Ilie Bolojan, felicitări pentru Cristian Mungiu, premiat la Cannes: Mulţumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România

Premierul interimar Ilie Bolojan îl felicită pe regizorul Cristian Mungiu pentru premiul obţinut la Festivalul de Film de la Cannes cu fiklmul Fjord şi îi mulţueşte pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România, potrivit unul mesaj publicat pe Facebook.

„Felicitări lui Cristian Mungiu pentru premiul obţinut la Festivalul de Film de la Cannes. Este o reuşită care vorbeşte despre talent, muncă şi despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spaţii internaţionale. Ne bucurăm să vedem un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel şi îi mulţumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România”, a scris premierul pe Facebook.

Regizorul Cristian Mungiu a primit sâmbătă seară Palme d'Or, pentru filmul Fjord, ajungând astfel al zecelea regizor din istorie care a câştigat de două ori acest trofeu.

Lista cronologică a celor 10 regizori dublu-laureați cu Palme d'Or:

1. Alf Sjöberg (Suedia)

1946: Iris och löjtnantshjärta (Iris și inima locotenentului) – Pe atunci premiul se numea „Marele Premiu al Festivalului”.

1951: Fröken Julie (Domnișoara Iulia)

2. Francis Ford Coppola (SUA)

1974: The Conversation (Conversația)

1974 / 1979: Apocalypse Now (Apocalipsul acum) – L-a câștigat la ediția din 1979, devenind primul regizor care obține două trofee pentru filme majore de autor.

3. Bille August (Danemarca)

1988: Pelle erobreren (Pelle Cuceritorul)

1992: Den goda viljan (Cele mai bune intenții)

4. Emir Kusturica (Serbia)

1985: Otac na sluzbenom putu (Tata în călătorie de afaceri)

1995: Underground

5. Shohei Imamura (Japonia)

1983: Narayama bushiko (Balada de la Narayama)

1997: Unagi (Anguila)

6. Luc și Jean-Pierre Dardenne (Belgia)

Frații Dardenne sunt singurii frați regizori din această listă și semnează întotdeauna filmele împreună.

1999: Rosetta

2005: L'Enfant (Copilul)

7. Michael Haneke (Austria)

2009: Das weiße Band (Panglica albă)

2012: Amour (Iubire)

8. Ken Loach (Marea Britanie)

2006: The Wind That Shakes the Barley (Mălaiul în bătaia vântului)

2016: I, Daniel Blake (Eu, Daniel Blake)

9. Ruben Östlund (Suedia)

2017: The Square (Pătratul)

2022: Triangle of Sadness (Triunghiul tristeții)

10. Cristian Mungiu (România)

2007: 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile

2026: Fjord

