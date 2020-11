Johnny Depp, concediat din distribuția seriei „Fantastic Beasts”

Johnny Depp a fost forțat să părăsească distribuția seriei „Fantastic Beasts” după ce a pierdut un proces pentru calomnie. Casa de producție Warner Bros i-a cerut să-și dea demisia și actorul s-a conformat, deși cel de-al treilea episod al seriei este deja în lucru. Rolul lui va fi redistribuit.

Totul se întâmplă la câteva săptămâni după ce o instanță britanică a decis împotriva actorului într-un proces în care starul de la Hollywood contesta un titlu de tabloid în care era acuzat că și-a bătut fosta soție. Johnny Depp și-a anunțat fanii că va contesta hotărârea justiției britanice, pe care o consideră „suprarealistă”.

Deocamdată, actorul a anunţat vineri că se retrage din franciza „Fantastic Beasts”. Într-o postare pe Instagram, Depp a declarat că studioul de film Warner Bros i-a cerut să renunţe la rolul vrăjitorului Gellert Grindelwald. „Respect decizia şi am fost de acord cu această cerere”, a precizat cunoscutul actor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ce a scris tabloidul „The Sun”

Johnny Depp, în vârstă de 57 de ani, devenit celebru graţie unor roluri interpretate într-o serie de filme de mare succes, precum "Edward Scissorhands" ("Edward Mâini-de-foarfece") şi cele din franciza "Pirates of the Caribbean" ("Piraţii din Caraibe"), a dat în judecată News Group Newspapers, editorul tabloidului The Sun, şi pe unul dintre jurnaliştii acestuia, Dan Wootton, pentru un articol din 2018 în care se afirma că actorul a fost violent cu cea de-a doua soţie a lui, actriţa Amber Heard, în vârstă de 34 de ani.

La începutul săptămânii, starul hollywoodian a pierdut procesul intentat tabloidului britanic The Sun pentru un articol care era numit „bătăuş de soţie”. Un judecător de la Curtea Supremă din Londra a decis că acuzaţiile publicate în cotidian erau „substanţial adevărate”. Tabloidul criticase totodată distribuirea lui Johnny Depp în franciza cinematografică „Fantastic Beasts”, scrie Agerpres.

O căsnicie de coșmar

În cadrul unor audieri organizate timp de trei săptămâni la Curtea Supremă din Londra în luna iulie, judecătorul Andrew Nicol a ascultat mărturiile depuse în instanţă de Johnny Depp şi de Amber Heard despre căsnicia lor turbulentă, presupuse infidelităţi, stilul de viaţă hedonist şi lupta actorului american cu dependenţa de alcool şi de droguri, dar şi despre disputele lor marcate de accese de furie. Cei doi foşti soţi s-au acuzat reciproc de comiterea unor acte de violenţă conjugală.

„Accept ipoteza conform căreia pârâţii au demonstrat că textele publicate de ei erau substanţial adevărate”, a precizat judecătorul Andrew Nicol în sentinţa sa, care ar putea avea un impact major asupra reputaţiei şi viitoarei cariere artistice a actorului Johnny Depp. „Ca urmare, această cauză este respinsă”, a adăugat judecătorul britanic.

„Victimele abuzurilor domestice nu trebuie niciodată să fie reduse la tăcere, iar noi îi mulţumim judecătorului pentru atenta lui analiză, iar lui Amber Heard pentru curajul de a depune mărturie la tribunal”, a reacționat, într-o declaraţie publică, tabloidul The Sun.

Amber Heard și Johnny Depp la o gală la Londra, în octombrie 2015 Foto: Guliver/GettyImages

„Monstrul” Johnny Depp

Amber Heard a dezvăluit în instanţă că Johnny Depp se transforma într-un alter ego gelos, căruia îi spunea „monstrul”, după ce consuma droguri şi alcool. Ea a detaliat 14 incidente extrem de violente în timpul cărora, potrivit afirmaţiilor sale, Johnny Depp a sugrumat-o, a lovit-o cu pumnul, a lovit-o cu palma, a lovit-o cu capul şi a strangulat-o.

Johnny Depp a declarat în instanţă că nu a fost niciodată violent faţă de fosta lui soţie, că aceasta a minţit public şi că ea l-a agresat fizic în numeroase ocazii. Starul american a dezvăluit şi că şi-a pierdut vârful unui deget după ce Amber Heard l-a lovit cu o sticlă de votcă în timpul unei dispute violente în Australia.

Amber Heard și Johnny Depp la o gală de modă în California, în 2016 Foto: Gulivert/GettyImages

Judecătorul Andrew Nicol a respins caracterizarea de „vânătoare de zestre” făcută de Johnny fostei sale soţii, ca şi declaraţia prin care starul hollywoodian afirma că acuzaţiile formulate de Amber Heard erau „o farsă”.

Johnny Depp a demarat un proces pentru defăimare și la un tribunal din statul american Virginia, în cadrul căruia solicită de la Amber Heard despăgubiri de 50 de milioane de dolari pentru un articol pe care actriţa l-a publicat în The Washington Post.

Editor : Luana Pavaluca