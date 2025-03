Nominalizările la Premiile Gopo 2025

Performanțele cineaștilor români pentru anul 2024 vor fi recompensate în cadrul celei de-a 19-a ediții a Galei Premiilor Gopo, care va avea loc în 29 aprilie la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București.

„Anul Nou care n-a fost” și „Moromeții 3” conduc topul celor mai nominalizate filme, cu câte 13 nominalizări, urmate de „Săptămâna Mare” (12 nominalizări) și „Trei kilometri până la capătul lumii” (9 nominalizări).

La categoria Cea mai bună Regie sunt nominalizați Isabela Tent pentru documentarul „Alice ON & OFF”, Bogdan Mureșanu pentru „Anul Nou care n-a fost”, Stere Gulea pentru finalul trilogiei „Moromeții”, Andrei Cohn pentru filmul „Săptămâna Mare” și Emanuel Pârvu pentru „Trei kilometri până la capătul lumii”.

Nominalizările pentru categoria Cea mai bună actriță într-un rol principal sunt Nicoleta Hâncu pentru rolul din „Anul Nou care n-a fost”, Olga Török pentru rolul din „Clara” (r. Sabin Dorohoi), Rodica Lazăr pentru rolul din „Ext. Mașină. Noapte” (r. Andrei Crețulescu), Olimpia Melinte pentru rolul din „Moromeții 3” și Nicoleta Lefter pentru rolul din „Săptămâna Mare”.

Cel mai bun actor într-un rol principal va fi decis între Adrian Văncică pentru rolul din „Anul Nou care n-a fost”, Yann Verburgh pentru rolul din „Captura” (r. Adrian Voicu), Emanuel Pârvu pentru rolul din „Familiar” (r. Călin Peter Netzer), Alex Călin pentru rolul din „Moromeții 3” și Doru Bem pentru rolul din „Săptămâna Mare”.

„Alice ON & OFF” (r. Isabela Tent), „Leo Records: Strictly For Our Friends” (r. Ioana Grigore), „Maia - Portret cu mâini” (r. Alexandra Gulea), „Moartea lui Iosif Zagor” (r. Adi Dohotaru) și „Opt Ilustrate din lumea ideală” (r. Radu Jude și Christian Ferencz-Flatz) sunt titlurile nominalizate pentru categoria Cel mai bun film documentar.

În curs pentru Cel mai bun film de debut intră „Alice On & Off” (r. Isabela Tent), „Anul Nou care n-a fost” (r. Bogdan Mureșanu), „Captura” (r. Adi Voicu), „Clara” (r. Sabin Dorohoi), și „Horia” (r. Ana Maria Comănescu).

42 de lungmetraje s-au regăsit pe lista propusă pentru nominalizările la categoria Cel mai bun film.

Lista completă a nominalizărilor este disponibilă pe site-ul Premiile Gopo.

