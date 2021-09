În septembrie, ai acțiune cât pentru toată toamna la Film Now: Jumanji: The Next Level, Rush și The November Man

În luna septembrie, Film Now dedică a treia săptămână iubitorilor de acțiune. Miercuri, 15 septembrie, de la ora 20:00, telespectatorii pot urmări Jumanji: The Next Level/ Jumanji: Nivelul următor. Este timpul pentru o nouă aventură în universul Jumanji! Spencer, Bethany, Fridge şi Martha sunt acum studenţi la colegiu și revin în Brantford pentru perioada vacanţei. Când se întorc în Jumanji (spațiul lor virtual pentru gaming) ca să salveze un coechipier, aceștia descoperă că nimic nu este cum se așteptau. Jucătorii se confruntă cu universuri necunoscute, iar pentru că jocul are acum o eroare cei patru nu își mai doresc altceva decât să se întoarcă cu bine „acasă”. Cu o acțiune plasată în locuri neexplorate până atunci, de la deșertul arid la muntele înzăpezit, descoperă la Film Now dacă protagoniștii vor reuși să scape din cel mai periculos joc din lume!

Rush/ Rush: Rivalitate şi adrenalină se vede la Film Now sâmbătă, 18 septembrie, de la ora 21:45. În anii ’70, cursele de Formula 1 reprezintă o lume spectaculoasă, cu bani, fete frumoase și senzații tari. Reprezentantul de vârf al acestui sport și al acestei epoci este James Hunt (Chris Hemsworth), un tip britanic șarmant și încrezător. Rivalul său devine austriacul Niki Lauda (Daniel Brühl), un altfel de șofer de curse. Niki este meticulous, calculat, nespectaculos, dar performant. Rivalitatea culminează în 1976, când cei doi se confruntă într-o serie de curse care aveau sa facă istorie. Descoperă care dintre cele două tipologii va avea victoria doar la Film Now!

Duminică, 19 septembrie, de la ora 20:00, Film Now difuzează The November Man/ Nume de cod: Spionul de noiembrie. Supranumit „The November Man”, Peter Devereaux (Pierce Brosnan) este un agent CIA extrem de eficient, acum retras în liniștita Elveție. Când trebuie să revină în acțiune pentru a o proteja pe Alice (Olga Kurylenko), un martor valoros, Devereaux descoperă că a devenit ținta foștilor săi colegi. Convins că nu poate avea încredere în nimeni, agentul este gata de orice pentru a-și termina misiunea și pentru a descoperi sabotorul. Vezi la Film Now jocurile pentru putere și dacă vor avea succes conspirațiile împotriva Spionului de noiembrie!

Producțiile de acțiune ale lunii septembrie, dar și multe alte filme îndrăgite de public și premiate de juriile unor festivaluri de renume, sunt disponibile abonaților Digi TV care au pachetul Digital și aleg să își „amenajeze” acasă propriul cinematograf, activând extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și în platforma Digi Online.