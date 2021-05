Globurile de Aur, în centrul unui scandal imens. Tom Cruise a înapoiat toate cele trei trofee câștigate

Globurile de Aur, unele dintre cele mai prestigioase premii ale cinematografiei, se îndreaptă spre un dezastru, după ce industria de divertisment s-a întors împotriva organizatorilor. NBC a anunțat că nu va difuza gala de anul viitor, din cauza tot mai numeroaselor plângeri legate de problemele de etică și de lipsa diversității în rândul celor care decid an de an câștigătorii. În semn de protest, Tom Cruise a înapoiat toate cele trei trofee câștigate. Nu doar el, ci mai mulți actori, precum Scarlett Johansson și Mark Ruffalo, cer schimbări substanțiale. Iar Netflix, Amazon şi WarnerMedia au anunţat toate un boicot.

Criticile s-au intensificat după ce Los Angeles Times a dezvăluit că nu există nici măcar o persoană de culoare în Asociația Presei Străine de la Hollywood, grupul de 87 de jurnaliști care alcătuiesc juriul. Totodată a pus problema relațiilor strânse ale acestora cu unele studiouri de film. Săptămâna trecută Asociația a adoptat o serie de măsuri pentru a calma controversele legate de discriminare, sexism și corupție. Însă acestea nu au fost convingătoare, iar reproşurile au continuat să vină în timpul weekendului până la decizia drastică luată de postul de televiziune NBC.

Anunţul făcut de NBC este o lovitură dură pentru organizatorii Globurilor de Aur, care se bazau pe drepturile de retransmitere a ceremoniei pentru finanțare. După decizia luată de NBC, Tom Cruise a anunțat că returnează cele trei Globuri de Aur pe care le deţine în palmares.

Săptămâna trecută, organizația a adoptat o serie de măsuri pentru a remedia situația, precum creşterea efectivelor cu 50% în următoarele 18 luni, prin recrutarea unor jurnalişti de culoare, precum şi reformarea sistemului care se ocupa de recrutarea membrilor. Însă, aceste măsuri nu au convins. Netflix şi Amazon Studios au anunțat că nu vor mai colabora cu Asociația Presei Străine de la Hollywood până când nu vor avea loc schimbări „semnificative”. De asemenea, și studiourile Warner Bros și-au exprimat nemulțumirea de programul de reforme și au anunțat că „se vor abţine de la orice interacţiune directă” cu asociaţia, asta incluzând chiar și participarea unor vedete la evenimente organizate de Asociația Presei Străine de la Hollywood.

Și actrița Scarlett Johansson a declarat că evită de câțiva ani să participe la conferinţele organizate de Asociația Presei Străine de la Hollywood din cauza „întrebărilor şi comentariilor sexiste”.

Actorul Mark Ruffalo a spus și el că nu se simte mândru de Globul de Aur obţinut în acest an pentru serialul „I Know This Much Is True”.

Premiile Globul de Aur sunt premii americane pentru filme şi seriale, oferite în fiecare an în timpul unei cine de lux. Acordate începând cu anul 1944 de către Asociaţia Presei Străine de la Hollywood, Globurile de Aur ocupă un loc important în seria de premii cinematografice.

Transmisia Globurilor se află pe locul trei în topul celor mai vizionate festivaluri ale anului, după Premiile Oscar şi Premiile Grammy. Premiile Globul de Aur sunt decernate la sfârşitul lunii ianuarie pentru filmele sau seriile TV rulate cu un an în urmă.

Globurile de Aur s-au ţinut pentru prima dată în 1944. De atunci s-au ţinut anual, cu locaţii diferite în următorul deceniu, în special Beverly Hills Hotel, Hollywood Knickerbocker Club şi Hollywood Roosevelt Hotel.

Editor : A.P.