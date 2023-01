În Luna Iubirii, romantismul și acțiunea își dau întâlnire doar la Film Now 

În februarie, Film Now invită, deopotrivă, îndrăgostiții și pasionații de senzații tari să celebreze împreună Luna Iubirii, în propriul stil: fie el exteriorizat sau interiorizat. Indiferent de alegeri, Film Now oferă producții mult așteptate pentru toate genurile, în doze echilibrate de acțiune și stare de bine.

Duminică, 5 februarie, de la ora 20:00, ai o comedie de acțiune cu nume mari: Hitman's Bodyguard 2: Nevasta asasinului/ The Hitman's Wife Bodyguard (2021) îi aduce împreună pe Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Tom Hopper, Antonio Banderas, Frank Grillo și Morgan Freeman. Bodyguardul Michael Bryce (Reynolds) vrea doar să se odihnească, dar e forțat să intre, din nou, în acțiune de soția asasinului Darius Kincaid (Jackson). Sonia (Salma Hayek) este și mai instabilă decât bărbatul ei, pe care, acum, trebuie să-l salveze. Apoi, cei trei intră într-un complot global ce amenință întreaga Europă.

În premieră TV, Odihnă absolută/ Bed Rest (2022) este filmul serii pe 8 februarie, de la ora 22:15. Producția o urmărește pe Julie Rivers, în timp ce învață să îmbrățișeze maternitatea iminentă în noua casă, în care tocmai s-a mutat împreună cu soțul ei (Guy Burnet). După ce medicul îi prescrie Juliei odihnă obligatorie la pat, până în momentul nașterii, încep, de asemenea, și experiențele terifiante care o fac să-și pună la îndoială propria sănătate mentală, să se întrebe dacă ar putea exista forțe supranaturale care să-i rănească copilul nenăscut. Misterul și drama fac echipă, din nou, la Film Now, dar vă provocăm să descoperiți ce se întâmplă în noua realitate a Juliei: este casa, într-adevăr, bântuită sau totul se întâmplă în imaginația ei?

Vineri, 10 februarie, de la ora 20:00, Film Now te invită să descoperi O schemă de milioane/ The Comeback Trail (2020), cu Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Emile Hirsch și Morgan Freeman. Max Barber este un producător de film care nu se dă înapoi de la nimic. După ce ultimul său film se dovedește a fi un mare eșec privind încasările, acesta riscă să-și piardă viața dacă nu-și plătește rapid datoria imensă către un mafiot de temut. Fără scrupule, Max gândește o schemă prin care să-și poată ucide actorul principal al următoarei producții, astfel încât să încaseze banii pe asigurarea lui. Dar Duke Montana, o glorie apusă înecată în băutură, refuză să moară indiferent cât de periculoase sunt cascadoriile pe care și le face singur.

De Sf. Valentin, de la ora 20:00, Film Now îți aduce o producție de Oscar: La La Land (2016), cu Emma Stone și Ryan Gosling în rolurile principale. Mia, o actriţă aspirantă, şi Sebastian, un tânăr muzician, încearcă din răsputeri să atingă succesul făcând ceea ce iubesc - în Los Angeles, oraşul în care toată lumea visează să devină vedetă și doar foarte puțini reușesc. Sunt îndrăgostiți unul de celălalt și trăiesc momente magice împreună, dar, pe măsură ce își urmează carierele, relația lor are de suferit. La La Land a fost distins cu 6 premii Oscar (printre altele, pentru regie, muzică și cea mai bună actriță), precum și cu 4 premii BAFTA.

În premieră TV, duminică, 19 februarie, de la ora 21:55, Film Now îți aduce thrillerul de acțiune Dispărută fără urmă/ Last Seen Alive (2022), cu Gerard Butler în rolul principal. Pe Will Spann soția îl anunță că vrea să se despartă. Dar, imediat după aceea, femeia dispare brusc la o benzinărie. Will o va căuta disperat, mai întâi alături de autorități, dar apoi pe cont propriu. Ancheta sa îl va conduce pe o cale întunecată, pe care e hotărât să meargă până la capăt pentru a-și face dreptate.

Multe filme îndrăgite de public și premiate de juriile unor festivaluri de renume sunt disponibile abonaților Digi TV care au pachetul Digital și aleg să își „amenajeze” acasă propriul cinematograf, activând extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și în platforma Digi Online.

-----------------------------

# Odihnă absolută BED REST/ 2022 În premieră TV, miercuri, 8 februarie, la ora 22:15 Regia: Lori Evans Taylor Cu: Melissa Barrera, Erik Athavale, Guy Burnet # Hitman's Bodyguard 2: Nevasta asasinului

THE HITMAN'S WIFE BODYGUARD/ 2021 Duminică, 5 februarie, la ora 20:00 Regia: Patrick Hughes Cu: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Tom Hopper, Antonio Banderas, Frank Grillo, Morgan Freeman

# La La Land LA LA LAND/ (2016) Marți, 14 februarie, la ora 20:00 Regia: Damien Chazelle Cu: Emma Stone, Ryan Gosling, J.K. Simmons # O schemă de milioane THE COMEBACK TRAIL/ 2020 Vineri, 10 februarie, la ora 20:00 Regia: George Gallo Cu: Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Emile Hirsch, Morgan Freeman

# Dispărută fără urmă LAST SEEN ALIVE/ 2022 În premieră TV, duminică, 19 februarie, la ora 21:55 Regia: Brian Goodman Cu: Gerard Butler, Ethan Embry, Jaimie Alexander, Michael Irby, Russell Hornsby