Live TV

Ilie Bolojan, felicitări pentru Cristian Mungiu, premiat la Cannes: Mulţumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1104721326
"Fjord", de Cristian Mungiu, a câştigat Palme d'Or
Din articol
Lista cronologică a celor 10 regizori dublu-laureați cu Palme d'Or:

Premierul interimar Ilie Bolojan îl felicită pe regizorul Cristian Mungiu pentru premiul obţinut la Festivalul de Film de la Cannes cu fiklmul Fjord şi îi mulţueşte pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România, potrivit unul mesaj publicat pe Facebook.

„Felicitări lui Cristian Mungiu pentru premiul obţinut la Festivalul de Film de la Cannes. Este o reuşită care vorbeşte despre talent, muncă şi despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spaţii internaţionale. Ne bucurăm să vedem un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel şi îi mulţumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România”, a scris premierul pe Facebook.

Regizorul Cristian Mungiu a primit sâmbătă seară Palme d'Or, pentru filmul Fjord, ajungând astfel al zecelea regizor din istorie care a câştigat de două ori acest trofeu.

Lista cronologică a celor 10 regizori dublu-laureați cu Palme d'Or:

1. Alf Sjöberg (Suedia)
1946: Iris och löjtnantshjärta (Iris și inima locotenentului) – Pe atunci premiul se numea „Marele Premiu al Festivalului”.

1951: Fröken Julie (Domnișoara Iulia)

2. Francis Ford Coppola (SUA)
1974: The Conversation (Conversația)

1974 / 1979: Apocalypse Now (Apocalipsul acum) – L-a câștigat la ediția din 1979, devenind primul regizor care obține două trofee pentru filme majore de autor.

3. Bille August (Danemarca)
1988: Pelle erobreren (Pelle Cuceritorul)

1992: Den goda viljan (Cele mai bune intenții)

4. Emir Kusturica (Serbia)
1985: Otac na sluzbenom putu (Tata în călătorie de afaceri)

1995: Underground

5. Shohei Imamura (Japonia)
1983: Narayama bushiko (Balada de la Narayama)

1997: Unagi (Anguila)

6. Luc și Jean-Pierre Dardenne (Belgia)
Frații Dardenne sunt singurii frați regizori din această listă și semnează întotdeauna filmele împreună.

1999: Rosetta

2005: L'Enfant (Copilul)

7. Michael Haneke (Austria)
2009: Das weiße Band (Panglica albă)

2012: Amour (Iubire)

8. Ken Loach (Marea Britanie)
2006: The Wind That Shakes the Barley (Mălaiul în bătaia vântului)

2016: I, Daniel Blake (Eu, Daniel Blake)

9. Ruben Östlund (Suedia)
2017: The Square (Pătratul)

2022: Triangle of Sadness (Triunghiul tristeții)

10. Cristian Mungiu (România)

2007: 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile

2026: Fjord

Citește și:

Tudor Giurgiu, după succesul de la Cannes al lui Cristian Mungiu: Guvernul ar trebui să dea bani pentru campanie pentru premiile Oscar

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir putin
1
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete...
aeronava easyjet
2
Un zbor EasyJet din Egipt către Marea Britanie a aterizat de urgență la Roma după ce un...
bataie centrul vechi ucraineni motoclisti romani jandarmi
3
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români...
Dover Kent, UK. 25th Jan, 2022. Dover Ken UK 25th January 2022 Long queues of lorries heading to the Port of Dover. Drivers face long delays heading across the English Channel due to staff at the Port struggling with new customs forms that were introduced
4
Bruxellesul a respins cererea Marii Britanii de se reintegra în piața unică europeană...
cnair
5
Încă un buget respins de Radu Miruță. Ministrul refuză propunerea CNAIR, care vrea să...
Nord-coreencele ”au cucerit” întreaga Asie! Gestul cu care au lăsat Coreea de Sud ”mască” + Mesaj pentru Kim Jong Un
Digi Sport
Nord-coreencele ”au cucerit” întreaga Asie! Gestul cu care au lăsat Coreea de Sud ”mască” + Mesaj pentru Kim Jong Un
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Renate Reinsve, Cristian Mungiu și Sebastian Stan.
Tudor Giurgiu, după succesul de la Cannes al lui Cristian Mungiu: Guvernul ar trebui să dea bani pentru campanie pentru premiile Oscar
Renate Reinsve, Cristian Mungiu și Sebastian Stan.
Lista completă a premiilor de la Cannes 2026. Cristian Mungiu, al doilea Palme d'Or, precum Coppola sau Kusturica
France Cannes 2026 Awards Ceremony
Cristian Mungiu a câștigat Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. Primele declarații ale regizorului
Cast of "Fjord" attends Cannes photocall on day eight of the Film Festival
Filmul „Fjord” regizat de Cristian Mungiu a primit patru premii la Cannes, înaintea galei de premiere
ilie bolojan
Ilie Bolojan: Eliminând risipa și privilegiile vom transmite ideea că acolo unde e un liberal este ordine
Recomandările redacţiei
profimedia-1104956591
Putin a lovit Kievul cu racheta hipersonică Oreșnik, folosită pentru...
tanczos barna la o sedinta
Tanczos Barna: Tehnocrația în România nu a adus lucruri foarte bune...
marco rubio
Marco Rubio, despre războiul SUA-Iran: „E posibil ca lumea să...
urs hotel
Panică în Poiana Brașov: un urs a intrat într-un hotel. „La 112 i s-a...
Ultimele știri
Reacția UE după atacul Rusiei asupra Kievului: „Acte de teroare abominabile”, spune Kaja Kallas
Echipa României a câştigat medalia de aur la Campionatele Europene Canotaj pentru Juniori din Germania
China trimite, pentru prima dată, un astronaut în spațiu care va petrece un an întreg pe orbită
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Prognoză iunie 2026 | Meteorologii Accuweather anunță o primă lună de vară de… iarnă în România
Fanatik.ro
Ce afaceri are Mihai Rotaru. Din ce face bani patronul Universității Craiova: “Pe Roșia Montană am pierdut...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Revoluție la Rapid, după ce Pancu a renunțat la 150.000 de euro pentru a reveni în Giulești: Dobre și alte...
Adevărul
Cea mai odioasă crimă politică a secolului XX și consecințele ei. Masacrul familiei ultimului țar al Rusiei...
Playtech
Când ieși la pensie în România și câți ani trebuie să cotizezi. Vârsta de pensionare, noutăți din 2026
Digi FM
Păr grizonant, farmec deloc știrbit. Cinci dintre cei mai doriți actori de la Hollywood, trecuți de 60 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia a fost luată! Răsturnare spectaculoasă de situație: Iranul le-a spus ”NU” Statelor Unite și a primit...
Pro FM
Janet Jackson, prezență rară pe covorul roșu cu doar câteva zile înainte de a împlini 60 de ani. „Arată...
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Adevărul despre alimentele procesate. Ce spun nutriționiștii despre produsele din supermarket
Newsweek
România trebuie să crească vârsta de pensionare ca să mai poată plăti pensiile. Avertisment fără precedent
Digi FM
Cea mai dură reacție după victoria lui Cristian Mungiu la Cannes: „Festivalul a greșit”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Ea e Quadzilla, găina cu patru picioare care a cucerit internetul: „Este șefa curții”
Film Now
Brad Pitt, mustrat de Quentin Tarantino pe platourile filmului care i-a adus Oscarul: „Vei fi ca și mort în...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...