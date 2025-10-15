Live TV

Mel Gibson a început filmările la „Învierea lui Hristos”, continuarea pentru „Patimile lui Hristos”, din 2004, cu Maia Morgenstern

Patimile lui Hristos
„Patimile lui Hristos”, din 2004, cu Maia Morgenstern. Foto: Profimedia

Filmul lui Mel Gibson, „The Resurrection of the Christ” (Învierea lui Hristos), continuarea mult amânată a filmului din 2004 „The Passion of the Christ” (Patimile lui Hristos), îl are în rolul titular pe actorul finlandez Jaakko Ohtonen („The Last Kingdom”) care îl înlocuieşte pe Jim Caviezel. Filmările au început săptămâna trecută la studiourile Cinecittà din Roma, distribuţia principală fiind complet reînnoită, scrie Variety.

Acum mai bine de 20 de ani, Gibson a filmat „Patimile lui Hristos” la Cinecittà, care a devenit unul dintre cele mai profitabile filme independente din toate timpurile, cu încasări la nivel mondial de 610 milioane de dolari. După cum s-a anunţat anterior, „Învierea lui Hristos” va fi în două părţi, fiecare parte urmând să fie lansată în 2027.

Maria Magdalena, rol interpretat în „The Passion of Christ” de Monica Bellucci, este interpretat în „Resurrection” de actriţa cubaneză Mariela Garriga, care a jucat în filmele „Mission Impossible: Dead Reckoning” în rolul lui Marie. Actriţa de origine poloneză Kasia Smutniak („Domina”) o înlocuieşte pe Maia Morgenstern în rolul Mariei; Peter este interpretat de italianul Pier Luigi Pasino, care joacă în serialul original Netflix Italia „The Law According to Lidia Poët”; iar rolul lui Pilat din Pont va fi interpretat de italianul Riccardo Scamarcio, care a jucat recent în filmul biografic „Modì”, regizat de Johnny Depp. Rupert Everett va apărea într-un rol mic, dar important, care nu a fost specificat, scrie News.ro.

Datorită perioadei în care se desfăşoară acţiunea filmului „Învierea lui Hristos” - la trei zile după răstignirea lui Hristos în Vinerea Mare - „era logic să refacem întregul film”, a declarat pentru Variety o sursă apropiată producţiei. „Ar fi trebuit să folosească toate aceste efecte speciale CGI, toate aceste efecte digitale - întinerirea personajelor şi toate celelalte - ceea ce ar fi fost foarte costisitor”, a remarcat sursa.

În aprilie, Caviezel, în vârstă de 57 de ani, a sugerat în podcastul „Arroyo Grande” că este pregătit să reia rolul lui Iisus, care i-a definit cariera, în continuarea filmului. Ohtonen, în vârstă de 36 de ani, este cunoscut în prezent pentru rolul războinicului danez Wolland din al cincilea sezon al serialului istoric „The Last Kingdom” al Netflix.

„The Resurrection of the Christ” este produs de Gibson, Bruce Davey şi compania lor Icon Productions, cu Lionsgate ca partener de studio.

Filmul original, în care se vorbeşte în aramaică, ebraică şi latină pentru a crea o experienţă mai precisă din punct de vedere istoric şi mai captivantă, a urmărit ultimele 12 ore înainte de răstignirea lui Iisus Hristos. Gibson a descris continuările ca fiind o „călătorie acidă”, adăugând că „nu a citit niciodată nimic asemănător” scenariilor, pe care regizorul le-a scris împreună cu scenaristul „Braveheart”, Randall Wallace. După cum sugerează titlul, se aşteaptă ca intriga să se concentreze pe învierea lui Iisus Hristos. Alte detalii ale poveştii sunt ţinute secrete.

„The Resurrection of the Christ Part One” este programat pentru Vinerea Mare, în 26 martie 2027, iar „Part Two” este programat pentru 40 de zile mai târziu, în ziua Înălţării, în 6 mai. Lionsgate va lansa filmele în cinematografe.

