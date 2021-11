Mel Gibson va regiza al cincilea film din seria „Armă mortală”

Mel Gibson va regiza al cincilea film din seria de succes „Armă mortală” şi îi va lua locul cineastului Richard Donner, decedat în iulie anul trecut.

Revista The Hollywood Reporter a informat luni că Donner demarase deja acest proiect cu diferiţi scenarişti, care lucrau la acest subiect, dar se pare că Mel Gibson va fi cel care se va ocupa de realizarea noului film după moartea lui Donner.

Seria de acţiune şi comedie „Armă mortală” a avut un rol fundamental pentru ca Gibson să devină o vedetă la Hollywood la sfârşitul anilor '80 şi începutul deceniului '90. Cu Danny Glover ca partener de acţiune, franciza numără nu mai puţin de patru filme - lansate în 1987, 1989, 1992 şi 1998 - şi un serial mai recent intitulat tot „Armă mortală”, difuzat între 2016 şi 2019, cu o nouă distribuţie.

Cel de-al cincilea lungmetraj „Armă mortală” presupune o nouă tentativă a lui Mel Gibson de a-şi relansa cariera intrată într-un con de umbră.

În ultimii ani, actorul a suscitat numeroase polemici, de la declaraţii antisemite sau rasiste şi conducerea maşinii în stare de ebrietate, până la acuzaţii de violenţă conjugală, scrie Agerpres.

Câştigător al unui premiu Oscar pentru cea mai bună regie pentru filmul său "Braveheart" (1995), Mel Gibson a revenit în forţă în spatele camerei de filmare cu "Hacksaw Ridge" (2016), un film de război care a primit şase nominalizări la Oscar şi primul pe care l-a realizat după "Apocalypto" (2006).

Ca actor a jucat într-o lungă serie de filme cu buget redus, cu mici excepţii precum "Dragged Across Concrete" (2018) sau "The Professor and the Madman" (2019).

Cooptarea lui Gibson ca regizor la "Lethal Weapon" presupune şi o schimbare a stilului său regizoral, având în vedere că el a optat până acum pentru un stil mai visceral şi mai intens cum se vede, de exemplu, în filmul "The Passion of the Christ" (2004).

