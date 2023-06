„Lumea a rămas fără roz” după producția filmului Barbie: „O penurie internațională de vopsea”

Producția viitorului film Barbie a avut nevoie de atât de multă vopsea roz, încât a distrus aprovizionarea globală a unei întregii companii. Designerul de producție a explicat că „lumea a rămas fără roz”, potrivit The Guardian.

Designerul de producție al filmului, Sarah Greenwood, a explicat că „lumea a rămas fără roz” în timpul construirii Barbieland și a versiunilor în mărime naturală ale „Casei de vis a păpușii”.

În cadrul unui interviu pentru Architectural Digest, regizorul Greta Gerwig și designerul de producție al filmului, Sarah Greenwood, au vorbit despre construcția lui Barbieland, care este aproape în întregime roz fluorescent, de la versiunile în mărime naturală ale faimoasei „Case de vis” a păpușii până la drumuri și stâlpi de iluminat.

În interviu, Greenwood, nominalizată de șase ori la Oscar, a declarat că filmul a provocat o penurie internațională de vopsea roz.

„Lumea a rămas fără roz”, a declarat ea pentru revistă.

Un reprezentant al companiei care produce vopsea roz a confirmat că filmul „a folosit vopseaua pe care au avut-o”, dar a calificat că producția pentru Barbie a coincis cu probleme mai ample ale lanțului de aprovizionare global în timpul Covid-19, precum și cu vremea extremă din Texas la începutul anului 2021, care a afectat materialele vitale folosite pentru a crea vopseaua.

Filmul Barbie va fi lansat pe 21 iulie

„A fost această lipsă și atunci le-am dat tot ce am putut - nu știu dacă pot să își revendice meritele”, a spus ea, dar a recunoscut: „Ne-au curățat la capitolul vopsea”.

În interviul pentru Architectural Digest, Gerwig a declarat că nuanța de roz aprins a fost importantă pentru „a menține caracterul copilăresc” al esteticii filmului și că designul lui Barbieland a fost inspirat de Casa Kaufmann din Palm Springs, de picturile lui Wayne Thiebaud, de filmul „Pee-wee's Big Adventure” și de „An American in Paris”.

„Am vrut ca rozul să fie foarte strălucitor, iar totul să fie aproape prea mult”, a spus Gerwig, adăugând că nu a vrut să „uite ce a făcut-o să o iubească pe Barbie când eram mică”.

Scenografii au asigurat suficientă cantitate de vopsea pentru ca producția filmului, care a fost filmat în mare parte la Warner Bros Studios Leavesden din Marea Britanie, să poată continua.

Barbie, care îi are în rol principal pe Margot Robbie și pe Ryan Gosling în rolul lui Ken, iubitul păpușii, îi mai are în distribuție pe Will Ferrell, Simu Liu, Dua Lipa, Helen Mirren, Issa Rae, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera și Ncuti Gatwa. Filmul va fi lansat pe 21 iulie.

Editor : Bianca Chirilă