tragedie în Tenerife. MAE confirmă că un român a murit, după ce...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, după victoria lui Ciucu: „Bucureștenii au ales un...
Ultimele știri
Atac cu dronă în Ucraina: şapte victime după lovirea unui bloc în Okhtyrka. Rusia revendică o nouă cucerire în Zaporojie
Zelenski, întâlnire crucială la Londra cu aliații europeni. Germania, „sceptică” în privința unor propuneri ale SUA, ce spune Macron
Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur și simplu imposibil să mai intrăm acolo”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 8–14 decembrie 2025. O zodie are parte de tensiuni, altele descoperă succesul și se...
Cancan
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Fanatik.ro
Zbor de 20 minute! Universitatea Craiova şi-a trimis jucătorii la Super Gala Fanatik 2025 cu un private jet...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Noi reguli în București după alegerea lui Ciucu. Magazinele vor trebui să-și modifice firmele: fără culori...
Adevărul
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță la ferma pentru care...
Playtech
Durată maximă concediu fără plată. Ce scrie în lege în 2025
Digi FM
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun...
Digi Sport
K.O. în runda a 4-a! Reacția Anamariei Prodan, după ce l-a văzut pe Ronald Gavril
Pro FM
Alina Sorescu, despre coșmarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram prizonieră și nu credeam că mai...
Film Now
Michael Caine, premiu onorific la 92 de ani, la Red Sea Festival. Vin Diesel: Unul dintre cei mai buni actori...
Adevarul
Avertismentul unui politolog: „În Federația Rusă se înmulțesc semnele unei mobilizări generale mascate”
Newsweek
Contabil a arătat în instanță că o pensie a fost greșit calculată de Casa de Pensii. Pensionarul, despăgubit
Digi FM
Un antrenor de fitness din Rusia a murit după un "maraton" de mâncare nesănătoasă. Ce a vrut să demonstreze...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
Sylvester Stallone a stârnit îngrijorare după ce s-a ajutat de un baston, la o gală în Washington. Frumoasa...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...