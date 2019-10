HBO anunță continuarea Game of Thrones. Care este povestea din „House of the Dragon”

HBO a comandat 10 episoade ale unui spinoff al seriei de televiziune ''Game of Thrones'', intitulat ''House of the Dragon'', a anunţat marţi reţeaua, la scurt timp după ce au apărut informaţii conform cărora canalul de cablu premium a renunţat la o altă serie din lumea creată de autorul George R. R. Martin, informează Reuters.



Acţiunea din ''House of the Dragon'' se desfăşoară cu 300 de ani înainte de evenimentele din saga ''Game of Thrones'', o serie medievală fantastică ce a devenit un fenomen global şi s-a încheiat în luna mai, după difuzarea ultimului episod din cel de-al optulea sezon.



Noua serie se va baza pe cartea ''Fire & Blood'' a aceluiaşi autor şi va spune povestea Casei Targaryen, a indicat HBO, citat de Agerpres.



Reţeaua a anunţat proiectul ''House of the Dragon'' în cadrul unui eveniment menit să stârnească entuziasmul pentru HBO Max, un serviciu de streaming ce va fi lansat în luna mai 2020, la preţul de 15 dolari pe lună, pentru a concura cu Netflix Inc şi Walt Disney Co.



HBO nu a dezvăluit când va fi putea fi vizionată seria ''House of the Dragon''.



În cursul zilei de marţi, publicaţiile de la Hollywood au relatat că HBO a abandonat planurile pentru un prequel al seriei ''Game of Thrones'', cu Naomi Watts în rol principal. O sursă apropiate deciziei a confirmat că aceste relatări sunt corecte, notează Reuters.



Motivul acestei decizii rămâne neclar.



Un episod pilot al acestei serii, sau primul episod, a fost turnat în Irlanda de Nord, la începutul acestui an. Acţiunea era plasată cu câteva mii de ani înainte de evenimentele din ''Game of Thrones''.



Casey Bloys, director de programe la HBO, a declarat presei în luna iulie, după terminarea filmărilor la acest episod, că este încântat de ceea ce a văzut.



''Arată foarte bine. Distribuţia a fost uimitoare'', a afirmat Bloys la un eveniment al Asociaţiei Criticilor de Televiziune din Beverly Hills.



Ultima parte din seria de televiziune ''Game of Thrones'' a câştigat 12 premii Emmy, în septembrie, inclusiv premiul principal pentru cel mai bun serial dramatic.



Episodul pentru prequel a fost unul dintre proiectele asociate ''Game of Thrones'' care au fost dezvoltate la HBO înainte de sfârşitul seriei.

Editor web: A.P