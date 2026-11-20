Macaulay Culkin, actorul care l-a interpretat pe Kevin McCallister în primele două filme „Singur acasă” (Home Alone), ar urma să revină într-o continuare a filmului. Noul film „Singur acasă” îl va readuce în franciză pe actorul în vârstă de 46 de ani în rolul lui Kevin McCallister, într-o comedie care va fi spusă din perspectiva tatălui, scrie The Guardian.

Potrivit lui Matthew Belloni de la publicația Puck, Culkin s-a întâlnit cu directorii Disney la începutul acestui an pentru a le propune ideea unei continuări „Singur acasă”, iar acum proiectul a primit undă verde.

Filmul îi va coopta pe Seth Rogen și Evan Goldberg în calitate de scenariști și producători, aceștia urmând să lucreze alături de Culkin la elaborarea scenariului. Rogen și Goldberg au colaborat recent cu Disney pentru o ediție specială TV cu păpușile Muppets.

„Singur acasă” a înregistrat un succes uriaș la box office la lansarea din 1990, obținând încasări de 476 de milioane de dolari la nivel mondial și devenind al doilea cel mai profitabil film al anului. Culkin a revenit pentru continuarea „Singur acasă 2: Pierdut în New York”, care a adus încasări de 359 de milioane de dolari doi ani mai târziu.

Franciza a continuat fără actor cu alte trei filme, iar apoi, în 2021, după ce Fox a fost cumpărat de Disney, a fost lansat un remake direct pe platformele de streaming.

Ulterior, Culkin a reluat rolul într-o reclamă Google din 2018, iar anul acesta s-a întors din nou în pielea lui Kevin pentru o nouă reclamă McDonald’s.

Anul trecut, el a fost întrebat despre o posibilă continuare în cadrul unui eveniment aniversar.

„Mi-a venit oarecum ideea asta”, a spus el. „Sunt fie văduv, fie divorțat. Cresc un copil și toate cele. Muncesc foarte mult și nu îi acord suficientă atenție, iar copilul se cam supără pe mine, după care ajung să fiu încuiat pe dinafară.”

În propunerea sa, fiul personajului nu îl lasă să intre și este cel care întinde capcanele, casa devenind „un fel de metaforă pentru relația noastră”.

Regizorul filmului original, Chris Columbus, care a regizat ulterior primele două aventuri „Harry Potter”, și-a exprimat punctul de vedere cu privire la o posibilă continuare. „Cred că este o greșeală să încerci să te întorci și să recreezi ceva ce am făcut acum 35 de ani”, a declarat el. „Cred că ar trebui lăsat așa cum este.”

Editor : A.P.