Video John Travolta, recompensat cu Palme d’Or onorific la Cannes. „Nu-mi vine să cred, este mai mult decât un Oscar”

John Travolta la festivalul Internaţional de Film de la Cannes, ediţia a 79-a, 16 mai 2026. Foto: Profimedia Images
Debutul regizoral, emoţie la Cannes De la Broadway la succesul mondial Eşecuri, revenire şi consacrare Tragedii personale

Vedetă mondială a anilor ’70 cu „Grease”, înainte de a reveni în lumina reflectoarelor cu „Pulp Fiction”, actorul John Travolta şi-a reînnoit legenda vineri, când a primit un Palme d’Or onorific surpriză la Cannes. El este prezent pe Croazetă pentru a-şi prezenta primul film în calitate de regizor.

„Filmele care mi-au plăcut cel mai mult în viaţa mea au fost întotdeauna câştigătoarele Palme d'Or. Nu-mi vine să cred, este mai mult decât un Oscar”, a reacţionat actorul în vârstă de 72 de ani, vizibil emoţionat, la primirea distincţiei din mâinile delegatului general al festivalului, Thierry Frémaux, scrie News.ro.

Croazeta va ocupa cu siguranţă un loc special în cariera de neuitat a lui Tony Manero din „Saturday Night Fever” (1977). După o lungă perioadă de pauză, John Travolta şi-a relansat cariera la Cannes cu „Pulp Fiction”, câştigător al Palme d'Or în 1994.

Debutul regizoral, emoţie la Cannes

La primirea Palme d'Or onorific, el şi-a amintit, de asemenea, de emoţia pe care a simţit-o când a aflat că primul său film ca regizor, „Propeller One-Way Night Coach”, a fost selectat la Cannes Première, o secţiune paralelă a festivalului.

„Nu aveam nicio speranţă că filmul meu va fi acceptat”, a spus el, mărturisind că „a plâns ca un copil” când Thierry Frémaux i-a anunţat, în noiembrie anul trecut, că va fi proiectat la Cannes.

„Eşti, în opinia mea, persoana cu cel mai bun discernământ din întreaga industrie cinematografică”, i-a spus el delegatului general al festivalului.

Acest prim film, care urmăreşte aventurile unui băieţel în drum spre Los Angeles alături de mama sa, actriţă, reprezintă „fundamentul vieţii mele”, a spus el.

„Toţi cei care apar în film sunt prezenţi astăzi în sală; ei sunt familia mea. Şi datorită acestor oameni există acest film şi eu exist ca artist”, a explicat acest pasionat de aviaţie, care are la activ peste 9.000 de ore de zbor ca pilot.

De la Broadway la succesul mondial

Născut în 1954 în New Jersey, fiul unui proprietar de magazin de anvelope italo-american şi al unei mame de origine irlandeză, John Travolta s-a orientat încă de la o vârstă fragedă către o carieră artistică.

La 16 ani, a părăsit şcoala şi s-a mutat la New York pentru a-şi începe cariera de actor şi dansator. Doi ani mai târziu, a obţinut primul său rol pe Broadway, în musicalul „Grease”.

Însă Hollywoodul i-a adus recunoaşterea internaţională la doar 23 de ani, odată cu lansarea filmului „Saturday Night Fever” (1977), care a contribuit la transformarea muzicii disco într-un fenomen de masă.

John Travolta a obţinut o nominalizare la Globul de Aur şi la Oscar, iar adaptarea cinematografică a filmului „Grease” i-a consolidat şi mai mult statutul de sex-simbol.

„Acest film mi-a schimbat viaţa şi rămâne un dar etern”, declara actorul în 2018.

Eşecuri, revenire şi consacrare

Ce a urmat a fost însă mai complicat. Anii 1980 îl văd înregistrând eşecuri comerciale şi de critică.

Comedia romantică „Look Who's Talking” (1989) i-a permis să revină la succes, dar abia în 1994 a cunoscut o adevărată renaştere odată cu „Pulp Fiction” al lui Quentin Tarantino. Rolul său ca Vincent Vega l-a readus în lumina reflectoarelor, iar dansul său cu Uma Thurman a devenit legendar.

„După «Pulp Fiction», nu mai trebuia decât să aleg filmele pe care voiam să le fac”, îşi amintea John Travolta în 2018.

A câştigat un Glob de Aur în 1995 pentru „Get Shorty” şi a jucat alături de Nicolas Cage în „Faţă în faţă” (1997) al lui John Woo, într-o confruntare legendară între două dintre cele mai mari vedete ale vremii.

Tragedii personale

Membru de seamă al Bisericii Scientologice, a fost mult timp activ în apărarea cultului alături de Tom Cruise.

Viaţa lui nu a fost ferită de tragedii: în 2009, fiul său, care suferea de crize epileptice încă din copilărie, a murit la vârsta de 16 ani. Soţia sa, Kelly Preston, a decedat, de asemenea, în urma unui cancer de sân în 2020.

Editor : Ana Petrescu

