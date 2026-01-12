Cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur a avut loc la Beverly Hilton din Beverly Hills. Nikki Glaser a glumit în monologul ei despre lista Epstein şi a criticat CBS News drept „cel mai nou loc din America unde poţi vedea ştiri false”. „KPop Demon Hunters”, „Sinners”, Timothée Chalamet, Rose Byrne, Teyana Taylor, Stellan Skarsgard și Paul Thomas Anderson s-au numărat printre câştigători. „The Secret Agent” (Brazilia), produs de Neon, a fost ales Cel mai bun film în altă limbă decât engleza. „The Pitt”, „Adolescence” şi „The Studio”, cele mai bune seriale. Filmele „Hamnet” şi „One Battle After Another” au câştigat la categoriile dramă şi comedie.

Prezentatori de premii au fost staruri precum Julia Roberts, George Clooney, Amanda Seyfried, Charli XCX, Ana de Armas sau Mila Kunis.

Prezentăm mai jos lista completă a premiilor:

Cinematografie

Cel mai bun film - dramă: „Hamnet”.

Cel mai bun film - comedie/musical: „One Battle After Another”.

Cel mai bun actor într-un film dramă: Wagner Moura - „The Secret Agent”.

Cea mai bună actriţă într-un film dramă: Jessie Buckley – „Hamnet”.

Cel mai bun actor într-un film comedie/musical: Timothée Chalamet - „Marty Supreme”.

Cea mai bună actriţă într-un film comedie/musical: Rose Byrne - „If I Had Legs I'd Kick You”.

Cel mai bun actor în rol secundar: Stellan Skarsgard - „Sentimental Value”.

Cea mai bună actriţă în rol secundar în film: Teyana Taylor - „One Battle After Another”.

Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson - „One Battle After Another”.

Cel mai bun scenariu: Paul Thomas Anderson - „One Battle After Another”.

Cel mai bun film străin: „The Secret Agent” (Brazilia).

Cea mai bună performanţă în domeniul cinematografiei şi în box-office: „Sinners”.

Cel mai bun film de animaţie: „KPop Demon Hunters”.

Cea mai bună coloană sonoră - Ludwig Göransson, „Sinners”.

Cel mai bun cântec original - „Golden” - „KPop Demon Hunters” (Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick).

Premiul onorific Cecil B. DeMille: Helen Mirren.

Televiziune

Cel mai bun serial dramă: „The Pitt”.

Cel mai bun actor într-un serial dramă: Noah Wyle - „The Pitt”.

Cea mai bună actriţă într-un serial dramă: Rhea Seehorn – „Pluribus”.

Cel mai bun film pentru televiziune/mini-serie: „Adolescence”.

Cel mai bun actor într-o miniserie/ antologie/ film de televiziune: Stephen Graham – „Adolescence”.

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/ antologie/ film de televiziune: Michelle Williams - „Dying for Sex”.

Cel mai bun serial de comedie/musical: „The Studio”.

Cel mai bun actor într-un serial de comedie/musical: Seth Rogen - „The Studio”.

Cea mai bună actriţă într-un serial de comedie/musical: Jean Smart – „Hacks”.

Cel mai bun podcast: „Good Hang with Amy Poehler”.

Cea mai bună actriţă într-un rol secundar la televiziune: Erin Doherty – „Adolescence”.

Cel mai bun actor într-un rol secundar la televiziune: Owen Cooper – „Adolescence”.

Cea mai bună interpretare stand-up comedy TV: Ricky Gervais: „Mortality”.

Premiul onorific Carol Burnett: Sarah Jessica Parker.

Globurile de Aur sunt printre primele premii hollywoodiene din 2026, acordate înainte de cele mai importante distincţii ale industriei cinematografice, premiile Oscar, care vor avea loc în martie.

Cei care votează Globurile de Aur nu au drept de vot la Oscaruri, dar un premiu la Globuri poate atrage atenţia asupra potenţialilor candidaţi la Oscar.

Câştigătorii Globurilor de Aur sunt aleşi de peste 300 de jurnalişti din domeniul divertismentului, comparativ cu aproximativ 9.000 de votanţi care aleg Oscarurile. În ultimii ani, corpul de votanţi al Globurilor a fost extins, iar organizatorii au introdus reforme după critici privind lipsa de etică şi diversitate.

Editor : Ș.R.