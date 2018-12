Keira Knightley, Gerard Butler şi Liev Schreiber vor filma în România

Actriţa britanică Keira Knightley, nominalizată la Oscar şi Globurile de aur, Gerard Butler, cunoscut din "300" şi Liev Schreiber, care a jucat în "Ray Donovan" şi "X-men Origins - Wolverine", vor filma în curând în România.

Compania românească de producţie de cinema şi televiziune Frame Film, în colaborare cu partenerii britanici de la Midsummer Films, va începe filmările în România la două producţii cinematografice în distribuţia cărora sunt menţionate numele regizorului Philip Noyce, al actorilor Liev Schreiber, Gerard Butler sau cel al actriţei britanice Keira Knightley, scrie News.ro.

Unul dintre filme se numeşte "Războiul lui David Berman" şi este o poveste despre intervenţia Serviciilor Secrete din SUA asupra mafiei americane ca să sprijine mafia siciliană în lupta împotriva germanilor în cel de-Al Doilea Război Mondial. Regia acestui film este încredinţată lui Philip Noyce, australianul care i-a adus o nominalizare la Oscar lui Michael Caine cu filmul "The Quiet American” (2002). Noyce are în palmares peste 50 de filme, printre ele şi multipremiatul "Rabbit-Proof - Fence" cu Kenneth Brannagh în rolul principal, dar şi "The Giver" cu Meryl Streep, Jeff Bridges şi Alexander Skarsgård.

Pentru rolurile principale din "Războiul lui David Berman" se află în discuţii Liev Schreiber ("Ray Donovan", "Scream", "X-men Origins - Wolverine", "The Manciurian Candidate") şi Gerard Butler ("300", "P.S. I love you", "The Bounty Hunter").

Cea de-a doua producţie britanică care vine pentru filmări în România este povestea emoţionantă a englezoaicei Florence Nightingale, cea care a pus bazele unei şcoli de asistente medicale în timpului războiului din Crimea. Florence a devenit simbol pentru asistentele medicale din toată lumea.

Actriţa britanică Kiera Knightley ("Piraţii din Caraibe", "Pride & Prejudice", "Atonement"), nominalizată la Oscar şi Globurile de aur, se află în discuţii pentru a deţine rolul lui Florence. Ar fi a doua oară când Keira Knightley ar filma în România, după aproape două decenii, de la producţia “Princess of Thieves”, produsă în 2001 la Castel Film.

"Fac filme în Romania şi Estul Europei încă din 2004 şi sunt foarte bucuros că, în sfârşit, după ani de discuţii între politicieni şi producătorii de film, autorităţile române au decis să sprijine activ industria de film, aşa cum se întâmplă în toate ţările din regiune. Vrem să filmăm în România “Florence” şi "David Berman’s War", dar mai avem filme pe

care ne-am bucura să le aducem aici pentru care facem pospecţii acum în Spania, Georgia sau Australia. Industria filmului din România merită să aibă şansa să lucreze pentru marile producţii internaţionale, atât în cinematografie cât şi în televiziune, iar asta se va întâmpla doar dacă cei care implementează noile directive ale guvernului privind cinematografia sunt prompţi şi rapizi în luarea deciziilor. Altfel, producătorii vor alege locuri în care au mai multe facilităţi şi vor duce cu ei toate beneficiile pe care le aduce realizarea unui film - de la locuri de muncă până la dezvoltarea turismului în zonă”, crede Chris Milburn, CEO Midsummer Films.

Milburn face producţie de film de mai bine de 25 si ani şi are trecute în palmares filme precum "OutCast" (cu Nicolas Cage, Hayden Christensen, Alexandre Bailly), "Getaway" (Ethan Hawke, Selena Gomez, Jon Voight) sau "Enemies Closer" (Jean Claude Van Damme şi Orlando Jones). El a filmat în România, în 2005, "An American Hunting", cu Donald Sutherland şi Sissy Spacek.

Aprobat în iunie 2018 şi demarat în octombrie, programul guvernamental de susţinere a producţiilor cinematografice în România ar putea dezvolta semnificativ piaţa de productie film tv & cinema, la fel cum s-a întamplat cu ţările vecine unde se realizează o parte importantă din producţiile hollywoodiene.

Frame Film, producatorul local pentru asigurarea serviciilor de producţie în România ale proiectelor companiei Midsummer Films, este o companie creată de Andrei Boncea şi Dragoş Buliga, ambii cu experienţe importante în

producţia de film. Boncea a fost unul dintre producătorii executivi - la filmul "Joyeux Noel", nominalizat în 2005 la Oscar pentru cel mai bun film străin, dar şi pentru filmul lui Costa Gavras, "Amen", sau pentru cel al lui Franco Zeffirelli, "Callas Forever". A produs deasemenea "California Dreaming", filmul de debut al regretatului Cristian Nemescu, care a

câştigat premiul Un Certain Regard la Cannes în 2007.

"Suntem bucuroşi că România are acum facilităţi care permit colaborările pentru producţii mari internaţionale şi cred că este începutul unei perioade extrem de prielnice pentru industriile creative locale, pentru tehnicienii şi artiştii din cinema şi televiziune”, spune Dragoş Buliga.

"Avem deja o istorie cu filme importante produse aici, filme care au ajuns în mari festivaluri facând remarcată producţia noastră, dar care au oferit şi locuri de muncă şi experienţă pentru mulţi profesionisti din industria cinematografică. Pe termen lung, noile facilităţi oferite de guvern vor creste dramatic importanta şi volumul acestei industrii şi vor atrage

importante investitii straine in acest domeniu", a declarat Andrei Boncea.

Dragoş Buliga şi Andrei Boncea au realizat, prin Frame Film, "Vânătorul de spirite" (regia Dragoş Buliga) cu Armand Assante şi LIor Ashkenazi - lansat anul acesta în România, şi premiat la 7 festivaluri internaţionale, numeroase seriale de televiziune ("Las Fierbinţi", "Triplusec") dar şi spoturi publicitare pentru diverşi clienţi internaţionali.

