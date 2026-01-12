Live TV

Video Globurile de Aur 2026: One Battle After Another, Hamnet și Adolescence, marii câștigători. Lista completă a premiilor

Data actualizării: Data publicării:
globurile de aur
FOTO: Profimedia Images
Din articol
Cinematografie Televiziune

Cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur a avut loc la Beverly Hilton din Beverly Hills. Nikki Glaser a glumit în monologul ei despre lista Epstein şi a criticat CBS News drept cel mai nou loc din America unde poţi vedea ştiri false”. „KPop Demon Hunters”, „Sinners”, Timothée Chalamet, Rose Byrne, Teyana Taylor, Stellan Skarsgard și Paul Thomas Anderson s-au numărat printre câştigători. The Secret Agent” (Brazilia), produs de Neon, a fost ales Cel mai bun film în altă limbă decât engleza. The Pitt”, Adolescence” şi The Studio”, cele mai bune seriale. Filmele Hamnet” şi One Battle After Another” au câştigat la categoriile dramă şi comedie.

 

Prezentatori de premii au fost staruri precum Julia Roberts, George Clooney, Amanda Seyfried, Charli XCX, Ana de Armas sau Mila Kunis.

Prezentăm mai jos lista completă a premiilor:

Cinematografie

Cel mai bun film - dramă: Hamnet”.

Cel mai bun film - comedie/musical: One Battle After Another”.

Cel mai bun actor într-un film dramă:  Wagner Moura - The Secret Agent”.

Cea mai bună actriţă într-un film dramă: Jessie Buckley – Hamnet”.

Cel mai bun actor într-un film comedie/musical: Timothée Chalamet - Marty Supreme”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cea mai bună actriţă într-un film comedie/musical: Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You”.

Cel mai bun actor în rol secundar: Stellan Skarsgard - Sentimental Value”.

Cea mai bună actriţă în rol secundar în film: Teyana Taylor - One Battle After Another”.

Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson - One Battle After Another”.

Cel mai bun scenariu: Paul Thomas Anderson - One Battle After Another”.

Cel mai bun film străin: The Secret Agent” (Brazilia).

Cea mai bună performanţă în domeniul cinematografiei şi în box-office: Sinners”.

Cel mai bun film de animaţie: KPop Demon Hunters”.

Cea mai bună coloană sonoră - Ludwig Göransson, Sinners”.

Cel mai bun cântec original - Golden” - KPop Demon Hunters” (Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick).

Premiul onorific Cecil B. DeMille: Helen Mirren.

Televiziune

Cel mai bun serial dramă: The Pitt”.

Cel mai bun actor într-un serial dramă: Noah Wyle - The Pitt”.

Cea mai bună actriţă într-un serial dramă: Rhea Seehorn – Pluribus”.

Cel mai bun film pentru televiziune/mini-serie: Adolescence”.

Cel mai bun actor într-o miniserie/ antologie/ film de televiziune: Stephen Graham – Adolescence”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/ antologie/ film de televiziune: Michelle Williams - Dying for Sex”.

Cel mai bun serial de comedie/musical: The Studio”.

Cel mai bun actor într-un serial de comedie/musical: Seth Rogen - The Studio”.

Cea mai bună actriţă într-un serial de comedie/musical: Jean Smart – Hacks”.

Cel mai bun podcast: Good Hang with Amy Poehler”.

Cea mai bună actriţă într-un rol secundar la televiziune: Erin Doherty – Adolescence”.

Cel mai bun actor într-un rol secundar la televiziune: Owen Cooper – Adolescence”.

Cea mai bună interpretare stand-up comedy TV: Ricky Gervais: Mortality”.

Premiul onorific Carol Burnett: Sarah Jessica Parker. 

Globurile de Aur sunt printre primele premii hollywoodiene din 2026, acordate înainte de cele mai importante distincţii ale industriei cinematografice, premiile Oscar, care vor avea loc în martie.

