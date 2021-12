Lista celor mai așteptate filme care vor fi lansate în 2022 și datele când vor fi difuzate

Ultimii 2 ani au fost dificili pentru cinematografia americană din cauza pandemiei de coronavirus. Dar vaccinarea globală şi măsurile de combatere a pandemiei par să dea rezultate pozitive având în vedere că cinematografiile încep să se redeschidă, iar filmul Spider-Man: No Way Home a încasat peste 1 miliard de dolari, scrie Mediafax. Multe filme spectaculoase şi mult aşteptate ce au fost amânate din cauza pandemiei vor fi lansate în 2022, care se anunţă a fi cu adevărat bogat.

7 ianuarie - The 355

7 ianuarie - Hotel Transylvania: Transformania

14 ianuarie - Scream

21 ianuarie - The King's Daughter

28 ianuarie - Morbius

28 ianuarie - The Ice Age Adventures of Buck Wild

4 februarie - Moonfall

11 februarie - Death on the Nile

11 februarie - Uncharted

18 februarie - Texas Chainsaw Massacre

4 martie - The Batman

18 martie - Downton Abbey: A New Era

25 martie - The Lost City

31 martie - Sonic the Hedgehog

8 aprilie - Fantastic Beast: The Secrets of Dumbledore

22 aprilie - The Northman

6 mai - Doctor Strange in the Multiverse of Madness

20 mai - DC League of Super-Pets

27 mai - Top Gun: Meverick

10 iunie - Jurassic World Dominion

17 iunie - Lightyear

24 iunie - Elvis

1 iulie - Minions: The Rise of Gru

8 iulie - Thor: Love and Thunder

29 iulie - Black Adam

26 august - Samaritan

29 august - The Woman King

30 septembrie - Mission: Impossible 7

7 octombrie - Spider-man: Across the Spider-Verse

4 noiembrie - The Flash

11 noiembrie - Black Panther: Wakanda Forever

16 decembrie - Aquaman and the Lost Kingdom

16 decembrie - Avatar 2

21 decembrie - Mario

