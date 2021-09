Luna octombrie aduce producții de neratat la Film Now

Film Now vine în luna octombrie cu o serie de producții de neratat!

O zi minunată în cartier / A Beautiful Day in the Neighborhood (2019) se vede la Film Now sâmbătă, 16 octombrie, de la ora 20:00. Jurnalistul Lloyd Vogel trebuie să scrie un articol despre Fred Rogers (Tom Hanks), producătorul și prezentatorul unei emisiuni TV pentru copii. Inițial, acesta este sceptic, întrucât îi este greu să admită că există cu adevărat oameni atât de buni și empatici precum dl. Rogers, însă trăsăturile prezentatorului TV reușesc să-l transforme în plan moral pe reporter, care se va simți gata să se împace cu propriul trecut dureros. Urmărește la Film Now o poveste despre bunătate și puterea de a schimba oameni!

Fiicele doctorului March / Little Women (2019) va fi difuzat la Film Now vineri, 29 octombrie, de la ora 20:00. Pe masură ce cresc și devin femei, surorile March trec atât prin probleme, cât și prin momente frumoase. Acestea vor încerca să-și modeleze viața și viitorul în ciuda tuturor normelor sociale ale vremii. Ecranizarea bazată pe romanul clasic al scriitoarei Louisa May Alcott redă parcursul vieţii unui alter ego al autoarei, iar îndrăgita poveste a celor patru surori hotărâte să-şi trăiască viaţa după propriile criterii rămâne valabilă în orice epocă. Vezi doar la Film Now dacă acestea vor reuși să fie „rebele” într-o lume rigidă!

Vineri, 29 octombrie, de la ora 22:15, Film Now aduce telespectatorilor Cimitirul animalelor / Pet Sematary (2019). Louis Creed, soția lui, Rachel, și cei doi copii, Gage și Ellie, se mută într-un orășel liniștit, într-o casă aflată lângă un cimitir de animale. După ce pisica familiei moare într-un accident, Louis hotărăște să îngroape animalul în misteriosul cimitir din apropiere. Locul acela nu este, însă, ceea ce pare, iar familia Creed va suferi în urma acestei decizii. Vezi doar la Film Now care este secretul din spatele misteriosului cimitir al animalelor!

Omul invizibil / The Invisible Man (2020) se vede ÎN PREMIERĂ TV la Film Now sâmbătă, 30 octombrie, de la ora 21:55. Cecilia reușește să se elibereze din relația abuzivă în care este prinsă, iar fostul ei iubit, un om de știință bogat și obsedat de control, se sinucide și îi lasă o parte din avere. Însă atunci când aceasta începe să se confrunte cu situații tot mai sinistre și mai periculoase pentru cei dragi ei, Cecilia suspectează că moartea lui este doar o înscenare. Deoarece îi este imposibil să dovedească celorlalți că este hărțuită de o ființă care nu poate fi văzută, iar poliția refuză sa îi ia povestea în serios, Cecilia hotărăște să preia controlul vieții sale, ripostând de una singură. Descoperă doar la Film Now deznodământul unui scenariu tragic!

Duminică, 31 octombrie, de la ora 20:00, Film Now difuzează Insula fanteziilor / Fantasy Island (2020). Pe insula fanteziilor, într-o staţiune tropicală de lux, enigmaticul Mr. Roarke transformă în realitate cele mai ascunse visuri ale oaspeţilor săi. Unii visează la răzbunare, alții la reîntâlniri imposibile ori la alegeri diferite, însă, destul de rapid, fanteziile se transformă în coşmaruri, iar oaspeţii trebuie să dezlege misterul insulei în încercarea de a-şi salva propriile vieţi. Urmărește un film care te va ține cu sufletul la gură în fiecare clipă doar la Film Now!