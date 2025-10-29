Live TV

Mel Gibson i-a înfuriat pe conservatori, după ce a ales o actriță pro-avort în rolul Fecioarei Maria, pentru „Învierea lui Hristos”

Rome Film Fest 2025
Kasia Smutniak. Foto> Profimedia

Mel Gibson se confruntă cu proteste din partea creștinilor conservatori, după ce a ales o actriță pro-avort pentru a o interpreta pe Fecioara Maria în noul său film despre învierea lui Isus Hristos, scrie The Times.

Actorul devenit regizor a ales-o pe actrița poloneză Kasia Smutniak pentru a juca rolul mamei lui Isus în Învierea lui Hristos, care este filmat în Italia și reia filmul de unde s-a oprit cu succesul său din 2004, Patimile lui Hristos.

Așteptat cu nerăbdare de cinefilii creștini, filmul s-a lovit de opoziție în Polonia, unde conservatorii au spus că Smutniak nu este potrivită să o interpreteze pe Maria din cauza asocierii sale îndelungate cu activiștii pro-avort.

Opoziția față de alegerea sa în acest rol a fost condusă de Pawel Rybicki, un blogger care a lucrat pe platformele sociale pentru Andrzej Duda, fostul președinte conservator. Rybicki a declarat că s-a plâns producătorilor filmului de această alegere.

Smutniak, în vârstă de 46 de ani, a fost o susținătoare puternică a mișcării femeilor care a adus mii de protestatare în stradă după ce judecătorii numiți de Partidul Legii și Dreptății (PiS), aflat la guvernare în Polonia, au contribuit la interzicerea aproape a tuturor avorturilor în 2020.

Acum trei ani, Smutniak a spus: „În ultimii ani și luni, am văzut cu ochii mei cât de ușor este să pierzi acele drepturi pe care le credeai garantate.”

„Patimile lui Hristos” a repovestit viața lui Hristos până la Răstignire. Gibson, în vârstă de 69 de ani, a descris continuarea în două părți, care tratează călătoria lui Hristos prin Iad înainte de Înviere, drept o „călătorie ca și cum ai fi pe LSD”.

Actorul Jim Caviezel, în vârstă de 57 de ani, a declarat la începutul acestui an că va relua rolul lui Isus, fiind supus unei tehnologii întinerire, care să-l facă să pară de aceeași vârstă ca pe ecran acum 21 de ani.

Totuși, costurile implicate de utilizarea tehnologiei i-au convins pe producători să aducă o nouă distribuție, inclusiv pe Smutniak, care o înlocuiește pe Maia Morgenstern, în vârstă de 63 de ani, în rolul fecioarei Maria.

Filmările sunt în desfășurare la studiourile Cinecitta din Roma, precum și în Matera, orașul din sudul Italiei folosit în filmul Patimile lui Hristos. Matera a fost folosită și ca decor pentru filmul James Bond din 2021, No Time to Die.

Munca lui Gibson la film marchează un alt pas în revenirea sa după ce a dispărut din atenția publică timp de un deceniu, după ce a fost acuzat că a folosit un limbaj rasist și antisemit în 2006.