Cei care votează Globurile de Aur nu au drept de vot la Oscaruri, dar un premiu la Globuri poate atrage atenţia asupra potenţialilor candidaţi la Oscar.

Câştigătorii Globurilor de Aur sunt aleşi de peste 300 de jurnalişti din domeniul divertismentului, comparativ cu aproximativ 9.000 de votanţi care aleg Oscarurile. În ultimii ani, corpul de votanţi al Globurilor a fost extins, iar organizatorii au introdus reforme după critici privind lipsa de etică şi diversitate.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
Avionul apocalipsei. Foto captură video
2
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
maduro
3
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
4
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
5
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Digi Sport
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png (31)
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
profimedia-1059374233
Concluziile medicului legist în cazul morții regizorului Rob Reiner și a soției sale Michele
peter greene
A murit Peter Greene, cunoscut pentru rolurile celebre din „Masca” și „Pulp Fiction”. Actorul avea 60 de ani
Matthew Perry / regina ketaminei
Petreceri cu elita de la Hollywood și secretele „Reginei Ketaminei”: Noi dezvăluiri despre furnizoarea de droguri a lui Matthew Perry
FA INTERVIU CU ANASTASIA SOARE-VO_00449
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Recomandările redacţiei
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
„Dominația americană” și lumea împărțită în sfere de influență. De ce...
Oana Gheorghiu:
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului...
ger frig termometru gettyimages
Val de frig în toată țara. Cod galben de ger până marți: în...
(SCO Tianjin Summit) CHINA TIANJIN XI JINPING SCO PLUS MEETING (CN)
Cum consolidează „doctrina Donroe” viziunea lui Xi Jinping asupra...
Ultimele știri
Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a publicat o caricatură care îl înfăţişează pe Trump ca un sarcofag distrus: „Ca faraonul”
„Dacă bărbatul decide, femeia va naște”. Cum a inclus Kremlinul corpul femeilor în strategia de creștere a natalității
Prezența „dinozaurilor cu coarne” în Europa, contestată de peste un secol, a fost confirmată cu ajutorul unor descoperiri din România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momente cruciale pentru mai multe zodii. Jupiter retrograd, opoziție cu Venus, Mercur și Marte. Presiuni...
Cancan
Fenomene meteo foarte periculoase în Capitală. Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările în aceste zile...
Fanatik.ro
Programatorul acuzat că a donat peste 1 milion de euro pentru campania lui Călin Georgescu a solicitat...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
„E dezamăgitor!”. Nota primită de Cristi Chivu după Inter – Napoli 2-2. Ce i-au reproșat italienii
Adevărul
Prețul securității pentru România în era Trump: „Ecuația este schimbată”. De ce Polonia rămâne favorită la...
Playtech
Impozitul auto, recalculat în 2026. Cât plătesc şoferii anul acesta
Digi FM
Inconfundabilă, seducătoare. Sharon Stone, impresionantă la 67 de ani. A făcut furori la gala Astra Film...
Digi Sport
După divorțul cu scandal de fostul pilot de Formula 1, Cora Schumacher s-a afișat în premieră cu noul partener
Pro FM
Antonia, declarații rare despre experiența cu un medic estetician. Ce i-ar fi sugerat acesta în urmă cu un...
Film Now
Cel mai bun actor la gala Critics Choice Awards în 2026. L-a învins în mod notabil pe Leonardo DiCaprio
Adevarul
Țările din Europa pe care SUA le consideră cele mai sigure în 2026. Unde se clasează România
Newsweek
În ce orașe și la ce bănci a intrat pensia pe card? Care pensionari primesc banii cu prioritate?
Digi FM
Sofia Vicoveanca, internată de urgență la Spitalul Județean Suceava
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Cele mai aşteptate filme în 2026. Producții de la regizorii Steven Spielberg, Christopher Nolan şi Denis...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...