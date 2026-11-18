Jeff Bezos a declarat că a fost „foarte implicat” în alegerea lui Robert Pattinson pentru rolul noului James Bond, potrivit BBC.

În cadrul unui eveniment din California, directorul general al Amazon a spus că, iniţial, avea „prejudecăţi” faţă de Pattinson - care a jucat în numeroase filme de succes, precum „Batman” şi seria „Twilight” - „pentru că este deja atât de faimos”.

De obicei, rolul lui 007 a fost atribuit unui actor care nu era atât de cunoscut la momentul selecţiei. Însă Bezos a spus că, în timpul probelor de ecran, „era atât de evident că el este James Bond”.

Acesta va fi primul 007 care nu se află sub controlul creativ al familiei Broccoli, care a supervizat franciza încă de la primul film cu Bond, din 1962. Amazon a achiziţionat MGM, care deţine o parte din franciză, în 2022, notează News.ro.

„Era ceva special la Rob”, a declarat Bezos marţi, în cadrul evenimentului „Semafor Silicon Valley & The World”.

Luni, Pattinson a fost prezentat ca al şaptelea interpret al lui James Bond din cadrul francizei, preluând rolul de la actorul Daniel Craig. El va juca în cel de-al 26-lea film din seria Bond, a cărui lansare este prevăzută pentru 2028.

Într-o declaraţie, actorul născut la Londra a spus: „James Bond este unul dintre cele mai legendare personaje din cinematografie, iar faptul că mi s-a încredinţat rolul lui 007 este onoarea vieţii mele”.

Următorul film din seria Bond va fi regizat de Denis Villeneuve, însă titlul şi data exactă a lansării nu au fost încă anunţate.

Anunţul vine după ani de speculaţii intense cu privire la cine îi va succeda lui Craig într-unul dintre cele mai mediatizate - şi mai atent analizate - roluri din lumea divertismentului.

Se pare că mai mulţi alţi actori, printre care Josh O'Connor, Callum Turner şi Jack Lowden, au fost luaţi în considerare pentru rol, pe măsură ce în ultimele săptămâni au avut loc probele de ecran.

Însă Amazon MGM a optat în cele din urmă pentru un nume cunoscut, alegând o vedetă de cinema cu un potenţial comercial mai mare, considerată de mulţi o alegere sigură.

„Am derulat un proces extrem de riguros şi am luat decizia finală vineri”, a declarat Bezos.

Au existat cinci finalişti care au trecut prin „audienţe reale, de modă veche”, interpretând trei scene diferite în costume complete, cu decoruri reale şi alţi actori, a spus el.

„Când am ajuns la această listă de cinci candidaţi, toţi erau extraordinari. Dar era ceva special la Rob şi la interpretarea lui”, a adăugat Bezos. „A fost o alegere imediată şi fără dezbateri. Denis Villeneuve, regizorul… cu toţii ne-am îndreptat atenţia spre Rob”.

Această alegere survine pe fondul unor reduceri de personal şi al unui proces de consolidare la scară largă în Hollywood, studiourile având dificultăţi în a atrage spectatori în sălile de cinema.

Surse din interiorul Hollywoodului au afirmat că Pattinson a fost considerat o alegere sigură pentru a atrage publicul, în loc să se rişte cu un actor nou care ar putea evolua odată cu franciza.

„Poate că este plictisitor. Poate că Hollywoodul ar rata ocazia de a lansa o nouă vedetă de care are mare nevoie. Dar, având în vedere miza atât de mare pentru toţi cei implicaţi, toate aceste aspecte îl fac alegerea evidentă”, a scris în buletinul său informativ jurnalistul de la Hollywood Matthew Belloni, care a prevăzut această alegere.

Editor : B.E.