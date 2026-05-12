Începe Cannes 2026, cel mai mare festival de film din lume: 22 de filme vor concura pentru Palme d'Or

O oază artistică, dar şi o oglindă a tumultului lumii, cel mai mare festival de film din lume începe marţi la Cannes, cu peste 100 de filme în program, dintre care 22 concurează pentru Palme d'Or.

„Se cere adesea festivalului de la Cannes să-şi asume un rol, să reflecteze asupra unor chestiuni care nu îl privesc în mod direct”, a declarat luni delegatul general al festivalului, Thierry Frémaux, în cadrul unei conferinţe de presă, transmite AFP, potrivit News.ro.

Întrebat despre rolul politic al unui astfel de eveniment, cu un an înainte de alegerile prezidenţiale din Franţa, Frémaux a preferat să-şi prezinte festivalul ca un apărător al modelului cultural francez.

În februarie, Festivalul de la Berlin a fost zguduit de polemici privind semnificaţia politică a evenimentului şi sprijinul acordat cauzei palestiniene.

Preşedintele juriului, Park Chan-wook, a declarat pentru AFP că doreşte să premieze operele „doar pe baza meritelor lor”, fără a ţine cont de gen, naţionalitate sau ideologie politică, a explicat el.

„Premiile trebuie acordate operelor care vor rezista 50 sau 100 de ani”, a declarat primul preşedinte sud-coreean al unui juriu de la Cannes.

Apel anti-Bolloré

Profitând de expunerea mediatică a festivalului, aproximativ 600 de profesionişti din industria cinematografică au semnat, de asemenea, un apel, publicat în Libération, pentru a denunţa „influenţa crescândă a extremei drepte” asupra cinematografiei prin intermediul miliardarului Vincent Bolloré.

Semnatarii, printre care se numără actorii Swann Arlaud, Juliette Binoche sau regizorul Arthur Harari, subliniază că grupul Canal+, al cărui acţionar principal este Vincent Bolloré, „a achiziţionat 34% din capitalul UGC, a treia cea mai mare reţea de cinematografe din Franţa, cu perspectiva de a achiziţiona 100% din acţiuni până în 2028”.

Marţi seara, în cadrul ceremoniei de deschidere, prezentată de actriţa Eye Haďdara, cineastului neozeelandez Peter Jackson i se va înmâna un Palme d'Or onorific.

Deşi nu a fost niciodată selectat la festival, regizorul cunoscut pentru trilogia „Stăpânul inelelor” „a transformat pentru totdeauna cinematografia hollywoodiană şi concepţia sa despre spectacol”, a subliniat Thierry Frémaux.

Un alt moment important al serii va fi interpretarea de către cele două cântăreţe franceze, Theodora şi Oklou, a unei piese a formaţiei The Beatles, al cărui fan este Peter Jackson. Invitaţii vor urmări apoi „La Vénus électrique”, filmul de deschidere al regizorului francez Pierre Salvadori, cu Pio Marmaï şi Anais Demoustier.

După instalarea afişului oficial pe faţada Palatului care găzduieşte evenimentul, marţi a fost aşezat covorul roşu pe treptele legendare ale clădirii.

Alegerea imaginii, care le reprezintă pe Thelma şi Louise, eroine ale filmului feminist de drum al lui Ridley Scott, interpretate de Geena Davis şi Susan Sarandon, a stârnit nemulţumirea colectivului feminist 50/50.

El a denunţat o formă de „feminism washing”, având în vedere că doar cinci regizoare figurează în competiţia oficială, dintr-un total de 22 de filme.

Film despre Samuel Paty

„În niciun caz nu trebuie să existe o politică a cotelor”, a răspuns Thierry Frémaux luni, asigurând că paritatea este respectată în „jurii şi instanţe”.

Selecţia oficială, care include şi alte secţiuni precum „Un certain regard” sau „Cannes Première”, cuprinde 34% regizoare (faţă de 25% în 2025).

Pentru delegatul general al festivalului, va fi nevoie de timp pentru a ajunge la paritate, chiar dacă tot mai multe femei îşi fac loc în cinematografia tânără, aşa cum o dovedeşte selecţia de scurtmetraje (38% regizoare).

Miercuri vor începe primele proiecţii cu „Câteva zile la Nagi” al regizorului japonez Koji Fukada, primul film din secţiunea oficială. Va urma „Viaţa unei femei” de Charline Bourgeois-Tacquet, cu Léa Drucker şi Mélanie Thierry, despre un medic chirurg a cărei viaţă de zi cu zi este dată peste cap de întâlnirea cu o scriitoare.

În afara competiţiei, seara va fi proiectat un film de debut care va face senzaţie. „L'Abandon” pune în scenă ultimele zile din viaţa profesorului de istorie şi geografie Samuel Paty, interpretat pe ecran de Antoine Reinartz.

Sora sa, Mickaëlle Paty, a participat la scrierea scenariului şi ar trebui să urce pe treptele scării de onoare.

Editor : B.E.