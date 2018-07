Muzica ABBA s-a întors în cinematografe

Hiturile celebrei formatii suedeze Abba răsună din nou..în sălile de cinema. Lansat în 2008, „Mamma Mia!” a fost până anul trecut musicalul cu cele mai mari încasări din istorie, cu încasări globale de peste 600 de milioane de dolari. La 10 ani de la primul film, Meryl Streep și gașca revin în „Mamma Mia! Here We Go Again”, iar producătorii caută să dea lovitura la box-office folosind aceeași rețetă: o distribuție „stelară” și muzica celor de la ABBA.

Meryll Streep și Amanda Seyfried își reiau rolurile din primul film: Donna și Sophie, mamă și fiică. Iar Stellan Skarsgard, Colin Firth și Pierce Brosnan revin și ei în rolurile celor trei posibili tați.

Decorul este același: un paradis insular grecesc, unde Sophie administrează afacerea familiei: vila turistică moștenită de la mama ei.

„Mamma Mia! Here We Go Again” este în același timp un sequel, dar și un prequel. Povestea din prezent, la 10 ani de la evenimentele din primul film, se deschide în nenumărate flashback-uri către anii '70, în vremurile de glorie ale muzicii disco.

Fiecare personaj important are un corespondent în trecut, iar versiunea mai tânără a personajului interpretat de Meryl Streep este jucată de Lilly James.

Lilly James este un plus binevenit într-o distribuție de superstaruri oarecum îmbătrânită și nu întotdeauna cu talent vocal. În 2008, criticii l-au demolat pe Pierce Brosnan pentru prestația sa, actorul primind chiar și Zmeura de Aur pentru acel rol.

Pentru acest film, producătorii au reușit să scoată de la naftalină un star muzical veritabil: este primul rol al lui Cher din 2010. Și pentru că „Mamma Mia!” e o comedie muzicală romantică în care nimeni nu rămâne fără partener, Cher face pereche cu nimeni altul decât Andy Garcia.

Doi dintre vechii membri ABBA, Bjorn Ulvaeus și Benny Andersson, s-au declarat încântați de prestația lui Cher din film.

Cu atâtea celebrități în distribuție, ar părea că Mamma Mia! Here We Go Again țintește foarte sus când vine vorba de încasări. Peisajul cinematografic s-a schimbat însă considerabil din 2008. Atunci „Mamma Mia!" reușea să strângă mai mulți bani decât „Iron Man”, primul film din seria Marvel. E greu de crezut că astăzi un musical ar reuși să mai bată un film cu supereroi, deși...fanii ar zice că ABBA sunt și ei un fel de supereroi.

